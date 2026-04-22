Նախընտրական շրջանի հետ կապ չունի, 2 տարով են տեղակայվելու. Բաղդասարյանը՝ ՀՀ-ում ԵՄ երկրորդ առաքելության մասին

Ապատեղեկատվական արշավների դեմ Կառավարության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանն անդրադարձել է ՀՀ-ում նոր քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու մասին ԵՄ արտաքին հարաբերությունների խորհրդի որոշմանը:
ԵՄ-ն իր երկրորդ առաքելությունն է տեղակայում Հայաստանում հիբրիդային գործիքակազմով, դրա դեմը հակազդելու միջոցներով, ի՞նչ գործիքներ են օգտագործվելու նախընտրական շրջանում ՀՀ-ին օգնելու համար, արդյոք դրանք ԶԼՄ-ների՞ն են տրամադրվելու, թե՞ պետական գերատեսչություններն են օգտագործելու նախընտրական շրջանում ապատեղեկատվությունը բացառելու համար:
Հարցին վարչապետի մամուլի քարտուղարը պատասխանել է, որ խոսքը քաղաքացիական տեղակայման մասին է, ժամկետների մասով տեղեկատվություն եղել է:
«ԱԳՆ-ն նախօրեին այս թեման կոմունիկացրել է, և դա բնավ նախընտրական շրջանի հետ կապ չունի, քանի որ 2 տարի ժամկետով են տեղակայվելու:
Ուզում եմ, որ այս տեղակայումը որևէ կերպ չկապվի արագ արձագանքման խմբի հետ, որը նույնպես այս շրջանում ակտիվ է եղել: Ուզում եմ ասել, որ երկու առանձին գործառույթներ են, և այս դեպքում 2 տարի ժամկետով է:
Գործողությունների մասին, համագործակցության, ինչու չէ, նաև լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի մասով կտեղեկացնենք:
Նպատակը մեկն է՝ տեղեկատվական դիմակայունությունը բարձրացնել, այդ թվում՝ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ»,- ասել է նա:
Գրիգորյանը ԵՄ դեսպանի հետ քննարկել է ժողովրդավարական ու տնտեսական դիմակայունության ամրապնդմանն առնչվող հարցեր. Լուսանկար
Ներկայացվել են ՀՀ 2024-40 թթ․ ժողովրդագրական ռազմավարության հիմքում ընկած գաղափարախոսությունն ու սկզբունքները. Լուսանկարներ
Միջին կենսաթոշակը գերազանցում է սպառողական զամբյուղը, սա պատմական փոփոխություն է Հայաստանում․ Տեսանյութ