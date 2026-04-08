Հաստատվել են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության նախընտրական ցանկի առաջին 30 թեկնածուները

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունը համագումար է անցկացրել։ Անցկացված համագումարի արդյունքով հաստատվել է նախընտրական ցանկի առաջին 30 թեկնածուները:
Ներկայացնում ենք առաջին 15 անունները
1. Նարեկ Կարապետյան
2. Արամ Վարդևանյան
3. Գոհար Մելոյան
4. Դավիթ Ղազինյան
5. Ռուբեն Մխիթարյան
6. Արեգա Հովսեփյան
7. Մամիկոն Ասլանյան
8. Հայկ Ֆարմանյան
9. Մարիաննա Ղահրամանյան
10. Հայկ Սուքիասյան
11. Աշոտ Ֆարսյան
12. Իրինա Յոլյան
13. Էդգար Ղազարյան
14. Տիգրան Աբրահամյան
15. Լենա Մաթևոսյան
