Վարդան Ղուկասյանն ու Ստեփան Դեմիրճյանը կհամագործակցեն, հայտարարել է ԴՕԿ Կուսակցության շտաբի պետ, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը:
«Համագործակցության առաջարկությունն ընդունված է։ Կարևորվում է, որ բացառապես միասնական ջանքերով, անկախ կուսակցական պատկանելիությունից, պետք է վեր դասել պետական շահը։ Միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր կերտել օրենքի դիկտատուրայի ուժով, իրավունքի գերակայությամբ, ազգային արժանապատվությամբ առաջնորդվող Արևային Հայաստան»,- նշված է Բաղդասարյանի հայտարարության մեջ։
