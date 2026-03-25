Ինչ ցուցմունք են տվել ճարտարապետն ու գործարարը, ինչ է բացահայտվել

Երեկ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դատավարության մի հատվածն է դատարանը ընդամենը թույլատրել լուսաբանել, իսկ ահա գործով անցնող վկաների ցուցմունքներն արգելել են նկարահանել։

Ղուկասյանի փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանից տեղեկացանք, որ հարցաքննվել են նաև Գյումրու գլխավոր ճարատարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ու գործարար Սևակ Գոմցյանը, որոնց նաև սույն գործի շրջանակում մեղադրանք է առաջադրված։

Ուշագրավ է, որ քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց՝ օգտվելով օրենքով իրեն տրված իրավունքից։ Միևնույն ժամանակ, գործով անցնող գործարար Գոմցյանը իր ցուցմունքում նշել է, որ անձամբ չի ճանաչում Վարդան Ղուկասյանին։

Փաստաբանի խոսքով՝ սա կարևոր հանգամանք է, քանի որ նախաքննության վարկածներից մեկով ենթադրվում էր, որ նրանց միջև կարող էր լինել որոշակի կապ կամ պայմանավորվածություն՝ կապված բիզնես շահերի կամ քաղաքաշինական որոշումների հետ։ Գոմցյանի այս հայտարարությունը փաստացի կասկածի տակ է դնում այդ վարկածը։

Ստեղծված իրավիճակում գործը ստանում է որոշակիորեն հակասական պատկեր։ Մի կողմից՝ կարևոր պաշտոն զբաղեցրած անձը լռում է և չի տալիս ցուցմունք, մյուս կողմից՝ գործով անցնող անձը հերքում է հնարավոր կապերը։

Այս ամենը կարող է ազդել գործի հետագա ընթացքի վրա, քանի որ մեղադրանքի կառուցման համար կարևոր է հենց կողմերի միջև հնարավոր կապերի ապացուցումը։

Հիշեցնենք, որ ըստ քրեական վարույթի, Գյումրու քաղաքապետն ու գլխավոր ճարտարապետն, իրենց իշխանական լիազորությունները չարաշահելով, համաձայնության են եկել գործարարի հետ նրան պատկանող առևտրի և սպասարկման համար նախատեսված հասարակական նշանակության ինքնակամ կառույցն օրինականացնելու հարցում, պսհանջել են 4 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք։

1 min read

Երևանում Հնդկաստանի 6 քաղաքացի ներխուժել են համերկրացու բնակարան, ծեծի ենթարկել նրան, դանակահարել և թալանել

25/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպանված մեկ տարեկան երեխայի հարազատ մnր նկատմամբ էլ քրգործ հարուցվեց, նա՞ էլ է մեղավոր

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ սահմանի մոտ տաքսիստն օտարերկրացի կնոջից հափշտակել է ճամպրուկ, որում եղել են ոսկյա զարդեր, «Մակբուք», գումար

24/03/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Երբ Մարիա Կալլասը խոսում է բեմից․ Հասմիկ Պապյանը «Վարպետության դասում»․ Լուսանկարներ

25/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ ցուցմունք են տվել ճարտարապետն ու գործարարը, ինչ է բացահայտվել

25/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պակիստանում ադրբեջանցի ահաբեկիչներ են ձերբակալվել. Լուսանկար

25/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրները կանաչ լույս են վառել Հայաստան հիբրիդային արագ արձագանքման խումբ ուղարկելու ճանապարհին

25/03/2026 infomitk@gmail.com