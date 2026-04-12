12/04/2026

EU – Armenia

Թեհրանը չի պլանավորում նոր բանակցությունների փուլ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ

infomitk@gmail.com 12/04/2026 1 min read

Թեհրանը չի պլանավորում նոր բանակցությունների փուլ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ, հաղորդում է իրանական «Ֆարս» լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով բանակցող պատվիրակությանը մոտ կանգնած աղբյուրին։

Աղբյուրը նշել է, որ ամերիկյան պատվիրակությունը «փնտրում էր բանակցային սեղանից հեռանալու պատրվակ», ինչը, ըստ աղբյուրի, վկայում է Վաշինգտոնի կողմից իր սպասումները նվազեցնելու անհամաձայնության մասին։

Բանակցությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգները, ըստ աղբյուրի, պահանջել է զիջումներ, որոնց չի կարողացել հասնել ռազմական գործողությունների ընթացքում։

Ավելի վաղ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջ.Դ. Վենսը հայտարարել էր, որ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում Իրանի հետ ուղիղ բանակցություններն ավարտվել են «առանց համաձայնության հասնելու»։ «Մենք արդեն 21 ժամ աշխատում ենք այս հարցի վրա և մի շարք կարևոր հանդիպումներ ենք ունեցել իրանցիների հետ։ Սա լավ լուր է։ Վատ լուրն այն է, որ մենք չկարողացանք համաձայնության գալ։ Կարծում եմ, որ սա վատ լուր է առաջին հերթին Իրանի, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգների համար։ Հետևաբար, մենք վերադառնում ենք Միացյալ Նահանգներ՝ առանց համաձայնության հասնելու», – ասել է նա։

Իրանական լրատվամիջոցները ավելի վաղ հաղորդել էին, որ Իսլամաբադում Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններում ընդհանուր շրջանակային համաձայնագրի և համաձայնության բացակայությունը պայմանավորված էր ԱՄՆ չափազանցված պահանջներով։

Բաց մի թողեք

1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թեհրանը չի պլանավորում նոր բանակցությունների փուլ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com