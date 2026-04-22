Թրամփը հոգեկան խնդիրնե՞ր ունի․ կոչ են արել լքել պաշտոնը

Ըստ The Hill թերթի՝ առողջական պատճառներով հրաժարականը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միակ ելքն է՝ հաշվի առնելով նրա արտաքին և ներքին քաղաքականությունն ու վարքագիծը։
Հեղինակի խոսքով՝ Դոնալդ Թրամփը վառ օրինակ է այն բանի, թե ինչ է պատահում, «երբ մարդուն տրվում է իշխանություն, որը շատ ավելի գերազանցում է նրա բնավորությունը»։
Թրամփի դարաշրջանը պետք է հիշել որպես մի ժամանակաշրջան, «երբ նախագահը գերիշխում էր յուրաքանչյուր լրատվական ցիկլում՝ ստեղծելով նոր սկանդալներ»։ Հոդվածում նշվում է, որ նրա իշխանությունը քայքայվում է, բայց նա սրում է «իր անպատշաճ վարքագիծը»՝ հանրության ուշադրությունը անցյալից բազմիցս շեղելու համար։
«Ընտրողները երկու անգամ Թրամփին հնարավորություն են տվել վերականգնել իր հեղինակությունը։ Ամեն անգամ նա միայն վատթարացրել է իրավիճակը։ Նրա վերջին հնարավորությունն է հիմա հրաժարական տալ՝ վկայակոչելով առողջական խնդիրները», – գրում է The Hill-ը։
Հունվարի 28-ին քաղաքական մեկնաբան Գրեգ Վայները հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի տագնապալի հոգեկան վիճակի մասին հաղորդագրությունները անհիմն են. նա պարզապես էքսցենտրիկ և շքեղ քաղաքական գործիչ է, որը բոլորի նկատմամբ հարգանք չի ցուցաբերում։
Հայտնի ամերիկացի ռադիոհաղորդավար, բլոգեր և ծայրահեղ աջակողմյան Infowars կայքի սեփականատեր Ալեքս Ջոնսը, որը նախկինում համարվում էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դաշնակիցը, կասկածի տակ է դրել ամերիկավի առաջնորդի առողջությունն ու կոգնիգտիվ կարողությունները։
Ավելի վաղ ԱՄՆ Կոնգրեսը կոչ էր արել Սպիտակ տան բժշկին գնահատել Թրամփի հոգեկան առողջությունը։
