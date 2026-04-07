Իրանական կողմը նոր հարվածներ է հասցրել Թել Ավիվին

Կենտրոնական Իսրայելը ենթարկվել է նոր հրթիռային հարվածի:
Երկրի կենտրոնական մասի բազմաթիվ շրջաններում, այդ թվում՝ Թել Ավիվում և նրա շրջակայքում, հնչեցվել են օդային հարձակման ազդանշաններ:
Իսրայելի բանակը հայտնել էր Իրանի տարածքից հրթիռային արձակումների մասին։
Տագնապից հետո Թել Ավիվի տարածքում տեղի են ունեցել մի շարք պայթյուններ։
Բաց մի թողեք
