Ուկրաինան վերսկսում է նավթի տարանցումը «Դրուժբա» խողովակաշարով. Լուսանկար

Ուկրաինան վերսկսել է ռուսական նավթի տարանցումը «Դրուժբա» խողովակաշարով դեպի Հունգարիա և Սլովակիա չորեքշաբթի՝ ապրիլի 22-ին։

Հունգարական MOL նավթային ընկերությունը հայտնել է, որ «Դրուժբա» խողովակաշարի ուկրաինական օպերատոր «Ուկրտրանսնաֆտա»-ն տեղեկացրել է իրեն, որ ապրիլի 22-ի կեսօրին կսկսի նավթ ստանալ Բելառուսից «Դրուժբա» խողովակաշարային համակարգով։

MOL-ն ակնկալում է, որ խողովակաշարի ուկրաինական հատվածից նավթի առաջին մատակարարումները Հունգարիա և Սլովակիա կհասնեն ոչ ուշ, քան հինգշաբթի՝ ապրիլի 23-ը։

