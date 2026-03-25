25/03/2026

EU – Armenia

Դանիայի վարչապետը հրաժարական է տվել․ Լուսանկար․ Reuters

infomitk@gmail.com 25/03/2026

Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը հրաժարական է տվել խորհրդարանական ընտրություններից և թագավոր Ֆրեդերիկ X-ի հետ հանդիպումից հետո։

Այս մասին հայտնել է Reuters-ը՝ հղում անելով թագավորական պալատի հայտարարությանը։

Ըստ The Guardian-ի, հրաժարական տալու որոշումը կայացվել է վերջին խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից հետո և ստանդարտ ժողովրդավարական ընթացակարգ է, որով մեկնարկում է նոր կաբինետի ձևավորման գործընթացը։

Ֆրեդերիկսենը, ենթադրաբար, կշարունակի պաշտոնավարել որպես վարչապետի պաշտոնակատար անցումային շրջանում և համարվում է ապագա կառավարության պաշտոնի առաջատար թեկնածու։

