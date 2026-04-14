Պետեր Մագյարը մշակում է մեծ գործարք՝ Հունգարիայի և Բրյուսելի կապերը վերականգնելու համար, Տուսկը կօգնի

Հունգարիայի նոր առաջնորդը մրցավազքի մեջ է ժամանակի դեմ՝ ԵՄ միլիարդավոր եվրոների միջոցներին հասանելիություն վերականգնելու համար, բայց միևնույն ժամանակ պետք է բավարարի Բրյուսելի բազմաթիվ պահանջները։
Հունգարիայի վարչապետի պաշտոնի համար պայքարող Պետեր Մագյարը հստակ գիտի, թե ինչ է ուզում Բրյուսելից, և Բրյուսելը գիտի, թե ինչ է ակնկալում Բուդապեշտից։
Ահա թե որտեղ է սկսվում մեծ գործարքը
Չնայած Մագյարը գրեթե անկասկած կստանձնի պաշտոնը մինչև մայիսի 5-ը, նա արդեն դիմում է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ որի հետ նա խոսել է երկուշաբթի երեկոյան՝ փորձելով վերականգնել Բուդապեշտի և ԵՄ-ի հարաբերությունները, որոնք փլուզվել էին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարման ընթացքում։
Մագյարի նոր վարչակազմի համար կիրակի օրվա ընտրություններում հաղթանակից հետո թիվ 1 առաջնահերթությունը Օրբանի ժողովրդավարական նահանջի պատճառով սառեցված 18 միլիարդ եվրոյի ԵՄ միջոցների ապակողպումն է։ Նա նաև ցանկանում է հասանելիություն ունենալ մոտ 16 միլիարդ եվրոյի եվրոպական պաշտպանական վարկերին և վերացնել Հունգարիայի կողմից միգրացիոն օրենքի խախտման համար սահմանված օրական 1 միլիոն եվրո տուգանքը։
Սակայն Բրյուսելը այս բարիքները պարզապես չի տրամադրի նոր առաջնորդին, որի քանակը դեռևս անհայտ է։ Մագյարը մի քանի խոչընդոտներ ունի հաղթահարելու՝ գումար ստանալու համար, որպեսզի ապացուցի, որ լուրջ է վերաբերվում Օրբանի ավտորիտար պետության բարեփոխմանը, և Բրյուսելն ունի նաև իր բարձր մակարդակի քաղաքական առաջնահերթությունների շարքը, որոնք Մագյարը պետք է կատարի։
Բրյուսելի համար գլխավոր քաղաքական նպատակն է, որ Հունգարիան վերացնի Կիևին տրամադրվող ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրոյի կենսականորեն կարևոր վարկի վրա դրված վետոն և աջակցի Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ-ի պատժամիջոցների նոր փաթեթին։ Եվրոպական հանձնաժողովը նաև ցանկանում է, որ Հունգարիան դադարեցնի Ուկրաինայի հետ պաշտոնական անդամակցության բանակցությունների մեկնարկի դեմ իր դիմադրությունը։
Բարեբախտաբար երկու կողմերի համար էլ, բոլորը, կարծես, պատրաստ են արագ քայլեր ձեռնարկել։ Մագյարի համար ժամանակը կարճ է, քանի որ նա կկորցնի ԵՄ միջոցների մեծ մասը, եթե մինչև օգոստոս չիրականացնի օրենքի գերակայության անհրաժեշտ բարեփոխումները։
«Կարող եմ ասել, որ չափազանց կարևոր է [փողը] տուն բերել և որքան հնարավոր է արագ», – երկուշաբթի օրը ասաց Մագյարը։
Երկուշաբթի օրվա հեռախոսազրույցի ժամանակ նա խոստացավ համաձայնեցնել բարեփոխումների պարտավորությունները ֆոն դեր Լեյենի հետ, ինչպես նաև շեշտեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման կարևորությունը, այդ թվում՝ Եվրոպական դատախազությանը՝ միաժամանակ ապահովելով դատական համակարգի անկախությունը և պաշտպանելով լրատվամիջոցների և ակադեմիական ազատությունները։
