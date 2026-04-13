Պարտվողները. Դոնալդ Թրամփ և Ջեյ Դի Վենս, Պուտին … Հունգարիայի սեյսմիկ ընտրությունների պարտվողներն ու հաղթողները

Ահա, թե ով է զայրացած արդյունքից, և ով է թեթևացած շունչ քաշում։
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ — Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարումը Բուդապեշտում ավարտվեց, այն բանից հետո, երբ նա ընդունեց պարտությունը Հունգարիայի ընտրություններում իր մրցակից Պետեր Մագյարին։
Կիրակի երեկոյան գրեթե բոլոր ձայների հաշվարկից հետո, Մագյարը, կարծես, պատրաստ էր նվաճել 199 տեղանոց խորհրդարանում 138 տեղ, որը նրան կտա լայն լիազորություններ Հունգարիան բարեփոխելու համար։
«Հունգարացիներն այսօր «այո» ասացին Եվրոպային, նրանք «այո» ասացին ազատ Հունգարիային», – ասաց Մագյարը Դանուբի ափին ծափահարող ամբոխի առջև՝ միաժամանակ կոչ անելով Օրբանի հավատարիմներին պետական հաստատություններում հրաժարական տալ։
Օրբանը իր ելույթի ժամանակ ընդունեց արդյունքները՝ ասելով, որ իր «Ֆիդես» կուսակցությունը «կծառայի մեր երկրին և հունգարական ազգին ընդդիմությունից»։ «Ֆիդես»-ը ճիշտ ուղու վրա է 55 տեղ նվաճելու համար։
Կիրակի օրվա քվեարկության հետևանքները տարածվում են Հունգարիայի սահմաններից շատ ավելի հեռու։ Ահա այս տարվա Եվրոպայի ամենահետևանքային ընտրությունների մյուս բոլոր հաղթողներն ու պարտվողները։
Հաղթողները. ԵՄ ղեկավարներ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Անտոնիո Կոստան
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան կարող են հրաժեշտ տալ ԵՄ ամենահամառ առաջնորդներից մեկին, ով իր վետոն կիրառեց Բրյուսելի կարևոր որոշումների վրա, այդ թվում՝ Ուկրաինային ֆինանսական աջակցության վրա։
Օրբանը նաև Բրյուսելի ամենաաղմկոտ հակառակորդներից մեկն էր, որը խթանում էր եվրասկեպտիզմը՝ միաժամանակ խաթարելով օրենքի գերակայությունը երկրում և բազմիցս դիմադրելով ԵՄ օրենսդրությանը, ինչը ուղղակի մարտահրավեր էր ներկայացնում Հանձնաժողովի՝ իր կանոնները կիրառելու կարողությանը։
«Հունգարիան ընտրել է Եվրոպան։ Եվրոպան միշտ ընտրել է Հունգարիան։ Երկիրը վերականգնում է իր եվրոպական ուղին։ Միությունն ավելի ուժեղ է դառնում», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը Օրբանի պարտությունը ընդունելուց մի քանի րոպե անց։
Ուկրաինացիներ (մեկ նախազգուշացմամբ)
Այս տարի Օրբանը վետո դրեց Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տրամադրմանը, որը համաձայնեցվել էր առաջնորդների, այդ թվում՝ իր կողմից՝ 2025 թվականի դեկտեմբերին։
Հունգարիան հետ կանգնեց իր հաստատումից, երբ դադարեցվեց ռուսական նավթի ներմուծումը Ուկրաինայով անցնող «Դրուժբա» խողովակաշարով, ինչը, ըստ Օրբանի, Կիևի կողմից դիտավորյալ խարդախություն էր՝ փորձելով ազդել ընտրությունների վրա՝ թուլացնելով Հունգարիայի տնտեսությունը։
Տիսայի կողմնակիցները տոնում են Բուդապեշտում Պետեր Մագյարի ընտրություններում հաղթանակից հետո։ | Յակուբ Պորզիցկի/Անադոլու via Getty Images
