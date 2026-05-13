Թուլացած Թրամփը կփորձարկի Չինաստանի ախորժակը գործարքներ կնքելու հարցում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը լուսանկարվում են Հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքում կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ։
Իրանում ճահճուտ, նավթի երկնքում բարձր գներ և երկրում աջակցության նվազում. երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այս շաբաթ ուշացումով մեկնում է Չինաստան, նրա դիրքերը թուլացել են։ Այնուամենայնիվ, նա հույս ունի ցանկացած գործարքի։ Նյարդայնացած եվրոպացիները հետևում են։
Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդների Պեկինում այս հինգշաբթի և ուրբաթ օրը կայանալիք երկար սպասված հանդիպումը պետք է լիներ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ ժամկետի ամենահետևանքային արտասահմանյան այցը։
Եվ դա կարող էր լինել, եթե ուղևորությունը տեղի ունենար վեց շաբաթ առաջ նախատեսվածի պես։
Այն ժամանակ, կարճ ժամանակով, Թրամփը հետաձգեց այն Իրանի վրա հարձակման պատճառով՝ հույս ունենալով արագ հաջողության։
Չինացի հյուրընկալողները, չնայած ալերգիա ունեին արձանագրության վերջին րոպեի անսպասելի փոփոխությունների նկատմամբ, հարմարվողական էին. նրանք չէին ուզում հրապարակայնորեն նվաստանալ Թրամփի քմահաճույքներից։
Այսպիսով, Թրամփի և Սի Ցզինպինի միջև հանդիպումը (հավանաբար) կկայանա, բայց հիմա որևէ լուրջ արդյունք մի՛ սպասեք։
«Գագաթնաժողովի դիվանագիտությունը միայն ամրապնդել է ավելի խորը շարժիչ ուժերը՝ նվազեցնելով էական ձեռքբերումների հավանականությունը», – ասել է Վաշինգտոնի Բրուքինգսի ինստիտուտի Չինաստանի փորձագետ Ջոնաթան Ցզինը։
«Այս տարի բազմաթիվ նախագահական հանդիպումների ցանկության մասին վաղ և բարձրաձայն ազդարարելով՝ Թրամփի վարչակազմը, հնարավոր է, նվազեցրել է Պեկինի խթանը՝ որևէ խոշոր զիջում առաջարկելու համար», – հավելել է նա։
Իրանի դեմ տասը շաբաթ տևած պատերազմից և հակամարտությանը վերջ դնելու ավելի ու ավելի դժվարացող փորձերից հետո Թրամփի դիրքը դարձել է ավելի անկայուն, քանի որ նավթի գները կտրուկ աճել են, իսկ նրա վարկանիշը կտրուկ անկում է ապրել։
Հետևաբար, Թրամփին անհրաժեշտ է Չինաստանի հետ որևէ գործարք, կամ առնվազն չինական բարի կամքի զգալի քանակություն, որը նա կարող է վաճառել որպես հաղթանակ տանը, հատկապես նոյեմբերին կայանալիք կարևոր միջանկյալ ընտրություններից առաջ, որոնք կորոշեն նախագահի քաղաքական ճակատագիրը նրա պաշտոնավարման վերջին ժամկետի երկրորդ կեսին։
Գուցե այդ պատճառով է, որ նա այսօր շատ ավելի քիչ կռվարար է հնչում Չինաստանի նկատմամբ, քան իր առաջին ժամկետում։
Թրամփը ցանկանում է, որ Չինաստանը օգնի ավարտել պատերազմը Իրանում
Չկարողանալով իրականացնել իր ռազմական նպատակներից որևէ մեկը, Թրամփը հուսահատորեն ցանկանում է, որ Չինաստանն օգտագործի իր ազդեցությունը Իրանի վրա՝ պատերազմը արագ ավարտին հասցնելու համար: Սակայն մինչ այժմ Պեկինը քիչ հետաքրքրություն է ցուցաբերել ներխուժելու այն հակամարտության մեջ, որը համարում է բացառապես Վաշինգտոնի սեփական նախաձեռնությունը:
Փոխարենը, Սին նախընտրում է «թույլ տալ, որ ԱՄՆ-ն ներքաշվի Մերձավոր Արևելքի մեկ այլ հակամարտության մեջ, մինչդեռ չինական ընկերությունները Իրանին վաճառում են արբանյակային լուսանկարներ, որոնք օգտագործվում են տարածաշրջանում ԱՄՆ ուժերին թիրախավորելու համար», ինչպես նշել է Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի Մայքլ Ֆրոմանը:
Ընդհանուր առմամբ, Չինաստանի արձագանքը Թրամփի արտաքին քաղաքականության արկածախնդրություններին ուշադիր չափվել է՝ շեշտը դնելով կայունության պահպանման և ուժերի համաշխարհային հավասարակշռության պահպանման վրա:
