08/04/2026

EU – Armenia

Թրամփը ձախողվե՞ց․ Իրանում պնդում են ԱՄՆ-ին հաղթելու մասին

infomitk@gmail.com 08/04/2026

Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդում հայտարարել են ԱՄՆ-ի հետ հակամարտությունում հաղթանակի մասին, քանի որ Թեհրանը ստիպել է ԱՄՆ-ին ընդունել իր 10 կետից բաղկացած ծրագիրը:

Հայտնի է, որ Իրանն ԱՄՆ-ի հետ Իսլամաբադում բանակցություններ կսկսի ապրիլի 10-ին, դրանք կտևեն երկու շաբաթ, այդ ընթացքում կսահմանվի հրադադարի ռեժիմ։

«Միացյալ Նահանգները ստիպված է եղել ընդունել Իրանի 10 կետից բաղկացած առաջարկը, որը ներառում է ՝ չհարձակման հիմնարար պարտավորություն, Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ իրանական վերահսկողության պահպանում, ուրանի հարստացման համաձայնություն, բոլոր առաջնային և երկրորդային պատժամիջոցների չեղարկում, ՄԱԿ – ի Անվտանգության խորհրդի և ՄԱԳԱՏԷ-ի կառավարիչների խորհրդի բոլոր բանաձևերի գործողության դադարեցում, Իրանին փոխհատուցման վճարում, տարածաշրջանից ամերիկյան ռազմական ուժերի դուրսբերում և պատերազմի դադարեցում բոլոր ճակատներում, այդ թվում ՝ Լիբանանում իսլամական դիմադրության դեմ», – ասված է հայտարարության մեջ։

Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին իր հերթին հայտարարել է, որ եթե Իրանի վրա հարձակումները դադարեցվեն, երկրի զինված ուժերը կդադարեցնեն իրենց պաշտպանական գործողությունները։ Երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր կլինի անվտանգ անցում Հորմուզի նեղուցով՝ Իրանի զինված ուժերի հետ համակարգմամբ և հաշվի առնելով տեխնիկական սահմանափակումները:

Հիշեցնենք, ժամեր առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ընդառաջ գնալով Պակիստանի վարչապետի խնդրանքին, համաձայնել է երկշաբաթյա հրադադար հաստատել Իրանի հետ։ Իսրայելը ևս համաձայնել է՝ խոստանալով դադարեցնել Իրանի դեմ հարձակումները։

1 min read

Չարլզ III թագավորն իսլա՞մ է ընդունել

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանում սպասում են ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի պատվիրակությանը, Ալիևի այցն էլ վերադիր

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրադшդարը չի ներառում Լիբանանը․ Նեթանյահու

08/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Սիրո վեց կանգառ՝ վեց կին, վեց պատմություն, մեկ կանգառ սիրո ճանապարհին։ Դրամատիկական թատրոնում պրեմիերա է․ Տեսանյութ

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի ինքնության ճգնաժամ. Բեթհովեն, թե՞ թռչուններ

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուվերեն պատասխանատվություն․ Եվրոպական չեմպիոնն իր գործն է անում

08/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը Ռուտտեի համար մինչ օրս ամենադժվար փորձությունն է

08/04/2026 infomitk@gmail.com