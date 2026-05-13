13/05/2026

EU – Armenia

Ողբերգական ավտովթար Երևանում. դուրս է բերվել բեռնատարի վարորդի դին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/05/2026 1 min read

Մայիսի 13-ին՝ ժամը 14։45-ին, 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Դավիթ Բեկի փողոցի թիվ 78 հասցեի մոտակայքում տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։

Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ և փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական խումբը։

Փրկարարները բեռնատարից դուրս են բերել վարորդի դին:

Կամազ մակնիշի բեռնատարը Դավիթ Բեկի փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, մոտ 1 կմ առաջ ընթացել և մխրճվել բնակչի տան մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեքենան բախվել է բետոնե պարսպին և թիթեղյա ցանկապատին. վարորդը մահացել է. Լուսանկար

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանից հայեր, ադրբեջանցիներ և թուրքեր են արտաքսվել

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք լրագրողի գաղտնի այցը Հայաստան եւ նրա հրապարակումը թուրքական մամուլում

13/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բացահայտվել է 13-ամյա պատանու նկատմամբ բռնnւթյան դեպքը․ միջնորդագիր է ներկայացվել ԿԳՄՍ նախարարին

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանտավիրուսից բացի ևս նոր վիրուս ու էլի մահվան դեպք․ ի՞նչ է կատարվում

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական ավտովթար Երևանում. դուրս է բերվել բեռնատարի վարորդի դին. Լուսանկար

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիս-Էջմիածին խճուղում հայհոյել, հարվածել են միմյանց, փախել են՝ թողնելով մեքենաները․ կրակոց չի հնչել․ ՆԳՆ

13/05/2026 infomitk@gmail.com