Պեկինի հիմնական մտահոգությունն այն է, որ Իրանի նոր տարբերակի ի հայտ եկող ցանկացած բան չխանգարի չինական շահերին:
«Չինաստանը ընտրել է հաշվարկված զսպման ռազմավարություն, որը հիմնված է կոշտ հռետորաբանության և ԱՄՆ գերիշխանության հրապարակային մերժման վրա», – ասել է Բրյուսելում գտնվող Brueghel վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ալիսիա Գարսիա-Հերերոն:
«Այնուամենայնիվ, այն մինչ օրս՝ գոնե բացահայտորեն, չի հատել Վաշինգտոնի կողմից գծված կարմիր գծերը, մասնավորապես՝ Իրանին զենքի մատակարարման հարցում»։
Քանի որ միջազգային համատեքստը գործում է Պեկինի օգտին, Չինաստանը կարող է իրեն թույլ տալ լինել անմեղ դիտորդ՝ չցանկանալով միջամտել որևէ կողմի։
Երկիրը մեծացրել է իր ռազմավարական նավթի պաշարները և մեծ ներդրումներ է կատարել կանաչ էներգիայի մեջ, որպեսզի հեշտությամբ հաղթահարի Հորմուզի նեղուցի փակման հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամը։
Եթե ոչինչ, ապա հակամարտությունը արդարացրել է Չինաստանի մոտեցումը էներգետիկ անվտանգությանը՝ դառնալով ավելի քիչ ենթարկված մատակարարման խափանումներին և գների անկայունությանը։
Սակայն, քանի որ Չինաստանը արտահանման վրա կենտրոնացած տնտեսություն է, այն չի կարող իրեն թույլ տալ դիտել, թե ինչպես է աշխարհը ընկնում անկման մեջ, քանի որ դա վատ բիզնես կնշանակեր Պեկինի համար, հատկապես հիմա, երբ Չինաստանի ներքին պահանջարկը կտրուկ անկում է ապրել։
«Չինացիները տուժում են համաշխարհային տնտեսական անկման հեռանկարից։ Այսպիսով, նրանք շահեր ունեն երկու կողմերում էլ», – ասել է Էդգար Քագանը, նախագահ Ջո Բայդենի նախկին հատուկ օգնականը և Ազգային անվտանգության խորհրդի Արևելյան Ասիայի ավագ տնօրենը։
«Մի կողմից, նրանք ակնհայտորեն չեն ցանկանում, որ ԱՄՆ-ն չափազանց հաջողակ լինի։ Մյուս կողմից, եթե նեղուցը մնա փակ, դա շատ լուրջ հետևանքներ կունենա»։
Իրանի վրա չինական ազդեցության լծակներից բացի, Թրամփը ցանկանում է, որ Չինաստանը գնի ավելի շատ ամերիկյան արդյունաբերական ապրանքներ և գյուղատնտեսական արտադրանք, ինչպես նաև երկարաձգի փխրուն առևտրային զինադադարը։
Ըստ Սպիտակ տան կողմից երկուշաբթի երեկոյան տարածված ցանկի՝ ԱՄՆ նախագահը Չինաստանում կայցելի 16 գործադիր տնօրենների, որոնց թվում է Tesla-ի և SpaceX-ի ղեկավար Էլոն Մասկը։ Սա վերջին նշանն է այն բանի, որ մոլորակի ամենահարուստ մարդը կարգավորել է հարաբերությունները Թրամփի հետ՝ մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հրապարակային վեճից հետո։
Պատվիրակությունը, կարծես, կենտրոնացած է այն ոլորտների վրա, որտեղ Վաշինգտոնն ու Պեկինը կարող են կոնկրետ գործարքներ կնքել. ավիացիա (Boeing), տեխնոլոգիաներ (Apple, Meta), ֆինանսներ (Citi, Goldman Sachs), գյուղատնտեսություն (Cargill) և կիսահաղորդիչներ (Qualcomm)։
Ըստ տեղեկությունների՝ Boeing ինքնաթիռների գնումները և չինական հազվագյուտ մետաղների արտահանումը կենտրոնական թեմաներ են։
Պեկինը մեծ «վերագործարկում» չի սպասում, բայց ցանկանում է ավելի կանխատեսելի տնտեսական հարաբերություններ։
Չինաստանի կենտրոնական պահանջներից մեկը, հավանաբար, առաջադեմ չիպերի և կիսահաղորդչային սարքավորումների վրա ԱՄՆ արտահանման վերահսկողության մեղմացումն է։
Չինաստանը այս սահմանափակումները համարում է արհեստական բանականության, ավիատիեզերական և առաջադեմ արտադրության ոլորտում իր տեխնոլոգիական հավակնությունների համար ամենալուրջ երկարաժամկետ սպառնալիքը։
Այն նաև ցանկանում է, որ գործող սակագնային զինադադարը երկարաձգվի։ 2025 թվականի համաձայնագրից հետո երկու կողմերն էլ ժամանակավորապես կասեցրին որոշ սակագներ և արտահանման վերահսկողության միջոցառումներ։
