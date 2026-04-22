«Ուժեղ Հայաստանը» ԿԸՀ ներկայացրեց իր 199 հոգանոց նախընտրական ցուցակը․
1. Նարեկ Կարապետյան
2. Արամ Վարդևանյան
3. Գոհար Մելոյան
4. Դավիթ Ղազինյան
5. Ռուբեն Մխիթարյան
6. Արեգա Հովսեփյան
7. Մամիկոն Ասլանյան
8. Ավետիս Առաքելյան
9. Մարիաննա Ղահրամանյան
10. Հայկ Սուքիասյան
11. Արգիշտի Դարբինյան
12. Իրինա Յոլյան
13. Էդգար Ղազարյան
14. Տիգրան Աբրահամյան
15. Լենա Մաթևոսյան
16. Անդրանիկ Գևորգյան
17. Հայկ Ֆարմանյան
18. Լիլիա Շուշանյան
19. Գրիշա Թամրազյան
20. Արթուր Դանիելյան
21. Լիաննա Գասպարյան
22. Վաղինակ Վարդանով
23. Գառնիկ Դավթյան
24. Լիանա Մանուկյան
25. Հարություն Մնացականյան
26. Վրույր Այվազյան
27. Սյուզաննա Ավետիսյան
28. Հարություն Հարությունյան
29. Շիրազ Մանուկյան
30. Անուշ Միրզոյան
31. Անուշավան Մանուչարյան
32. Լևոն Նալբանդյան
33. Հասմիկ Ենգոյան
34. Արկադի Թամազյան
35. Ալեքսանդր Սարգսյան
36. Լիլիթ Ղարաջյան
37. Մհեր Աղամյան
38. Դավիթ Մանուկյան
39. Կարինե Սմբատյան
40. Դավիթ Դավթյան
41. Վարդան Ներսիսյան
42. Անուշ Վարդանյան
43. Հայկ Ավագյան
44. Արթուր Աբրահամյան
45. Իսկուհի Արշակյան
46. Վարշամ Բորանյան
47. Դավիթ Նավասարդյան
48. Աննա Մայիլյան
49. Գոռ Բադյան
50. Հայկ Վարդանյան
51. Գոհարիկ Օսիպյան
52. Վահե Թավաքալյան
53. Անդրանիկ Ղազարյան
54. Մերի Մինասյան
55. Աշոտ Սահակյան
56. Վահե Եղիազարյան
57. Հայաստան Հակոբյան
58. Միքայել Նիկողոսյան
59. Հայկ Ասատրյան
60. Դիանա Սահակյան
61. Արթուր Գասպարյան
62. Սասուն Բադոյան
63. Լուսինե Մարտիրոսյան
64. Վահան Հովհաննիսյան
65. Դավիթ Վարդիկյան
66. Նատալյա Սարջանյան
67. Մուրազ Շամոյան
68. Վարդան Ղալումյան
69. Ծաղիկ Վարդանյան
70. Էդգար Ասատրյան
71. Սերգեյ Սուքիասյան
72. Զարուհի Մանասարյան
73. Արմեն Ստեփանյան
74. Տիգրան Սարդսրյան
75. Վերժինե Ստեփանյան
76. Տարոն Կոխլիկյան
77. Արշավիր Խաչատրյան
78. Ծովինար Թևոսյան
79. Գոռ Ղազարյան
80. Ջանիբեկ Հարությունյան
81. Քրիստինա Բաղդասարյան
82. Մհեր Տոնոյան
83. Պետրոս Սաֆարյան
84. Ասյա Սարգիզովա
85. Վարդան Իկիլիկյան
86. Վահե Պետրոսյան
87. Արմինե Խաչատրյան
88. Աշոտ Եղիազարյան
89. Գուրգեն Գրիգորյան
90. Մերի Գևորգյան
91. Կարեն Մարգարյան
92. Էդուարդ Հովհաննիսյան
93. Հասմիկ Ամիրզադյան
94. Էդգար Սարգսյան
95. Արման Ավետիսյան
96. Ռուզաննա Կարազյան
97. Ավագ Վարդանյան
98. Լևոն Վարշամյան
