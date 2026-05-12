12/05/2026

EU – Armenia

20-ամյա վարորդը «Mitsubishi Pajero»-ով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բшխվել ծառերին և հայտնվել անտառում. կա 4 վիրшվոր․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/05/2026 1 min read

Այսօր` մայիսի 12-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։

Ժամը 11։30-ի սահմաններում Կապան-Երևան ավտոճանապարհի 42 կմ հատվածում Սյունիքի մարզի բնակիչ 20-ամյա Կարեն Բ.-ն իր վարած «Mitsubishi Pajero» մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառերին և մի քանի պտույտ գլխիվայր շրջվելով՝ հայտնվել անտառում։

Վթարի հետևանքով վարորդը և ուղևորներ՝ Սյունիքի մարզի բնակիչներ 28-ամյա Արման Մ.-ն, 21-ամյա Դավիթ Ի.-ն, 18-ամյա Ալեն Մ.-ն, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Գորիս» բժշկական կենտրոն։

Փրկարարները վիրավորներին պատգարակներով մոտեցրել են շտապօգնության ավտոմեքենաներին։

Վթարի փաստով Գորիսի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Տղամարդը, տեսնելով, որ վրիպել է, «Mercedes»-ով վրաերթի է ենթարկել իր զnhին, Վրաստան փախնելիս հայտնվել է Աղստև գետում. Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի կոչը Փաշինյանի աջակիցներին․ «Միացե՛ք փոփոխությանը». Տեսանյութ

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը բացատրել է՝ «Թուրքիան բացել է» խոսքերով ինչ էր իր ականջին ասում Արարատ Միրզոյանը. Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տղամարդը, տեսնելով, որ վրիպել է, «Mercedes»-ով վրաերթի է ենթարկել իր զnhին, Վրաստան փախնելիս հայտնվել է Աղստև գետում. Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20-ամյա վարորդը «Mitsubishi Pajero»-ով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բшխվել ծառերին և հայտնվել անտառում. կա 4 վիրшվոր․ Լուսանկար

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակառուսական նոր սանկցիաներն են պատրաստվում

12/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը 2025-ին Բելառուս է ուղարկել Նվեր Ծառուկյանին ՀՀ իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդություն

12/05/2026 infomitk@gmail.com