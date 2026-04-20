Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկել են ԵՄ-ում Ուկրաինային «խորհրդանշական արտոնություններ» տրամադրել

Գերմանիան և Ֆրանսիան առաջարկել են Ուկրաինային «խորհրդանշական արտոնություններ» տրամադրել ԵՄ-ին նախաանդամակցման փուլում, գրել է «Financial Times»-ը, որը վերանայել է գաղտնի փաստաթղթերը։
Գերմանական նախաձեռնության համաձայն՝ Ուկրաինային կարող է շնորհվել «ասոցացված անդամի» կարգավիճակ, որը թույլ կտա երկրի ներկայացուցիչներին մասնակցել ԵՄ նախարարների և առաջնորդների հանդիպումներին, բայց առանց քվեարկության իրավունքի։ Կիեւը «չի ունենա ավտոմատ իրավունք ստանալու» միջոցներ ԵՄ ընդհանուր բյուջեից։
Ֆրանսիան առաջարկում է նմանատիպ մոդել՝ այն անվանելով «ինտեգրված պետության կարգավիճակ»։ Այս դեպքում, ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության և եվրոպական ֆինանսավորման մուտքը, ինչպիսին է Համախմբման քաղաքականությունը, կհետաձգվի մինչև անդամակցությունից հետո։
FT-ն ընդգծել է, որ Փարիզի և Բեռլինի առաջարկները չեն համապատասխանում Կիեւի սպասումներին, որը հույս ունի միությանը միանալ մինչև 2027 թվականը։