Երկուշաբթի օրը ֆոն դեր Լեյենը լավատեսական տոնով խոսեց հնարավոր վերագործարկման մասին։
«Իհարկե, մենք հնարավորինս շուտ կսկսենք աշխատել կառավարության հետ… արագ և սպասվող առաջընթաց գրանցելու համար՝ ի շահ հունգարացի ժողովրդի», – ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։
Շվեդիայի ԵՄ հարցերով նախարար Ջեսիկա Ռոզենկրանցը նույնպես համաձայնեց, որ դիվանագիտական միջավայրն այժմ բարենպաստ է թվում։ «Միայն այն փաստը, որ Պետեր Մագյարն այնքան հստակ է, որ ցանկանում է վերականգնել կապերը և վստահությունը ԵՄ-ի հետ, ինքնին կարևոր է», – ասաց նա։
Պետեր Մագյարը ապրիլի 13-ին Բուդապեշտում անցկացնում է հետընտրական մամուլի ասուլիս։ | Բալինտ Սենտգալլայ/NurPhoto via Getty Images
«Դա լավ սկիզբ է և առաջացնում է սպասումներ, որ Հունգարիայի հետ համագործակցությունն ավելի հեշտ կլինի»։
Պատրաստ է առաջ շարժվել
Վարչապետի պաշտոնում իր առաջին լիարժեք օրը Մագյարը հայտարարեց, որ կփնտրի «փոխզիջումներ» ԵՄ մակարդակով և որ ցանկանում է «հեշտացնել որոշումների կայացումը»։
Երկուշաբթի օրը երեքժամյա մամուլի ասուլիսում նա կտրականապես ակնարկեց, որ չի խոչընդոտի ԵՄ-ի կողմից Կիևին տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկին։ Նա ասաց, որ Բուդապեշտը համաձայնել է այդ ֆինանսավորմանը դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդում և այժմ «կցանկանար հետևողական լինել» այդ նախկին պարտավորության հետ։
Նա նաև ընդգծեց, որ այժմ ունի Հունգարիայի խորհրդարանում կարևորագույն երկու երրորդի մեծամասնություն, որը թույլ կտա նրան իրականացնել լայնածավալ դատական բարեփոխումներ՝ համապատասխանելու ԵՄ կանոններին և ապասառեցնելու Հունգարիայի միջոցները։ Նա ազդարարեց, որ ցանկանում է հեռու մնալ Մոսկվայից, և որ չնայած նա դեմ է Ուկրաինայի արագացված անդամակցությանը ԵՄ-ին, իր կառավարությունը «կօգնի այն երկրներին, որոնք պատրաստ են միանալ, այլ ոչ թե կստիպի նրանց սպասել հերթում»։
ԵՄ-ի սրտով պակաս, նա բացատրեց, որ Հունգարիան դեռևս ցանկանում է գնել ռուսական նավթ, բայց ընդունում է, որ պատժամիջոցները պետք է մնան ուժի մեջ այդ երկրի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ընթացքում: Նա նաև չանդրադարձավ այն հարցին, թե արդյոք ինքը կաջակցի Մոսկվայի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթին։
Ուկրաինան զգայուն թեմա է Մադյարի համար՝ հաշվի առնելով Հունգարիայում առկա ուժեղ հակաուկրաինական տրամադրությունները, բայց դիվանագետները վստահ են, որ կարելի է փոխզիջման հասնել։
«[Մադյարի կուսակցությունը] Տիսզան ասել է, որ չի ցանկանում արագացված գործընթաց: Շվեդիան նույնպես ցանկանում է, որ այն հիմնված լինի արժանիքների վրա», – ասաց Ռոզենկրանցը: «Ուկրաինան արժանիք ունի. նրանք իսկապես իրականացրել են իրենց բարեփոխումները, և հիմա ժամանակն է պաշտոնապես բացել բանակցությունների առաջին կլաստերը»։
