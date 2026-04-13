Օրբանի 16-ամյա կառավարումը Հունգարիայում ավարտվեց ընտրական ջախջախիչ պարտությամբ, տարոսը Պուտինին

Հունգարիայի վարչապետը զիջում է իր տեղը Պետեր Մագյարին, ով, ինչպես սպասվում է, 199 տեղանոց խորհրդարանում կստանա գերմեծամասնություն։
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ — Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարումն ավարտվում է կիրակի օրը տեղի ունեցած ջախջախիչ ընտրություններում պարտությունից հետո, որը քաղաքական ցնցումներ կուղարկի Վաշինգտոնից Մոսկվա։
ԵՄ ամենաավտորիտար առաջնորդը՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ դաշնակիցը, պարտվեց վճռական տարբերությամբ կիրակի օրվա քվեարկության ժամանակ՝ Հունգարիայի ժողովրդավարական պատմության մեջ ամենաբարձր մասնակցության ֆոնին։
Գրեթե բոլոր ձայների հաշվարկից հետո, նրա մրցակից Պետեր Մագյարը, կարծես, 199 տեղանոց խորհրդարանում կհաղթի 138 տեղ։ Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը ճանապարհին էր՝ հաղթելու ընդամենը 55 տեղ։
Օրբանը, արցունքն աչքերին, զիջում է իր տեղը՝ ասելով. «Ինչպես էլ ստացվի, մենք կծառայենք մեր երկրին և հունգարական ազգին ընդդիմությունից»։
Հունգարիայի դրոշը թատերականորեն բռնած՝ ցնծացող մագյարը բարձրացավ Դանուբ գետի ափին գտնվող բեմ՝ Ֆրենկ Սինատրայի «Իմ ճանապարհը» երգի հնչյունների ներքո, մինչ նրա կողմնակիցները ծափահարում էին և շամպայնի խցաններ էին բացում։ «Միասին մենք ազատագրել ենք Հունգարիան», – ասաց նա։
Այսպիսի համոզիչ հաղթանակի առավելությամբ մագյարը կապահովի խորհրդարանում գերմեծամասնություն, որը թույլ կտա նրան փոխել սահմանադրությունը և քանդել Օրբանի «ոչ լիբերալ ժողովրդավարության» հիմնական սյուները՝ քանդելով նախկին վարչապետի դատական համակարգի, պետական ընկերությունների և լրատվամիջոցների նկատմամբ խիստ վերահսկողությունը։
Հայտարարելով, որ «ռեժիմն ավարտվել է» և որ Հունգարիան կրկին կլինի «ուժեղ դաշնակից ԵՄ-ում և ՆԱՏՕ-ում», նա կոչ արեց մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականներ՝ պետությունը մաքրելու համար, այդ թվում՝ Գերագույն դատարանի, դատական խորհրդի, պետական աուդիտի գրասենյակի, մրցակցային մարմնի և լրատվամիջոցների մարմնի նախագահների։
Կարևոր է, որ նա նաև կոչ արեց Հունգարիայի նախագահ Տամաշ Սուլյոկին, որն իրավասու է վետո դնել օրենսդրությանը և այն հետ ուղարկել խորհրդարան, հրաժարական տալ։
«Եվրոպա, Եվրոպա», մինչ «Մենք չեմպիոններն ենք» երգը բարձրաձայնում էր մոտակա փողոցներով։ «Հունգարացիներն այսօր այո ասացին Եվրոպային, նրանք այո ասացին ազատ Հունգարիային», – հայտարարեց Մագյարը գետի մոտ գտնվող բեմից։
Մագյարը հայտարարեց, որ իր առաջին արտասահմանյան այցը կլինի Լեհաստան, երկրորդը՝ Ավստրիա, իսկ երրորդը՝ Բրյուսել՝ «հունգարացիներին արժանի միջոցները ստանալու համար»՝ հղում անելով Օրբանի ժողովրդավարական նահանջի պատճառով սառեցված ԵՄ միլիարդավոր եվրոների կանխիկին։
