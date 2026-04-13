Գյումրու 2 բնակչի նախապատրաստած սպանությունը կանխվել է․ 47 և 26 տարեկան տղամարդիկ ձերբակալվել են․ Տեսանյութ

Քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Գյումրիի երկու բնակիչ սպանություն է նախապատրաստում և հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու համար փորձում է ապօրինի ձեռք բերել զենք-զինամթերք։
Ինչպես հայտնել է ՆԳՆ ոստիկանությունը, ձեռնարկված միջոցառումներով տեղեկությունը ստուգվել և Շիրակի մարզի քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստության, ինչպես նաև զենքի ապօրինի կրելու և հրազենի կամ ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով։
«Դատարանի որոշմամբ՝ ապրիլի 11-ին խուզարկություններ կատարվեցին 47 և 26 տարեկան տղամարդկանց բնակության վայրերում։ 47-ամյա տղամարդու Վարդ-Բաղ միկրոշրջանում գտնվող տան խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին նռնակ, պայթուցիչ և մարիխուանայի նմանվող զանգվածով լցված ծխախոտի տուփ։
Երկուսն էլ ձերբակալվել և ներկայացվել են նախաքննական մարմին։
Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են»,- ասվում է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։
