Ովքե՞ր են ներգրավված «Հայաստան» դաշինքում․ Ընտացուցակ

1 Քոչարյան Ռոբերտ Սեդրակի
2 Սաղաթելյան Իշխան Վաչիկի
3 Գրիգորյան Աննա Արամի
4 Խաչատրյան Սեվակ Սասունի
5 Խաչատրյան Արթուր Լեվոնի
6 Վարդանյան Քրիստինե Մարտինի
7 Վարդանյան Աղվան Արշավիրի
8 Մանուկյան Գեղամ Ազատի
9 Խամոյան Ագնեսա Պողոսի
10 Քոչարյան Լեվոն Ռոբերտի
11 Սարգսյան Արթուր Լավրենտի
12 Գալստյան Լիլիթ Սերյոժայի
13 Մանուկյան Մեսրոպ Գեվորգի
14 Դանիելյան Գառնիկ Պավելի
15 Նազարյան Քրիստինե Արամի
16 Թամոյան Բորիս Մուրազի
17 Մանթաշյան Նարեկ Նահապետի
18 Քարամյան Լուսինե Ներսեսի
19 Վարդանյան Գերասիմ Ավետիկի
20 Սիմոնյան Կարեն Անդրանիկի
21 Առաքելյան Անուշ Արտուշի
22 Ղազարյան Արման Սերյոժայի
23 Օհանյան Արթուր Ժորժի
24 Կյուրեղյան Արմենուհի Ստեփանի
25 Մադաթյան Միհրդատ Թոմի
26 Սարգսյան Իգոր Թադեվոսի
27 Պետրոսյան Ռուբինա Վարդանի
28 Հակոբյան Սամվել Ռուբիկի
29 Մինասյան Արծվիկ Գարեգինի
30 Բրուտյան Անուշ Գագիկի
31 Հարությունյան Հովհաննես Անդրանիկի
32 Շահնազարյան Դավիթ Վանոյի
33 Խերանյան Արմինե Սամվելի
34 Մեղրյան Արման Պետրոսի
35 Սուքոյան Արթուր Ալեքսեյի
36 Արշակյան Էլեն Արթուրի
37 Սարգսյան Գոռ Սմբատի
38 Ղազարյան Տարոն Հակոբի
39 Հունանյան Ստելլա Գագիկի
40 Սարգսյան Արշակ Աշոտի
41 Առաքելյան Կարապետ Արարատի
42 Մովսեսյան Արմինե Դերենիկի
43 Աթոյան Հայկ Աշոտի
44 Մինասյան Տարոն Աշոտի
45 Հայրապետյան Արաքսյա Գառնիկի
46 Ասատրյան Գագիկ Աշոտի
47 Հունանյան Արտաշ Ղազարի
48 Նիկողոսյան Մարգարիտ Ժորայի
49 Պետրոսյան Հովհաննես Հակոբի
50 Միրզոյան Արմեն Աշոտի
51 Պատուրյան Էմմա Մայիսի
52 Արեվշատյան Լավրիկ Գուրգենի
53 Դանիելյան Արմենակ Բախշիի
54 Աբրահամյան Աստղիկ Մխիթարի
55 Մուրադյան Ազատ Աշոտի
56 Գրիգորյան Հովիկ Հրաչիկի
57 Առաքելյան Ռուզաննա Հակոբի
58 Վարդանյան Հակոբ Նվերի
59 Մանուկյան Մանուել Մխիթարի
60 Արեսկինա Լիլիյա Պյոտրի
61 Մխիթարյան Արամայիս Թորգոմի
62 Բարսեղյան Ռուսլան Ռաֆիկի
63 Մխիթարյան Իննա Վարդգեսի
64 Ծատուրյան Հարություն Սերյոժայի
65 Մանուչարյան Արմեն Յուրիի
66 Արամյան Օֆելյա Աշոտի
67 Հարությունյան Գերասիմ Սարմիկի
68 Մինասյան Սեվակ Սեդրակի
