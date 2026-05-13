Պենտագոնը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ն մինչ օրս Իրանի պատերազմի վրա ծախսել է 29 միլիարդ դոլար՝ զենքի պաշարների վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին

Պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը վկայություն է տալիս Սենատի հատկացումների ենթահանձնաժողովում՝ Պաշտպանության նախարարության բյուջետային հարցման վերաբերյալ պաշտպանության լսումների ժամանակ։
Պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը դեմոկրատ և հանրապետական օրենսդիրների կողմից ենթարկվել է ինտենսիվ հարցաքննության՝ պատերազմի արժեքի, Թրամփի վերջնական նպատակի և զենքի պաշարների նվազման վերաբերյալ։
Պենտագոնը հայտարարել է, որ Իրանի պատերազմի արժեքը հասել է 29 միլիարդ դոլարի (24.7 միլիարդ եվրո), որը մոտ 4 միլիարդ դոլարով ավելի է երկու շաբաթ առաջ ներկայացված գնահատականից։
Թարմացված գնահատականը հրապարակվել է ԱՄՆ օրենսդիրների կողմից պատերազմի արժեքի և դրա ազդեցության վերաբերյալ ԱՄՆ զենքի պաշարների նվազման վրա։
Գումարի մեծ մասը ծախսվել է զինամթերքի փոխարինման և սարքավորումների վերանորոգման վրա։ Պենտագոնի վերահսկիչ Ջեյ Հերսթի խոսքով՝ գնահատականը չի հաշվի առնում տարածաշրջանում վնասված ԱՄՆ ռազմական օբյեկտների վերանորոգման կամ վերակառուցման արժեքը։
Պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը երեքշաբթի օրը կրկին քննադատության ենթարկվեց Կոնգրեսի օրենսդիրների կողմից՝ ԱՄՆ-ի զենքի պաշարների նվազման, պատերազմի ծախսերի աճի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջնական նպատակի վերաբերյալ։
Չնայած Հեգսեթը մեղմացրել էր իր տոնը՝ համեմատած անցյալ ամսվա նիստի հետ, որտեղ նա նմանատիպ քննադատության էր արժանացել, ուշագրավ էր, որ Պենտագոնի ղեկավարն այս անգամ շատ ավելի մեծ դիմադրություն ստացավ իր Հանրապետական կուսակցության ներսում։
Հեգսեթը հերքել է այն պնդումները, որ Վաշինգտոնը սպառում է զենքի պաշարները. «Ես դեմ եմ հանրային քննարկման ժամանակ զինամթերքի սպառման մասին բնութագրմանը», – ասել է նա։ «Դա ճիշտ չէ»։
Միևնույն ժամանակ, պաշտպանության նախարարը պաշտպանական ծախսերը վերահսկող Ներկայացուցիչների պալատի և Սենատի օրենսդիրներին ասաց, որ Թրամփի վարչակազմը աշխատում է զենքի արտադրությունը մեծացնելու ուղղությամբ։
Հեգսեթը նաև հարցեր է բարձրացրել վարչակազմի 2027 թվականի ռազմական բյուջեի առաջարկի, ինչպես նաև պատերազմի ռազմական ֆինանսավորման վրա ազդեցության վերաբերյալ։
Կալիֆոռնիայի հանրապետական ներկայացուցիչ Քեն Քալվերտը, Ներկայացուցիչների պալատի ենթահանձնաժողովի նախագահը, կասկածի տակ է դրել, թե արդյոք Իրանի հետ պատերազմը կարող է թուլացնել Վաշինգտոնի երկարաժամկետ պատրաստվածությունը։
«Հարցեր են մնում այն մասին, թե արդյոք մենք կառուցում ենք բարձր մակարդակի հակամարտության համար անհրաժեշտ խորությունն ու վստահությունը», – ասաց Քալվերտը։
Երբ հարցրին պատերազմը դադարեցնելու հնարավոր ծրագրի մասին, որը մինչ այժմ չի հաջողվել Կոնգրեսում, Հեգսեթն ասաց, որ Վաշինգտոնն ունի «անհրաժեշտության դեպքում սրելու ծրագիր»։
«Մենք ունենք անհրաժեշտության դեպքում հետընթացի ծրագիր։ Մենք ունենք ակտիվները տեղափոխելու ծրագիր», – ավելացրեց նա՝ առանց լրացուցիչ մանրամասների։
Չորս ժամ տևած լսումների ընթացքում պաշտպանության նախարարը նաև քննադատության է ենթարկել Վաշինգտոնի վաղեմի դաշնակիցների հետ լարված հարաբերությունները։
«Ինձ թվում է, որ եվրոպական շատ երկրներ կարծում են, որ մենք նվազեցնում ենք մեր ազդեցությունը այնտեղ, որ նրանք կարծես թե մենակ են։ Եվ ինչ-որ կերպ ամերիկյան առաջնորդությունը կարևոր չէ ՆԱՏՕ-ի ապագայի համար», – Hegseth-ին ասել է Կենտուկիի սենատոր Միչ Մաքքոնելը։
«Ես կպնդեի, որ մեզ համար անկասկած կարևոր է շարունակել լինել առաջատարը», – հավելել է Մաքքոնելը, ՆԱՏՕ-ն բնութագրելով որպես «աշխարհի պատմության ամենակարևոր ռազմական դաշինք»։
Թրամփի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերությունները վատթարացան այն բանից հետո, երբ անդամ պետությունները մերժեցին նրան և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին օգնելու կոչերը Հորմուզի նեղուցը վերականգնելու հարցում, այն բանից հետո, երբ նրանք փետրվարին հարվածներ հասցրին Իրանի դեմ։
Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդները, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը կտրականապես հրաժարվեցին օգնության հասնել Թրամփին՝ ասելով, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական դաշինք է, և նրանք պարտավոր չեն մասնակցել ագրեսիվ պատերազմի։
ԱՄՆ-ն և Իրանը շարունակում են մնալ փակուղու մեջ Հորմուզի նեղուցում, որը սովորաբար տեղափոխում է աշխարհի նավթի և գազի մոտավորապես մեկ հինգերորդ մասը։ Ջրային ուղու փակումը ցնցել է համաշխարհային շուկաները՝ բարձրացնելով էներգակիրների գները և խթանելով մատակարարման պակասի վախերը։
