Արտակարգ դեպք՝ Արարատում, 3-ամյա երեխան ջերմային այրվшծքներով տեղափոխվել է «Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն»

Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։
ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մասիսի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ «Ջերմային այրվածք եռացված հեղուկով, ձախ նախաբազկի շրջանում 1-ին, 2-րդ և 3-րդ աստիճան, մոտավորապես 5% մարմնի մակերես» ախտորոշմամբ ծնողների ուղեկցությամբ «Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն» է տեղափոխվել մի երեխա։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ տուժածը Արարատի մարզի բնակիչ 3-ամյա Ա․ Հ․-ն է։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները պարզել են նաև, որ երեխան նշված ջերմային այրվածքը ստացել է իր մայրիկի հայրական տանը՝ եռացված հեղուկը ձախ նախաբազկի շրջանին պատահաբար թափվելու հետևանքով։
Ինչ վիճակում են գտնվում Բյուրեղավանի համաճարակի հետևանքով տուժած բնակիչները. Լուսանկարներ
Բժիշկներին հաջողվել է 9 ամսական երեխայի կոկորդից «Լեգո»-ն հանել․ միացվել է արհեստական շնչառության սարք
Ժամում՝ 30 կանչ․ գանգատները նույնն են՝ փսխում, սրտխառնոց, ջերմություն, լուծ․ ինչ է կատարվում Բյուրեղավանում. Տեսանյութ