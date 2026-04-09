Մեկ օրում 5 երկրաշարժ է գրանցվել Ադրբեջանում

infomitk@gmail.com 09/04/2026

Վերջին մեկ օրում Ադրբեջանում` Կասպից ծովի ափերի մոտ, 5 երկրաշարժ է գրանցվել:

Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել են հանրապետության սեյսմոլոգիական ծառայությունից։

Գերատեսչության տվյալներով՝ 4,3 մագնիտուդով առաջին երկրաշարժը տեղի է ունեցել ապրիլի 7-ի երեկոյան՝ 72 կմ խորության վրա: Արդեն այսօր առավոտյան մոտ 70 կմ խորության վրա գրանցվել է ավելի ուժեղ ցնցում՝ 5,3 մագնիտուդով:

Օրվա ընթացքում, ըստ սեյսմոլոգիական ծառայության, ևս 3 ստորգետնյա ցնցում է տեղի ունեցել՝ տեղական ժամանակով ժամը 13:05-ին, 14:21-ին և 18:11-ին։

1 min read

Վարդան Ղուկասյանն ու Ստեփան Դեմիրճյանը կհամագործակցեն

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ օրում 5 երկրաշարժ է գրանցվել Ադրբեջանում

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարզվել է Սպիտակ-Վանաձոր ճանապարհի ողբերգական ավտովթարի հետևանքով մահացած ՀՀ ՊՆ զինծառայողների և բեռնատարի վարորդի ինքնությունը

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաստատվել են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության նախընտրական ցանկի առաջին 30 թեկնածուները

09/04/2026 infomitk@gmail.com