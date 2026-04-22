22/04/2026

EU – Armenia

Նախընտրական շրջանի հետ կապ չունի, 2 տարով են տեղակայվելու. Բաղդասարյանը՝ ՀՀ-ում ԵՄ երկրորդ առաքելության մասին

infomitk@gmail.com 22/04/2026

Ապատեղեկատվական արշավների դեմ Կառավարության ուսումնասիրությունների վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանն անդրադարձել է ՀՀ-ում նոր քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու մասին ԵՄ արտաքին հարաբերությունների խորհրդի որոշմանը:

ԵՄ-ն իր երկրորդ առաքելությունն է տեղակայում Հայաստանում հիբրիդային գործիքակազմով, դրա դեմը հակազդելու միջոցներով, ի՞նչ գործիքներ են օգտագործվելու նախընտրական շրջանում ՀՀ-ին օգնելու համար, արդյոք դրանք ԶԼՄ-ների՞ն են տրամադրվելու, թե՞ պետական գերատեսչություններն են օգտագործելու նախընտրական շրջանում ապատեղեկատվությունը բացառելու համար:

Հարցին վարչապետի մամուլի քարտուղարը պատասխանել է, որ խոսքը քաղաքացիական տեղակայման մասին է, ժամկետների մասով տեղեկատվություն եղել է:

«ԱԳՆ-ն նախօրեին այս թեման կոմունիկացրել է, և դա բնավ նախընտրական շրջանի հետ կապ չունի, քանի որ 2 տարի ժամկետով են տեղակայվելու:

Ուզում եմ, որ այս տեղակայումը որևէ կերպ չկապվի արագ արձագանքման խմբի հետ, որը նույնպես այս շրջանում ակտիվ է եղել: Ուզում եմ ասել, որ երկու առանձին գործառույթներ են, և այս դեպքում 2 տարի ժամկետով է:

Գործողությունների մասին, համագործակցության, ինչու չէ, նաև լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի մասով կտեղեկացնենք:

Նպատակը մեկն է՝ տեղեկատվական դիմակայունությունը բարձրացնել, այդ թվում՝ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ»,- ասել է նա:

1 min read

Գրիգորյանը ԵՄ դեսպանի հետ քննարկել է ժողովրդավարական ու տնտեսական դիմակայունության ամրապնդմանն առնչվող հարցեր. Լուսանկար

22/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացվել են ՀՀ 2024-40 թթ․ ժողովրդագրական ռազմավարության հիմքում ընկած գաղափարախոսությունն ու սկզբունքները. Լուսանկարներ

22/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջին կենսաթոշակը գերազանցում է սպառողական զամբյուղը, սա պատմական փոփոխություն է Հայաստանում․ Տեսանյութ

22/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

«Պոռնիկ», «Կրեմլի ծաղրանկար»․ Իտալիայի վարչապետն արձագանքեց Սոլովյովին. Լուսանկար

22/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջրից թnւնավորում` Բյուրեղավանում․ ի՞նչ վիճակում են տուժած քաղաքացիները

22/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանդալիզմ՝ մանկապարտեզում․ ձերբակալված կա՞

22/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի ՊԲ-ն uպանել է հոկտեմբերի 7-ին Գազայում տեղի ունեցած հարձակման մասնակիցներից մեկին

22/04/2026 infomitk@gmail.com