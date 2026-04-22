Վանդալիզմ՝ մանկապարտեզում․ ձերբակալված կա՞

Արդեն երկու օր է՝ համացանցում ակտիվ քննարկվում է տարբեր լրատվական կայքերում և էջերում տեղ գտած տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ երիտասարդներ վանդալիզմ իրականացնում մի շինությունում, որն, ըստ հրապարակումների՝ դպրոցի շենք է։
Շինությունը ոչ թե դպրոց է, այլ՝ մանկապարտեզ։
Դեպքի առթիվ դիմեցինք Քննչական կոմիտե, որտեղից էլ հայտնեցին՝ խուլիգանության դեպքի առթիվ Վեդու քննչական բաժնում կա նախաձեռնված քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն:
Այս պահին դեռ ձերբակալված անձինք չկան։