Լեհական մոդել
Նշանակալից է, որ Մադյարի առաջին արտասահմանյան այցը կլինի Լեհաստան, որը վերջերս փորձ ունի ԵՄ միջոցների ապասառեցման հարցում։
Նա կհանդիպի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ, ով «պատրաստ կլինի օգնել նրան, բացատրել բոլոր մանրամասները» և «կիսվել փորձով», – ասել է Տուսկի «Քաղաքացիական կոալիցիա» կուսակցության ղեկավար Անջեյ Հալիցկին Եվրախորհրդարանում։
2023 թվականին Լեհաստանի ընտրություններում Տուսկի հաղթանակից հետո, 2024 թվականի փետրվարին Եվրոպական հանձնաժողովը ապասառեց ավելի քան 100 միլիարդ եվրո, որը կասեցվել էր օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով, այն բանից հետո, երբ Տուսկը ներկայացրեց դատական բարեփոխումների ծրագիր և ձեռնարկեց նախնական քայլեր վստահությունը վերականգնելու համար։
Սակայն Լեհաստանի դեպքում, ծայրահեղ աջակողմյան նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, ի վերջո, արգելափակեց Տուսկի խոստացած բարեփոխումները, ինչը հանգեցրեց բողոքների, որ Վարշավան ստացել է իր ֆինանսավորումը՝ պարզապես խոստանալով փոփոխություններ։
Վարշավայում ունեցած դառը փորձը Հանձնաժողովին զգուշավոր է դարձրել միջոցներ տրամադրելուց, նախքան համոզվելը, որ բարեփոխումներն իրականացվում են, և անհավանական է դարձնում, որ Մադյարը կստանա վաղաժամկետ վճարումներ։
Այնուամենայնիվ, Մագյարի գերմեծամասնությունը նշանակում է, որ նա քիչ հավանական է, որ բախվի Տուսկի խնդիրներին խոչընդոտող նախագահի հետ, քանի որ նա կարող է պարզապես իր կամքով միջոցներ ձեռնարկել։
«Մենք խորհրդարանում ունենք գերմեծամասնություն, և դա մեզ հնարավորություն է տալիս վերափոխել պետական համակարգերը, և մենք դա անելու ենք», – ասաց Մագյարը։
Ժամանակի դեմ
Ասելով, որ ցանկանում է որքան հնարավոր է շուտ կառավարություն ձևավորել, Մագյարը կոչ արեց Հունգարիայի նախագահին իր նոր խորհրդարանի երդմնակալությունը մայիսի 12-ից առաջ տանել մայիսի 5-ին, ինչը թույլ կտա նրան ներկայացնել Բրյուսելի պահանջները բավարարելու պաշտոնական փաթեթ։
Գերմեծամասնությունը նշանակում է, որ նա պետք է կարողանա արագ աշխատել։
«Նա կարող է ամեն ինչ անել, գիտեք, արդարացում չկա… նա ճշգրիտ գիտի, թե ինչ պետք է արվի, հանձնաժողովն, իհարկե, ունի իր չափանիշները, և կարծում եմ, որ նա պետք է ներկայացնի ծրագիր. Ահա թե ինչպես եմ ես դա անելու և որ ժամկետներում», – ասել է Հունգարիայում օրենքի գերակայությունը վերահսկող Եվրախորհրդարանի առաջատար օրենսդիր, հոլանդացի Գրին Տինեկե Ստրիկը։
Հունգարիան նաև ենթակա է ԵՄ պայմանագրերի 7-րդ հոդվածի ընթացակարգին՝ օրենքի գերակայության խախտումների դեպքում քվեարկության իրավունքը կասեցնելու առաջին քայլը։ Հաջորդ լսումները, որտեղ մյուս 26 երկրների նախարարները կգնահատեն Բուդապեշտի դիրքորոշումը, նախատեսված են մայիսի վերջին։
«Կարծում եմ՝ դա կլինի իդեալական պահ՝ հանդիպելու մյուս եվրոպացի առաջնորդների հետ՝ քննարկելու համար անհրաժեշտ քայլերը և թե ինչպես է նա դա տեսնում», – ասել է նա։
