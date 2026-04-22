Ուկրաինան վերսկսում է նավթի տարանցումը «Դրուժբա» խողովակաշարով. Լուսանկար

Ուկրաինան վերսկսել է ռուսական նավթի տարանցումը «Դրուժբա» խողովակաշարով դեպի Հունգարիա և Սլովակիա չորեքշաբթի՝ ապրիլի 22-ին։
Հունգարական MOL նավթային ընկերությունը հայտնել է, որ «Դրուժբա» խողովակաշարի ուկրաինական օպերատոր «Ուկրտրանսնաֆտա»-ն տեղեկացրել է իրեն, որ ապրիլի 22-ի կեսօրին կսկսի նավթ ստանալ Բելառուսից «Դրուժբա» խողովակաշարային համակարգով։
MOL-ն ակնկալում է, որ խողովակաշարի ուկրաինական հատվածից նավթի առաջին մատակարարումները Հունգարիա և Սլովակիա կհասնեն ոչ ուշ, քան հինգշաբթի՝ ապրիլի 23-ը։
Բաց մի թողեք
