31/03/2026

Երասխում դպրոցական երեխա է մահացել․ հայտնի է պատճառը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 31/03/2026

«Խոր ցավով տեղեկացանք մեր սիրելի շրջանավարտի` Վահե Մարգարյանի եղերական մահվան մասին։ Դպրոցի ողջ անձնակազմը իր ցավակցությունն է հայտնում Վահեի ընտանիքին, կիսում է հարազատների վիշտը։

Նրա հիշատակը հավերժ կմնա մեր սրտերում` որպես լուսավոր, բարի և ժպտերես աշակերտ։ Թող Վահեի հոգին հանգչի խաղաղությամբ»,- այս մասին տեղեկանում ենք Երասխի միջնակարգ դպրոցի ֆեյսբուքյան էջից։

Երեխան մահացել է ողբերգական վթարի հետևանքով։ Մարտի 30-ին Երասխում խճաքարով բարձված «HOWO» մակնիշի բեռնատարը Երևան  -Երասխ – Մեղրի ավտոճանապարհին բախվել էր կայանված 4 մեքենայի, որոնցից մեկում էլ գտնվել է երեխան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարցուպատասխան՝ էսսեի ձևաչափով․ ԿԳՄՍՆ-ն՝ 9-րդ դասարանի ավարտական քննության վերաբերյալ

31/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս են կենսաթոշակ ստանալու բանկային քարտ չունեցող թոշակառուները

31/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձվի արտադրության և իրացման շուկայում անցկացված վերահսկողության արդյունքների մի մասը

31/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարցուպատասխան՝ էսսեի ձևաչափով․ ԿԳՄՍՆ-ն՝ 9-րդ դասարանի ավարտական քննության վերաբերյալ

31/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրատապ․ Սերո Խանզադյան փողոցում տներ են այրվում

31/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայից հետո հիմա էլ Իտալիան մերժեց Թրամփին

31/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան բախվել է իրանական ճգնաժամին

31/03/2026 infomitk@gmail.com