Պեկինի նպատակն այժմ կանխելն է լիարժեք առևտրային պատերազմի պայմաններին վերադառնալը։
«Սակայն նույնիսկ եթե նրանք շատ բան չստանան այդ բաներից որևէ մեկից, քանի դեռ հանդիպման ժամանակ լարվածություն չլինի, և նախագահ Թրամփը չհեռանա և չփորձի կրկին սրել իրավիճակը, Չինաստանը, ըստ էության, ավելի ուժեղ է դուրս գալիս», – ասաց Սքոթ Քենեդին, Վաշինգտոնի Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի (CSIS) Չինաստանի փորձագետը։
Եվրոպայի վախերը. դառնալով կողմնակի վնաս
Որոշ եվրոպական առաջնորդներ կարող են գրավիչ համարել Թրամփի օրոք ավելի ուժեղ Չինաստանի և ավելի թույլ Ամերիկայի հեռանկարը։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, որը դժվար թե Դոնալդ Թրամփի դաշնակիցը լինի, անընդհատ պնդում է, որ Եվրոպան պետք է պահպանի երկխոսությունը և տնտեսական կապերը Չինաստանի հետ, նույնիսկ Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև աճող լարվածության պայմաններում։
«Չինաստանն ու Եվրոպան անցյալում միասին բարգավաճել են, և չկա որևէ պատճառ, որ նրանք դա չանեն կրկին», – ասաց նա անցյալ ամիս։
Սակայն փորձագետները շեշտում են երկու գերտերությունների միջև հավասարակշռված հարաբերությունների կարևորությունը Եվրոպայի համար։
«Մենք պետք է անհանգստանանք, որ եվրոպացիները, Թրամփի հետ ունեցած դժվար փորձից հետո, չափազանց շատ են թեքվում դեպի Չինաստան», – ասել է Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի (GMF) Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան ծրագրի հրավիրված գիտաշխատող Ջոնաս Պարելլո-Պլեսները։
«Չինաստանը դեռևս համակարգային սպառնալիք է, և եթե չինացիները կոշտ խաղան Թրամփի հետ, Եվրոպան ոչինչ չի շահի»։
ԱՄՆ-Չինաստան վերսկսված սակագնային պատերազմը կամ պատժամիջոցների սրացումը կարող են հարվածել եվրոպական արդյունաբերություններին համաշխարհային պահանջարկի թուլացման, մատակարարման շղթաների խափանման և ֆինանսական անկայունության միջոցով։
Այսպիսով, Բրյուսելը հույս ունի խուսափել Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև տնտեսական առճակատման մեջ կողմնակի վնաս դառնալուց։
Սա կարող է տեղի ունենալ, երբ չինական արտահանումը, ԱՄՆ բարձր մաքսատուրքերի պատճառով, ավելի ցածր գներով վերաուղղվի դեպի Եվրոպա՝ սպառնալով ԵՄ ընկերություններին։
ԵՄ-ն նաև ցանկանում է, որ Չինաստանը պահպանի իր հազվագյուտ մետաղների արտահանումը, որը կարևոր է էլեկտրական մեքենաների, մարտկոցների և կանաչ տեխնոլոգիաների համար։
Անցյալ տարի ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ զինադադարը տարածվեց եվրոպացիների վրա և համաձայնեցվեց միայն մեկ տարով՝ մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերը։
Չինաստանը կիսամոնոպոլիստական դիրք ունի այսպես կոչված հազվագյուտ մետաղների՝ առաջադեմ տեխնոլոգիաների համար կարևորագույն 17 մետաղական տարրերի նկատմամբ։ Երկիրը տիրապետում է աշխարհի մատակարարման մոտավորապես 60%-ին և վերամշակման և զտման հզորությունների 90%-ին։
Այսօր Բրյուսելում մտահոգությունն այն է, որ Թրամփը կարող է բանակցել ԱՄՆ-ի համար երկկողմանի մատակարարման երաշխիքների շուրջ, մինչդեռ Եվրոպան մնում է պայմանավորվածությունից դուրս՝ մի մտահոգություն, որը լավ հիմնավորված է փորձով։
«Իրատեսորեն, Թրամփ-Սի բանակցությունները դառնում են շատ երկկողմանի», – ասաց Պարելլո-Պլեսները։ «Եվ մեկ բան հաստատ է. Թրամփը կխոսի միայն իր անունից»։
Բաց մի թողեք
Սոցիալիստները մերժում են ԵԺԿ-ի ջանքերը՝ առաջ մղելու ԵՄ – ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի բանակցությունները
ԵՄ-ն հաստատում է պատժամիջոցները իսրայելցի վերաբնակիչների նկատմամբ՝ Հունգարիայի աջակցությունից հետո
Թրամփը ցանկանում է Գերմանիայից Լեհաստան ամերիկյան զորքերը տեղափոխել