Հունգարիան, Լեհաստանը և Ռումինիան Բրյուսելում կհանդիպեն Pfizer-ի հետ COVID պատվաստանյութերի պայմանագրերի շուրջ:
Դեղագործական հսկաները պնդում են, որ պայմանագրերը պետք է կատարվեն
Լեհաստանի, Հունգարիայի և Ռումինիայի փաստաբանները առաջիկա շաբաթներին կներկայացվեն Բրյուսելի դատարան՝ ԵՄ-ի ամենամեծ գնման գործարքի շրջանակներում միլիարդավոր եվրոների COVID պատվաստանյութերի պատվերների վերաբերյալ երկարատև վեճը կարգավորելու համար։
Փաստաբանների և դատարանի ժամանակացույցի համաձայն՝ ամերիկյան դեղագործական Pfizer-ի և նրա գործընկեր BioNTech-ի միջև Լեհաստանի և Ռումինիայի դեմ գործով վճիռը, ինչպես նաև Հունգարիայի դեմ գործով լսումները պետք է տեղի ունենան առաջիկա երեք շաբաթվա ընթացքում։
Բրյուսելի առաջին ատյանի դատարանում ներկայացված գործերը Pfizer-ի և BioNTech-ի կողմից 2023 թվականին ներկայացված ավելի լայն իրավական հայցի մի մասն են, որոնք մեղադրում են երկրներին համավարակի գագաթնակետին կնքված պատվաստանյութերի գնման պարտավորությունները չկատարելու մեջ։
Բելգիացի դատավորները, ինչպես նաև գործով զբաղվող փաստաբանները և Բրյուսելի դատարանի խոսնակը հայտնել են, որ բելգիացի դատավորները Լեհաստանի և Ռումինիայի գործով վճիռ կկայացնեն «մինչև մարտի վերջը»։ Վճիռը կորոշի, թե արդյոք ԵՄ երկրները շարունակում են իրավաբանորեն պարտավորված լինել վճարել այն դեղաչափերի համար, որոնք այլևս անհրաժեշտ չեն։
Մինչդեռ, Հունգարիան ապրիլի 16-ին կհանդիպի Pfizer-ի իրավաբանական թիմի հետ, հավելեց խոսնակը, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե երբ կհրապարակվի վերջնական դատավճիռը։
Դեպքերը ցույց են տալիս խոշոր դեղագործական ընկերությունների և ԵՄ երկրների միջև անսովոր իրավական բախում։ Խաղադրույքի տակ են ոչ միայն միլիարդավոր եվրոների չվճարված դեղաչափերը, այլև համատեղ գնման ընթացակարգի հավաստիությունը, որը մասամբ բանակցվել է Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից։
2021 թվականին Հանձնաժողովը բանակցել է Pfizer-ի և նրա գործընկերոջ հետ լայն համաձայնագրի շուրջ, որից հետո ԵՄ առանձին երկրներ որոշել են մասնակցել՝ տալով որոշակի պատվերներ։
Քննադատները նշում են, որ գործարքը թափանցիկ չէր և սահմանում էր իրավաբանորեն պարտավորեցնող պարտավորություններ, որոնք անդամ պետություններին պարտավորեցնում էին վճարել դեղաչափերի համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ համավարակի կարիքները նվազել էին, ինչի արդյունքում միլիոնավոր անցանկալի կորոնավիրուսային պատվաստանյութերը մերժվել էին։
Հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ երբ գործարքը կնքվեց 2021 թվականի մայիսին, «համավարակի վերջը տեսանելի չէր»։
Այն նաև նշել է, որ «յուրաքանչյուր անդամ պետություն ազատ էր որոշելու՝ կնքե՞լ պայմանագիր… թե՞ հրաժարվել», և ժամանակ ուներ գնահատելու պայմաններն ու ծավալները։
Հանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանել ընթացիկ դատական գործերը, որոնցում ինքը ներգրավված չէ։
Ավելի քան 2 միլիարդ եվրո չվճարված պատվաստանյութերի հաշիվներ
Հունգարիան 2021 թվականին պատվիրել է մոտ 2 միլիոն պատվաստանյութի դեղաչափ՝ մոտ 19.5 եվրո մեկ դեղաչափի դիմաց, իսկ 2022 թվականին՝ լրացուցիչ պատվերներ, սակայն հետագայում փորձել է հետաձգել մատակարարումները՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման տնտեսական և սոցիալական հետևանքների պատճառով, և հրաժարվել է վճարել, ըստ դատարանի փաստաթղթերի։
Փաստաթղթերում ասվում է, որ Pfizer-ը պահանջում է մոտ 60 միլիոն եվրո գումարած տոկոսները՝ պնդելով, որ պայմանագիրը մնում է պարտադիր։
Նմանապես, Լեհաստանը հրաժարվել է մատակարարումներից 2022 թվականի ապրիլին՝ վկայակոչելով պաշարների ավելցուկը և պահանջարկի անկումը, սակայն Pfizer-ը պահանջում է գրեթե 1.4 միլիարդ եվրո վճարում՝ գումարած տոկոսները՝ 60 միլիոն չմատակարարված դեղաչափերի համար։ Վարշավան նաև հղում է կատարել անհաղթահարելի ուժի ազդեցությանը՝ կապված Ուկրաինայում պատերազմի հետ։
Տեղական լրատվամիջոց Ռինեկ Զդրովիայի տվյալներով՝ գումար էր հատկացվել մինչև 2023 թվականը հնարավոր վճարումը հոգալու համար։ Սակայն, քանի որ այդ միջոցները հետագայում չեղարկվեցին և ուղղվեցին հիվանդների խնամքին, լեհ պաշտոնյաները մտահոգված են գործը պարտվելու և Pfizer-ին ավելի մեծ գումար վճարելու հնարավորության մասին՝ պայքարելով աճող դեֆիցիտի դեմ։
Ինչ վերաբերում է Ռումինիային, գործը բխում է երկրի կողմից մոտավորապես 615 միլիոն եվրո արժողությամբ մոտ 28 միլիոն ավելցուկային պատվաստանյութի դեղաչափերի մատակարարումն ու վճարումը դադարեցնելու որոշումից, ասել են երկրի փաստաբանները՝ հրաժարվելով նշել պատճառները։
Հանձնաժողովի կողմից բանակցված համաձայնագրերը «պետք է դիտարկվեն գործող պայմանագրային իրավունքի և ԵՄ օրենսդրության տեսանկյունից», Euractiv-ին ասել են Ալեքսանդրու Ստանեսկուն և Իրինա Վասիլեն՝ Ռումինիան ներկայացնող Lexters-ի գործընկերները։
Նրանք հավելել են, որ նման դեպքերը արտացոլում են «Pfizer-ի ավելի լայն արշավը՝ ԵՄ երկրներին COVID պատվաստանյութի պայմանագրերի մատակարարման վերաբերյալ ճնշում գործադրելու համար, նույնիսկ եթե իրավիճակը կամ հանրային առողջապահության օբյեկտիվ կարիքները կտրուկ փոխվել են»։
«Pfizer-ը ձգտում է պարտավորեցնել այս անդամ պետություններին կատարել կառավարությունների կողմից տրված COVID պատվաստանյութերի պատվերների վերաբերյալ պարտավորությունները… որոնցում Pfizer-ը աննախադեպ պարտավորություններ է ստանձնել ծավալների երաշխիքների, Եվրոպայում արտադրության և շատ այլ առումներով», – ասել է ընկերության խոսնակը։
Ընկերությունը նաև պնդել է, որ ընկերությունը ցուցադրել է «անսովոր ճկունություն և անդամ պետությունների իրավիճակին հարմարվելու շարունակական հանձնառություն»։