69 Սահակովա Գայանե Ռոբերտի
70 Կարապետյան Հարազատ Թաթուլի
71 Դավթյան Վահան Հարությունի
72 Մարկոսյան Հայկուհի Արտուշի
73 Պողոսյան Արտակ Վարուժանի
74 Խաչատրյան Վահան Սուրենի
75 Սահրադյան Հասմիկ Սաշիկի
76 Ներսիսյան Հայկ Վոլոդյայի
77 Շահազիզյան Լեվոն Կարենի
78 Մարկարյան Սյուզաննա Սերգեյի
79 Թովմասյան Սասուն Հենրիկի
80 Մելիք-Սահակյան Գոռ Ռոբերտի
81 Հովհաննիսյան Սիրանուշ Արշակի
82 Դավթյան Տարոն Անաստասի
83 Ասատրյան Սեյրան Սաշիկի
84 Ազատյան Նվարդ Հակոբի
85 Մանուկյան Արման Արսենի
86 Սիմոնյան Գառնիկ Սարգիսի
87 Թորոսյան Սիլվա Անդրանիկի
88 Եսայան Դրաստամատ Սարմենի
89 Մելիքյան Հարություն Տիգրանի
90 Նահապետյան Հռիփսիմե Արարատի
91 Հարությունյան Արմեն Ռոբերտի
92 Փայտյան Արայիկ Սուրենի
93 Մուրադյան Աննա Եղիշի
94 Ադամյան Կարեն Նիկոլայի
95 Մարգարյան Արտավազդ Հովսեփի
96 Մխիթարյան Անահիտ Հայկի
97 Մխիթարյան Ադամ Վեմիրի
98 Սիրականյան Արման Ալբերտի
99 Արշակյան Հռիփսիմե Գեղամի
100 Ավետիսյան Հրանտ Ռոբերտի
101 Հովհաննիսյան Արմեն Սլավայի
102 Մուտաֆյան Անահիտ Լեվոնի
103 Ամիրաղյան Վարազդատ Արմենի
104 Սարգսյան Արա Գարեգինի
105 Այվազյան Տաթեվիկ Արմենի
106 Խոյեցյան Արգամ Դերենիկի
107 Արամայիսյան Կարեն Գագիկի
108 Մարգարյան Լիլիթ Վարդանի
109 Առաքելյան Սմբատ Վանիկի
110 Սողոմոնյան Սուրեն Սողոմոնի
111 Միրզոեվա Զեմֆիրա Կիրովի
112 Դանիելյան Վահե Յուրիկի
113 Գալստյան Կարեն Դերենիկի
114 Մարտիրոսյան Հասմիկ Կառլենի
115 Թամազյան Էդգար Վարդանի
116 Հովակիմյան Հայկ Ալեքսանի
117 Հոսյան Ալինա Լեվոնի
118 Դաշյան Արմեն Էդիկի
119 Թունյան Վահան Արտաշեսի
120 Պողոսյան Սուսաննա Վոլոդյայի
121 Ավետիսյան Գարիկ Գագիկի
122 Բեժանյան Արտակ Լավրենտի
123 Չիլինգարյան Քնարիկ Նելսոնի
124 Իսահակյան Տիրան Սմբատի
125 Մանուկյան Թաթուլ Ռոմիկի
126 Չոբանյան Նազան Վարդգեսի
127 Մկրտչյան Արթուր Արարատի
128 Դադոյան Գագիկ Գեվորգի
129 Բոզոյան Մանե Ազատի
130 Վարդանյան Սուրեն Կարենի
131 Գասպարյան Հովհաննես Խորենի
132 Վարդանյան Նունե Անրիի
133 Անդրեասյան Էդիկ Գարուշի
134 Մելքումյան Գառնիկ Վանյայի
Ովքե՞ր են ներգրավված «Հայաստան» դաշինքում․ Ընտացուցակ
