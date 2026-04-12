Իսրայելական ​​պետական ​​լրատվամիջոցներն ակտիվորեն տարածում են «Շուտով` Թուրքիան» հաղորդագրություններ

Իսրայելական պետական լրատվամիջոցները ակտիվորեն տարածում են «Շուտով` Թուրքիան» կարգախոսով հաղորդագրություններ։
Այն, որ Սիրիայի հարավում բնակվող իսրայելամետ դրուզները ներկա պահին ակտիվ շարժում են ծավալել` իրենց տիրույթներն Իսրայելի տարածքին միացնալու պահանջով, հուշում է, որ Թել Ավիվի եւ Անկարայի միջեւ բախումն աստիճանաբար դառնում է անխուսափելի:
Առավել եւս, որ թուրքական իրավապահ համակարգը Նեթանյահույին եւ մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան այլ անձանց մեղադրանքներ է ներկայացնում, որոնք ենթադրում են մինչեւ 4 հազար տարվա բանտարկություն:
Բաց մի թողեք