Ուկրաինային անհրաժեշտ է ֆինանսավորում՝ շարունակելու դիմակայել Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժմանը մինչև ամառ, երբ նրա գանձարանը կարող է սպառել կանխիկը։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի երեկոյան շնորհավորեց Մագյարին։ «Ուկրաինան միշտ ձգտել է բարիդրացիական հարաբերությունների Եվրոպայի բոլորի հետ, և մենք պատրաստ ենք առաջ մղել մեր համագործակցությունը Հունգարիայի հետ», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Կիևը պատրաստ է «հանդիպումների և համատեղ կառուցողական աշխատանքի՝ երկու ազգերի օգտին»։
Մագյարը ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ Բրյուսելի հետ և, հավանաբար, կապամպլիկացնի վարկը։ Սակայն սա դառը-քաղցր հաղթանակ է Զելենսկու համար, քանի որ նորընտիր վարչապետը հայտարարել է, որ դեմ է Կիև հունգարական զենք կամ կանխիկ ուղարկելուն և դեմ է Ուկրաինայի ԵՄ-ին արագացված անդամակցությանը։
Մագյարը խոստացել է այդ հարցը դնել հանրաքվեի, ինչը, ըստ էության, կնշանակեր գործընթացի կասեցում՝ հաշվի առնելով հունգարական հասարակության մեջ առկա լայնածավալ հակաուկրաինական տրամադրությունները, որոնք նա պետք է հաշվի առնի՝ աջակցությունը պահպանելու համար։
Երիտասարդ հունգարացիներ
Քվեարկությունից առաջ անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ 30 տարեկանից փոքր հունգարացիների մինչև երկու երրորդը ցանկանում էր, որ Օրբանը հեռանա։
Ընտրություններից առաջ Բուդապեշտում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի համերգները միջազգային լրատվամիջոցներին տված իրենց ցուցմունքներում ներգրավել են հարյուր հազարավոր երիտասարդ հունգարացիների, որոնցից շատերը հայտարարել են, որ կհեռանան երկրից, եթե Օրբանը կրկին հաղթի։
Մագյարը շնորհակալություն է հայտնել հունգարացի երիտասարդներին իր հաղթական ելույթում, երբ երիտասարդների բազմությունը ողողել է Բուդապեշտի փողոցները՝ տոնելով արդյունքը։ «Շնորհակալություն հույսը վերադարձնելու համար, հույսը՝ փոփոխության մեջ», – ասել է նա։
Լրագրողներ և բժիշկներ
Անկախ լրագրողները Հունգարիայում դժվարին պայքարի են բախվել, քանի որ Օրբանը վերահսկողություն է հաստատել երկրի լրատվամիջոցների 80 տոկոսի նկատմամբ։ Դրան չնայած, անկախ լրագրողները վճռորոշ գործոն դարձան վերջնական արդյունքի համար։ Նրանք բացահայտեցին, թե ինչպես է Օրբանի կառավարությունը երկրի գաղտնի ծառայությունների միջոցով աշխատել ընդդիմությանը թուլացնելու ուղղությամբ, և ստացան Բուդապեշտի և Կրեմլի միջև հեռախոսազրույցների մանրամասները, որոնցում քննարկվել են ԵՄ զգայուն հարցեր։
Բժիշկները նույնպես հաղթող կլինեն, քանի որ Մադյարը խոստացել է տարեկան 1 միլիարդ եվրոյով ավելացնել պետական ներդրումները։ Այդ խոստումը տրվել է առողջապահության ոլորտում տասնամյակի թերծախսերից հետո, որը հանգեցրել է երկար սպասման ցուցակների, խարխուլ հիվանդանոցների, սարքավորումների պակասի և, ի վերջո, ուղեղների արտահոսքի, ասել է Հունգարիայի բժշկական պալատի նախագահ Պետեր Ալմոսը։
Օրբանի կառավարությունը անցյալում սկսել է գովազդային վահանակների արշավներ, որոնցում բժիշկներին մեղադրում են համակարգի թերությունների համար։
Պարտվողները. Դոնալդ Թրամփ և Ջեյ Դի Վենս