Օրբանի հեռանալը մեծ թեթևացում կլինի ԵՄ-ի համար, որի համակարգային թուլությունները նա բացահայտել և շահագործել է տարիներ շարունակ, վերջերս՝ օգնելով Պուտինին արգելափակել Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի եվրոպական աջակցությունը։ Մագյարը կոնկրետ չի հայտարարել, թե արդյոք կհանի Հունգարիայի վետոն Ուկրաինային տրամադրվող գումարի վրա, բայց կիրակի երեկոյան ավելի ընդհանուր առմամբ խոսեց եվրոպացի հարևանների հետ «չլուծված հարցերի» պարզաբանման մասին։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ուրախությամբ հայտարարեց. «Եվրոպայի սիրտն այսօր երեկոյան ավելի ուժեղ է բաբախում Հունգարիայում»։
Հունգարիայի վարչապետի ծանր պարտությունը նաև ցավալի հարված է հասցնում Թրամփի MAGA շարժմանը, որը Օրբանին համարում է իր սեփական հակամիգրանտային, քրիստոնեական կողմնորոշմամբ ազգայնականության թալիսման։
Թրամփը մրցավազքից առաջ մի քանի անձնական աջակցություն էր հայտնել՝ հաստատված պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցելություններով, բայց ոչինչ չէր կարող անել այն մրցավազքը փոխելու համար, որը ձևավորվել էր Հունգարիայի հիվանդ տնտեսության, ինչպես նաև Օրբանի հետ կապված կոռուպցիայի և կրոնիզմի նկատմամբ աճող հանրային հիասթափության պատճառով։
Բրյուսելի պաշտոնյաները վաղուց մեղադրում են Օրբանին հունգարական ժողովրդավարության հիմնական ինստիտուտները՝ դատական համակարգից մինչև լրատվամիջոցներ, խաթարելու և Պուտինին Կիևին ԵՄ-ի կենսական աջակցությունը խոչընդոտելու հարցում օգնելու մեջ, սակայն 27 երկրներից բաղկացած դաշինքը մեծապես չկարողացավ զսպել նրա ազդեցությունը որպես դրա գլխավոր կործանիչ և խաթարող։
Բուդապեշտի հետ կապերը արագ վերականգնելու ցանկությամբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զանգահարել է Մադյարին՝ շնորհավորելու նրան։ «Ֆրանսիան ողջունում է ժողովրդավարական մասնակցության և հունգարացի ժողովրդի նվիրվածության հաղթանակը Եվրամիության արժեքներին, ինչպես նաև Հունգարիայի համար Եվրոպայում», – ասել է նա X-ում։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հրավիրել է Մագյարային միանալ «ուժերին՝ ուժեղ, անվտանգ և, ամենից առաջ, միասնական Եվրոպայի համար»։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որին հաճախ խոչընդոտում էր Կրեմլի հետ համագործակցող Օրբանը, շնորհավորել է Մագյարին և ասել, որ ուկրաինացիները «պատրաստ են առաջ մղել Հունգարիայի հետ մեր համագործակցությունը»։
Չափազանց կարևոր է, որ Մագյարի «Տիզա» կուսակցությունն այժմ ձգտում է ստանալ երկու երրորդի գերմեծամասնություն։
Դա թույլ կտա Տիսզային իրականացնել դատական բարեփոխումներ, որոնք անհրաժեշտ են ԵՄ սառեցված միջոցներին մուտքը վերականգնելու և Օրբանի օրոք ժողովրդավարական տարիներ տևած հետընթացը չեղարկելու համար: Կուսակցությունը նաև կկարողանա հեռացնել Ֆիդեսի հավատարիմ անդամներին կարևոր պաշտոններից, այդ թվում՝ նախագահից և Սահմանադրական դատարանի նախագահից, ինչը հակառակ դեպքում կարող է տապալել նոր կառավարության օրենքները։
Այս երկու երրորդ մեծամասնությամբ կառավարությունը կարող է վերացնել այն կառույցները, որոնք լրատվամիջոցների 80 տոկոսը պահում են Ֆիդեսի ազդեցության տակ, վերադարձնել Օրբանի հետ կապված հիմնադրամներին և վերլուծական կենտրոններին հանձնված պետական ակտիվները, և վերաշարադրել ընտրական կանոնները, որոնք երկար ժամանակ աղավաղված էին, որպեսզի դժվարացնեն ցանկացած մրցակցի համար կուսակցությանը իշխանությունից հեռացնելը՝ հարթելով ժողովրդավարական բազմակարծության վերադարձի ճանապարհը։
