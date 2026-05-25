Հունգարիայի նախկին վարչապետի գրասենյակը «ամոթի նամակ» է հղել ԱԳ նախարարին, իսկ Մագյարը պատասխանել է

Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հրապարակել է իր կառավարության նախարարների անունից «ամոթի բաց նամակ»՝ ուղղված նոր արտգործնախարար Անիտա Օրբանին, իսկ երկրի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը պաշտպանել է իր գործընկերոջը։
Բաց նամակն ուղղված է եղել նախորդ կառավարության նախարարների անունից։
Այն մեղադրում է, որ Անիտա Օրբանը երկար տարիներ աշխատել է Արտաքին գործերի նախարարության համակարգում՝ առանց բողոքելու, բայց այժմ մեղադրում է նախկին պաշտոնյաներին կոռուպցիայի մեջ։
«Կառավարության ձեր բոլոր նախկին գործընկերների անունից մենք մերժում ենք այս նողկալի, ինքնարդարացնող և լիովին անհիմն քարոզչական պնդումները: Արդյո՞ք դուք հասել եք ձեր կարիերայի գագաթնակետին՝ նախարարական պաշտոնի՝ մեր քաղաքական հակառակորդների հետ համագործակցելով և մեզ դավաճանելով, ձեր գործն է, և Աստված կդատի: Բայց վերադառնալ և մեղադրել նրանց, ում հետ տարիներ շարունակ աշխատել եք, զզվելի արարք է… Ամոթ ձեզ», – ասվում է նամակում։
«Յուրաքանչյուր մեղք ունի իր պատիժը: Մենք տեսանք, թե ինչպես զգուշորեն կանգնեցիք ձեր նոր ղեկավարի ետևում Կարմելիտյան վանք կատարած ուղևորության ժամանակ՝ նայելով ձեր ոտքերին՝ ձեր ամոթը թաքցնելու համար», – հավելել են նամակի հեղինակները՝ նշելով, որ Մագյարի կառավարության նախարարները ստիպված կլինեն «դիմանալ վարչապետի կողմից հրապարակային և բազմիցս կրկնվող նվաստացմանը», և այժմ նրանք կարող են «վայելել ամոթը»։
Վարչապետ Պիտեր Մագյարը Facebook-ում պատասխանել է նամակին՝ այն անվանելով վախկոտություն, քանի որ նշված չեն եղել Օրբանի կառավարության նախկին նախարարների անունները։
«Նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ դավաճանել են մեր երկրին և հունգար ժողովրդին, այժմ Հունգարիայի փոխվարչապետին դավաճան են անվանում… Նրանք հարձակվել են կին նախարարի վրա, որը, ի տարբերություն Պետեր Սիյարտոյի, չի պահպանվում հունգարացի հարկատուների կողմից վճարվող վաթսուն գործակալների կողմից», – պատասխանում նշել է Մագյարը։
Նա ընդգծել է, որ Անիտա Օրբանին քննադատող նախկին պաշտոնյաները «նույն մարդիկ են, ովքեր մեր գեղեցիկ երկիրը արծաթե սկուտեղի վրա հանձնեցին օտարերկրացիներին, նրանք, ովքեր օգնության համար դիմեցին ռուս հաքերներին և օտարերկրյա գործակալներին»։
«Սիրելի՛ վախկոտներ, անանուն մաֆիոզներ։ Մի՛ դիպչեք և մի՛ փորձեք զրպարտել Անիտա Օրբանին։ Մի՛ կատարեք կեղտոտ աշխատանքը ինքներդ՝ ասեք ձեր պարտված ղեկավարին, որը վախկոտորեն փախել է և թաքնվում է կանացի կիսաշրջազգեստների ետևում, որ ես այստեղ եմ։ Եվ եթե նա ինչ-որ բան ունի ասելու ինձ կամ մեր քաղաքացիներին, ապա թող հավաքի իր քաջությունը, ճիշտ խաղա իր քարտերն ու պատասխանատվություն կրի իր գործողությունների համար», – հավելել է Հունգարիայի կառավարության ղեկավարը։
