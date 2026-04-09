Մեկ օրում 5 երկրաշարժ է գրանցվել Ադրբեջանում

Վերջին մեկ օրում Ադրբեջանում` Կասպից ծովի ափերի մոտ, 5 երկրաշարժ է գրանցվել:
Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել են հանրապետության սեյսմոլոգիական ծառայությունից։
Գերատեսչության տվյալներով՝ 4,3 մագնիտուդով առաջին երկրաշարժը տեղի է ունեցել ապրիլի 7-ի երեկոյան՝ 72 կմ խորության վրա: Արդեն այսօր առավոտյան մոտ 70 կմ խորության վրա գրանցվել է ավելի ուժեղ ցնցում՝ 5,3 մագնիտուդով:
Օրվա ընթացքում, ըստ սեյսմոլոգիական ծառայության, ևս 3 ստորգետնյա ցնցում է տեղի ունեցել՝ տեղական ժամանակով ժամը 13:05-ին, 14:21-ին և 18:11-ին։
Բաց մի թողեք
Վարդան Ղուկասյանն ու Ստեփան Դեմիրճյանը կհամագործակցեն
Պարզվել է Սպիտակ-Վանաձոր ճանապարհի ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացած ՀՀ ՊՆ զինծառայողների և բեռնատարի վարորդի ինքնությունը
Հաստատվել են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության նախընտրական ցանկի առաջին 30 թեկնածուները