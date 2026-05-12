12/05/2026

EU – Armenia

Գառնիում մեծաքանակ ապօրինի զենք-զինամթերք է հանձնվել

infomitk@gmail.com 12/05/2026 1 min read

Ոստիկանության ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բնակչությունը շարունակում է ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնումները։

ՆԳՆ ոստիկանության փոխանցմամբ՝ ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են գրանցվել Համայնքային ոստիկանության Գառնիի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում։

Ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ զենք-զինամթերք է թողել Ձորաղբյուր-Աբովյան ճանապարհի հարակից հուշաքարի տարածքում։ Նշված վայրում համայնքային ոստիկանները հայտնաբերել են երկու ատրճանակ, «Մակարով» տիպի ատրճանակի փամփշտատուփ՝ լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 8 փամփուշտով, «Ֆ-1» և «Մ-75» տիպի նռնակներ՝ իրենց պայթուցիչներով, և տարբեր տրամաչափի 25 փամփուշտ։

Բաժին ներկայացած Գառնիի մի բնակիչ կամավոր ներկայացրել է ապօրինի պահվող «ՏՕԶ» տիպի հրացան և հայտնել, որ այն պատկանել է հանգուցյալ պապին։

«ՏՕԶ» տիպի հրացան է կամավոր հանձնել նաև գառնեցի մեկ այլ տղամարդ՝ հայտնելով, որ այն պատկանել է հանգուցյալ հորը։

ՆԳՆ ոստիկանությունը հիշեցնում է, որ այն դեպքերում, երբ ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքը իրավապահներն են հայտնաբերում, քրեական պատասխանատվությունն անխուսափելի է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատախազությունը 2025-ին Բելառուս է ուղարկել Նվեր Ծառուկյանին ՀՀ իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդություն

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջնորդագրեր են ներկայացվել Մանվել Գրիգորյանի կնոջ և «Շանթի Յուրա»-ի Սևանի հողամասերի պայմանագրերի առնչությամբ

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բագրատ Սրբազանը դատարանում հաղթել է Հարություն Մկրտչյանին

12/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակառուսական նոր սանկցիաներն են պատրաստվում

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը 2025-ին Բելառուս է ուղարկել Նվեր Ծառուկյանին ՀՀ իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդություն

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը բացատրել է՝ «Թուրքիան բացել է» խոսքերով ինչ էր իր ականջին ասում Արարատ Միրզոյանը. Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գառնիում մեծաքանակ ապօրինի զենք-զինամթերք է հանձնվել

12/05/2026 infomitk@gmail.com