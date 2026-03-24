Մելոնին ընդունեց պարտությունը, մինչդեռ իտալացիները մերժեցին դատական ​​բարեփոխումները խոշոր հանրաքվեում

Իտալիայի վարչապետը ընդունեց պարտությունը, այն բանից հետո, երբ նախնական արդյունքները ցույց տվեցին, որ ընտրողների մեծ մասը մերժեց Իտալիայի դատական համակարգում առաջարկվող փոփոխությունները, ինչը լայնորեն դիտվեց որպես նրա կառավարության համար կարևոր փորձություն։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին երկուշաբթի օրը ընդունեց պարտությունը դատական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրաքվեում, բայց ասաց, որ հրաժարական չի տա։
«Իտալացիները որոշել են։ Եվ մենք հարգում ենք այս որոշումը», – ասել է Մելոնին X-ում հայտարարության մեջ։ «Սա չի փոխում մեր հանձնառությունը՝ լրջությամբ և վճռականությամբ շարունակել աշխատել ազգի բարօրության համար և հարգել մեզ վստահված մանդատը»։
Ընտրողները մերժեցին սահմանադրական բարեփոխումը՝ գրեթե բոլոր հաշվարկված ձայների հիման վրա մոտ 55%-ը քվեարկեց «դեմ» և 45%-ը՝ «այո»։ Մասնակցությունը հասավ գրեթե 59%-ի։
Բարեփոխումը կբաժաներ Իտալիայի դատական համակարգը դատավորների և դատախազների համար առանձին կարիերայի ուղիների, կբաժաներ Դատական գերագույն խորհուրդը երկու մարմնի և կստեղծեր նոր կարգապահական դատարան։
Իտալիայում ներկայումս գործում է միասնական դատական համակարգ, որտեղ դատավորներն ու դատախազները պատկանում են նույն մասնագիտական մարմնին։ Նրանք նույն ընդունելության քննությունն են հանձնում և կարող են փոխել դերերը իրենց կարիերայի ընթացքում։
Խորհրդարանը հաստատել է բարեփոխումը 2025 թվականի հոկտեմբերին, սակայն այն չի կարողացել ապահովել ժողովրդական քվեարկությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ երկու երրորդի մեծամասնությունը։
Հանրաքվեն հաստատող էր, ինչը նշանակում է, որ օրենքը ուժի մեջ կմտներ միայն այն դեպքում, եթե ժողովրդական քվեարկությունը կողմ լիներ։ Մասնակցության քվորում պահանջվող չէր։
Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» խմբի ղեկավարը Պատգամավորների պալատում Գալեացո Բինյամին ասել է, որ հույս է ունեցել այլ արդյունքի։ «Սա աջ կենտրոնամետների միասնական առաջարկ է», – ասել է նա՝ նշելով, որ ամբողջ կոալիցիան պարտավորվել է բարեփոխմանը 2022 թվականին։ «Չի կարելի ասել, որ հաղթանակը մերը կլինի, իսկ մյուսներինը՝ պարտություն»։
«Կանաչ ձախերի դաշինքի» համահիմնադիր Նիկոլա Ֆրատոյաննին ասել է, որ աջերը ցանկանում են տապալել երաշխիքային համակարգը։ «Ամեն ինչ վատ է եղել նրանց համար», – ասել է նա։ «Ով որ կողմ է քվեարկել «այո» կուսակցությանը, ակնհայտ սխալ է թույլ տվել՝ թե՛ էության, թե՛ քաղաքական տեսանկյունից»։
«Իտալիա Վիվա» կուսակցության առաջնորդ Մատեո Ռենցին, որը ձեռնպահ մնաց խորհրդարանում բարեփոխումների հաստատման ժամանակ, խորհուրդ տվեց կառավարությանը լսել ժողովրդին։ Ռենցին հրաժարական տվեց վարչապետի և Դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարի պաշտոններից՝ 2016 թվականին իր կողմից նախաձեռնած սահմանադրական հանրաքվեում պարտվելուց հետո։
Մագիստրատների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Չեզարե Պարոդին երկուշաբթի օրը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Որոշումը կայացվել էր ընտանեկան պատճառներով, սակայն ժամանակը համընկել էր նախնական արդյունքների հետ։
Ընդդիմադիրները պնդում էին, որ բարեփոխումները կխաթարեն դատական անկախությունը և կառավարությանը կտան վերահսկողություն մագիստրատուրայի նկատմամբ, ինչը Մելոնին հերքեց։
Մելոնին ղեկավարում է Իտալիայի կառավարությունը 2022 թվականի հոկտեմբերից։ Նրա լիազորությունները տևում են մինչև 2027 թվականը։
