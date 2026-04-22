Իսրայելի ՊԲ-ն uպանել է հոկտեմբերի 7-ին Գազայում տեղի ունեցած հարձակման մասնակիցներից մեկին

Իսրայելի պաշտպանության բանակը սպանել է հոկտեմբերի 7-ին Գազայում տեղի ունեցած հարձակման մասնակիցներից մեկին՝ Խամիս Մոհամմեդ Խամիս Քաթթասին։
Քաթթասը սպանվել է Իսրայելի բանակի և «Շին Բեթ» հետախուզական ծառայության համատեղ գործողության ժամանակ Գազայի հարավում։ Իսրայելական հետախուզության տվյալներով՝ նա անմիջական մասնակից է եղել հոկտեմբերի 7-ին Նիր Օզ կիբուցում տեղի ունեցած կոտորածին։
Քաթթասը սպանվել է Գազայի դիվիզիայի ուժերի կողմից՝ Դեղին գծի մոտ Իսրայելի պաշտպանության բանակի դիրքերին մոտենալու փորձի ժամանակ։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ նշել է, որ նա անմիջական սպառնալիք է ներկայացրել զորքերի համար։
Հոկտեմբերյան հարձակմանը մասնակցելուց բացի, Քաթթասը համակարգել է զինյալներին և պլանավորել հարձակումներ իսրայելցի զինվորների և քաղաքացիական անձանց վրա ամբողջ ներկայիս պատերազմի ընթացքում։
«Պոռնիկ», «Կրեմլի ծաղրանկար»․ Իտալիայի վարչապետն արձագանքեց Սոլովյովին. Լուսանկար
Իրանի «կարմիր գծերը», Խամենեիի «կանաչ լույսը»․ ինտրիգը պահպանվում է
«Ծաղրի գագաթնակետին հասնող վիրավորանք». Մելոնին քննադատում է շվեյցարական հիվանդանոցը՝ բարում հրդեհի զոհերին վճարելու համար