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը ապրիլի 7-ին այցելեց Օրբանին Բուդապեշտում՝ աջակցելու նրա վերընտրության արշավին՝ պարծենալով, որ նա կհաղթի և մեղադրելով ԵՄ-ին քվեարկությանը միջամտելու մեջ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջին վեց ամիսների ընթացքում հինգ անգամ հրապարակային աջակցություն է հայտնել Օրբանին և խոստացել, որ Վաշինգտոնը կտրամադրի Հունգարիային տնտեսական աջակցություն։
«Մենք պետք է Օրբանին վերընտրենք որպես Հունգարիայի վարչապետ, այնպես չէ՞», – ասաց Վենսը Ֆիդեսի կողմնակիցներին՝ բուռն ծափահարությունների ներքո ֆուտբոլային մարզադաշտում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ Սակայն աջակցության խոսքերն ապարդյուն էին, ինչը հարված հասցրեց Սպիտակ տանը, որն այժմ կորցրել է իր հիմնական դաշնակցին Եվրոպայում՝ տրանսատլանտյան հարաբերությունների վատթարացման պատճառով։
Ֆիդեսի հետ կապված գործարարներ և վերլուծական կենտրոններ
Օրբանի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող պահպանողական վերլուծական կենտրոնների ցանցը կարող է կորցնել գործառնական միջոցները։ Դրանց թվում է Մաթիաս Կորվինուս կոլեգիան՝ Օրբանի քաղաքական տնօրենի ղեկավարած վերլուծական կենտրոնը, որը լոբբինգ է անում Բրյուսելում ԵՄ ինստիտուտների մոտ։
Ֆիդեսին մոտ կանգնած հունգարացի գործարարները, որոնք գերիշխում են երկրի մասնավոր հատվածում, այդ թվում՝ Օրբանի մանկության ընկեր Լորինց Մեսարոշը և նրա փեսան՝ Իշտվան Տիբորչը, կարող են զրկվել ԵՄ միջոցներին և պետական պայմանագրերին արտոնյալ մուտքից։
Իր հաղթական ելույթում Մադյարը հայտարարել է, որ կստեղծի «ազգային հարստության վերականգնման գրասենյակ», որտեղ իրավաբաններն ու ոստիկանությունը կհետաքննեն պետական ակտիվները վերականգնելու և կոռուպցիային մասնակցածներին բանտարկելու համար։ «Մենք երբեք այլևս հետևանքներից զուրկ երկիր չենք լինի», – ասել է նա։
Կրեմլ
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հենց նոր կորցրեց արժեքավոր դաշնակցի՝ և ներքին տեղեկատվության հիմնական աղբյուրի՝ ԵՄ-ի սրտում։
Վերջին ամիսներին հունգարական և միջազգային լրատվամիջոցները բացահայտել են Բուդապեշտի և Մոսկվայի միջև սերտ կապերը, այդ թվում՝ արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոյի և նրա ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի միջև հեռախոսազրույցները։
Այդ հաղորդագրությունների համաձայն՝ երկուսն էլ քննարկել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների վերաբերյալ ԵՄ ներքին քննարկումները, ընդ որում՝ Սիյարտոն, իբր, խոստացել է Հունգարիայի դեսպանատան միջոցով կիսվել եվրոպական գաղտնի փաստաթղթերով։
Եվրոպայի աջակողմյանները
Օրբանը, որը հաճախ էր խոստանում «գրավել» Բրյուսելը և փոխել ինստիտուտները ներսից, ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» կուսակցության հիմնական դեմքն է, որը միավորում է ԵՄ ազգայնական կուսակցությունները, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի «Ազգային միավորումը»՝ Մարին Լե Պենի գլխավորությամբ, և Իսպանիայի «Վոքսը»՝ Սանտյագո Աբասկալի գլխավորությամբ։
Օրբանի պարտությունը նաև կորուստ է Եվրոպայի այլ ծայրահեղ աջակողմյան գործիչների համար, այդ թվում՝ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի համար, որը կորցնում է Բրյուսելում բանակցային սեղանի շուրջ իր դաշնակցին։
