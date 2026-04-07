Իրանը չի կատարի Թրամփի Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ վերջնագիրը․ WSJ

Իրանը չի կատարի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պահանջը՝ մինչև ապրիլի 7-ը, ժամը 20:00-ն (Երևանի ժամանակով ապրիլի 8-ին, 05:00-ին) բացել Հորմուզի նեղուցը, գրել է «The Wall Street Journal»-ը՝ հղում անելով աղբյուրների։
Այժմ, երբ բոլորը, սկսած ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսից մինչև Մերձավոր Արևելքի հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, պնդում են վերջնական քայլի՝ հրադադարի մասին, իրանցի պաշտոնյաները միջնորդներին ասում են, որ ակնկալում են, որ նույն իրավիճակը կկրկնվի։
Ըստ որոշ ամերիկացի պաշտոնյաների՝ «ԱՄՆ-ի և Իրանի դիրքորոշումների միջև եղած բացը չափազանց մեծ է, որպեսզի այն փակվի մինչև ամերիկացի առաջնորդի կողմից սահմանված վերջնաժամկետը»։ Մինչդեռ իրանցի պաշտոնյաները միջնորդներին ասել են, որ ակնկալում են, որ ԱՄՆ-ի հարձակումները Իսլամական Հանրապետության դեմ կշարունակվեն։
Նրանք նաև կարծում են, որ Իսրայելը ավիահարվածներ կհասցնի իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին սպանելու համար, «նույնիսկ եթե ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները շարունակվեն»։
