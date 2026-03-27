ԵՄ խորհրդարանը հաստատել է վիճահարույց օրինագիծ՝ միգրանտների վերադարձը մեծացնելու համար

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հաստատել են օրենք, որը թույլ է տալիս անդամ պետություններին կառուցել արտաքսման կենտրոններ ԵՄ-ից դուրս, հաստատելով չճանաչված երրորդ երկրների կազմավորումների հետ բանակցությունները և մուտքի արգելքներ սահմանելով վերադարձած միգրանտների համար։
Եվրոպական խորհրդարանը հինգշաբթի օրը հաստատել է օրենք, որը նպատակ ունի արագացնել անկանոն միգրանտների վերադարձը՝ ԵՄ-ից դուրս արտաքսման կենտրոններ կառուցելով, ինչպես նաև ավելի խիստ կանոններով, որոնք արտացոլում են քաղաքական առաջնահերթությունների փոփոխությունը, քանի որ Եվրոպան շրջվում է դեպի աջ։
Օրենքը նաև կերկարաձգի օրինական կալանքի ժամկետը մինչև երկու տարի և գործնականում անսահմանափակ մուտքի արգելքներ կսահմանի վերադարձած անձանց համար ԵՄ-ում։
«Վերադարձի կարգավորումը» համարվում է կարևորագույն ԵՄ-ում մնալու օրինական իրավունք չունեցող մարդկանց վերադարձի մակարդակի բարձրացման համար և դիտվում է որպես անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի եվրոպական նոր ջանքերի անկյունաքար։
Օրենքը թույլ է տալիս ԵՄ երկրներին վերադարձնել անկանոն միգրանտներին երրորդ երկրներ՝ կապված նրանց ծագման հետ, քանի դեռ նրանք երկկողմ համաձայնագրեր ունեն ԵՄ անդամ չհանդիսացող պետության հետ՝ նրա տարածքում «վերադարձի կենտրոններ» կոչվող կենտրոններ կառուցելու համար։
Օրինագիծը պաշտպանեցին 389 Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, 206-ը՝ դեմ, իսկ 32-ը՝ ձեռնպահ։ Քվեարկությունից հետո խորհրդարանի մեծ մասը պայթեց ծափահարությունների և ծափահարությունների մեջ։
Օրենքի վերջնական տարբերակը այժմ կքննարկվի Խորհրդարանի և ԵՄ անդամ պետությունների միջև։ Բանակցությունները, ինչպես սպասվում է, հարթ կընթանան, քանի որ երկու տեքստերի միջև էական տարբերություններ չկան։
Ե՛վ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, և՛ ԵՄ երկրները ցանկանում են երրորդ երկրներ արտաքսումների մեջ ներառել երեխաներ ունեցող ընտանիքներին՝ այդ դրույթից բացառելով միայն անչափահասներին։
Խորհրդարանը և Խորհուրդը նաև նպատակ ունեն փոխել բողոքարկումների ավտոմատ կասեցման ազդեցությունը, որը, գործող օրենսդրության համաձայն, կասեցնում է միգրանտի ցանկացած արտաքսում մինչև վերջնական դատավճռի կայացումը։ Հաստատված տեքստը ձգտում է այս որոշումը դատական մարմիններին փոխանցել յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին։
Խորհրդարանի տարբերակում ավելացվել է դրույթ, որը թույլ է տալիս բանակցություններ վարել «չճանաչված երրորդ երկրների կազմավորումների» հետ՝ վերաընդունման նպատակով, ինչը կարող է հանգեցնել ոչ ժողովրդավարական ռեժիմների հետ համագործակցության՝ մարդկանց վերադարձնելու համար։
«Ընդունված տեքստը կանաչ լույս է տալիս թալիբների հետ համագործակցությանը՝ աֆղան քաղաքացիների հարկադիր վերադարձը հնարավոր դարձնելու համար։ Սա ԵՄ արժեքների լիակատար հրաժարում է», – «Եվրոնյուզին» ասել է «Կանաչներ» խմբակցության պատգամավոր Մելիսա Կամարան։
Խորհրդարանը նաև ներառել է անվտանգության ռիսկ ներկայացնող անձանց համար մշտական մուտքի արգելք և գովազդել վերադարձած միգրանտների համար սահմանված մուտքի արգելքի անսահմանափակ առավելագույն տևողությունը, որը անդամ պետությունները սահմանել էին 20 տարի։
Օրենքի այլ ասպեկտների վերաբերյալ Խորհրդարանի տեքստը, կարծես, պակաս խիստ է, քան Խորհրդինը։ Օրինակ՝ վերադարձի սպասող միգրանտների կալանքի առավելագույն ժամկետը պետք է լինի 24 ամիս՝ անդամ պետությունների կողմից առաջարկված 30-ի փոխարեն։
Խորհրդարանը նաև հեռացրել է այն դրույթը, որը թույլ է տալիս իշխանություններին խուզարկել բնակության վայրը կամ «այլ համապատասխան վայրերը», որտեղ կարող է գտնվել արտաքսման հրաման ստացած երրորդ երկրի քաղաքացի։ Սա կարող է հանգեցնել ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայության (ICE) կողմից անցկացվող խուզարկություններին նման խուզարկությունների, ըստ ՀԿ-ների և քաղաքացիական հասարակության։
ԵԺԿ-ն կրկին միավորվում է ծայրահեղ աջերի հետ միգրացիայի հարցում
Քվեարկության ժամանակ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) հիմնական պահպանողականները միավորվեցին ծայրահեղ աջ խմբերի հետ՝ այն ավարտին հասցնելու համար, չնայած նախկինում հանձնաժողովի մակարդակով օրինագծի մշակման գործում նրանց համագործակցության վերաբերյալ բացասական արձագանքին՝ WhatsApp-ի գաղտնի զրույցի միջոցով։
Լյուքսեմբուրգից, Բելգիայից, Իռլանդիայից և Ֆինլանդիայից ԵԺԿ պատգամավորներից միայն մի քանիսը դեմ էին օրինագծին կամ ձեռնպահ մնացին։
«Մենք կսահմանենք պարզ սկզբունք. ով անօրինականորեն է գալիս Եվրոպա, չի կարող մնալ», – X-ում գրել է ֆրանսիացի ԵԺԿ պատգամավոր Ֆրանսուա-Քսավիե Բելլամին, որը մշակել էր կիսամյակում հաստատված տեքստը։
Ձախակողմյան խմբերը քվեարկեցին օրենքի դեմ՝ մտահոգություններ հայտնելով դրա համատեղելիության վերաբերյալ հիմնարար իրավունքների հետ։ «Խոսքը այլևս մարդկանց վերադարձի մասին չէ, այլ նրանց գործնականում աշխարհի ցանկացած երկիր ուղարկելու մասին, գուցե այնպիսին, որը նրանք երբեք չեն տեսել», – ասել է Սեսիլիա Ստրադան՝ Սոցիալիստներից և դեմոկրատներից (S&D):
Սակայն դանիացի, մալթացի և լատվիացի Սոցիալ-դեմոկրատ օրենսդիրները քվեարկել են օրենքի օգտին՝ համապատասխան իրենց կառավարությունների միգրացիոն քաղաքականությանը, ինչպես նաև «Renew Europe» խմբի սկանդինավյան և գերմանացի եվրախորհրդարանական պատգամավորները։