99. Անի Մելոյան
100. Դավիթ Այվազյան
101. Արման Պողոսյան
102. Աննա Պարսյան
103. Հովսեփ Սարգսյան
104. Ռուբեն Վելիցյան
105. Մարգարիտա Մելքոնյան
106. Կարեն Դավթյան
107. Արման Միքայելյան
108. Աննա Վարդանյան
109. Նորայր Մովսիսյան
110. Արամ Պետրոսյան
111. Գրետա Գրիգորյան
112. Հովիկ Մուրադյան
113. Ռոբերտ Դիլբարյան
114. Նաիրուհի Հարությունյան
115. Արմեն Պողոսյան
116. Արթուր Արսենյան
117. Լուսինե Պողոսյան
118. Էդգար Շահինյան
119. Նարեկ Լաչինյան
120. Քրիստինա Խալաչյան
121. Հովհաննես Եգանյան
122. Արսեն Գևորգյան
123. Մարիամ Կարապետյան
124. Դավիթ Գրիգորյան
125. Գոռ Գալստյան
126. Վարդիթեր Շահազիզյան
127. Պետրոս Սահակյան
128. Արմեն Ղազարյան
129. Անի Ազոյան
130. Համբարձում Շուշանյան
131. Արամ Խաչատրյան
132. Ազատուհի Մկրտչյան
133. Տարոն Վարազդատյան
134. Ռոլանդ Հայրապետյան
135. Իդա Իվանովա
136. Արման Դերմոյան
137. Վահան Մկրտումյան
138. Նաիրա Ղազարյան
139. Վարդգես Նազարյան
140. Հրայր Ասլանյան
141. Գայանե Բարդուգիմոսյան
142. Հայկ Հովհաննիսյան
143. Արսեն Ղարիբյան
144. Արփինե Չիչակյան
145. Աստղիկ Ավոյան
146. Էդգար Սևոյան
147. Աշոտ Մխիթարյան
148. Նելլի Վարդանյան
149. Դավիթ Դիլբարյան
150. Նելսոն Ստեփանյան
151. Հռիփսիմե Օսիպյան
152. Արտյոմ Մաթևոսյան
153. Սրբուհի Ներսիսյան
154. Վահագն Դիլբարյան
155. Կարապետ Մարտիրոսյան
156. Գոհար Սահակյան
157. Ռուդիկ Ավդալյան
158. Սամվել Եղիկյան
159. Աննա Միրզոյան
160. Մարտուն Փանոսյան
161. Հրաչյա Սարգսյան
162. Էլմիրա Գալստյան
163. Արմեն Դագիրմանչյան
164. Էդուարդ Զառանցյան
165. Ասյա Գրիգորյան
166. Կարեն Սարդարյան
167. Նորայր Սերոբյան
168. Լուսինե Ավագյան
169. Արթուր Այվազյան
170. Լեոնիդ Դանիելյան
171. Արմինե Վաղրամյան
172. Տարոն Խաչատրյան
173. Գագիկ Այվազյան
174. Ալվինա Համբարձումյան
175. Գուրգեն Թորոսյան
176. Արթուր Չիլինգարյան
177. Զարուհի Արշակյան
178. Լևոն Գասպարյան
179. Հովհաննես Հովհաննիսյան
180. Սոնա Կարագյոզյան
181. Հրաչիկ Հակոբջանյան
182. Գարիկ Սահակյան
183. Աստղիկ Ավետիսյան
184. Արթուր Գրիգորյան
185. Աշոտ Մկրտչյան
186. Աննա Թովմասյան
187. Կարեն Գասպարյան
188. Սոնա Սարդարյան
189. Դավիթ Սրապիոնյան
190. Արուս Աբրահամյան
191. Համլետ Ղազարյան
192. Ջուլետտա Մուրադյան
193. Հասմիկ Ասատրյան
194. Հակոբ Ճարոյան
195. Սեմյոն Բաբայան
196. Սվետլանա Գորգինյան
197. Վազգեն Հովհաննիսյան
198. Լիանա Ստեփանյան
199. Էլմիրա Եղյան
