13/05/2026

EU – Armenia

Հանտավիրուսից բացի ևս նոր վիրուս ու էլի մահվան դեպք․ ի՞նչ է կատարվում

infomitk@gmail.com 13/05/2026 1 min read

«Sud Ouest» թերթը հաղորդում է, որ Բորդո ժամանած «Ambition» զբոսանավում մոտ 1700 մարդ կարանտինացվել է, այն բանից հետո, երբ նավի վրա գտնվող տղամարդը մահացել է նորովիրուսային վարակի հետևանքով առաջացած գաստրոէնտերիտից։

Թերթի տվյալներով՝ մահացածը 90 տարեկանից բարձր բրիտանացի տղամարդ էր։ Քանի որ 50 այլ ուղևորների և անձնակազմի անդամների մոտ հիվանդության ախտանիշներ էին զարգացել, նավի բոլոր ուղևորները մեկուսացվել են։ Նավը Շետլանդյան կղզիներից ժամանել է Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտք՝ ճանապարհին կանգ առնելով Բելֆաստում, Լիվերպուլում և Բրեստում։

Նավ ժամանած բժշկական մասնագետների խումբը ուղևորներից բիոպսիայի նմուշներ է վերցրել։ Տեղական պրեֆեկտուրան արգելել է ուղևորներին և անձնակազմին լքել նավը մինչև թեստերի արդյունքների հրապարակումը։

Թերթը, սակայն, նշում է, որ խոսքը հանտավիրուսային վարակի մասին չէ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է հանտավիրուսը և ինչպե՞ս է այն փոխանցվում։ Հարցեր և պատասխաններ բռնկման մասին

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գիտենք ենթադրյալ հանտավիրուսային զրոյական հիվանդի մասին

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանտավիրուս. Մակրոնը հայտարարում է, որ իրավիճակը Ֆրանսիայում «վերահսկողության տակ է» և կոչ է անում եվրոպական համակարգման

13/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բացահայտվել է 13-ամյա պատանու նկատմամբ բռնnւթյան դեպքը․ միջնորդագիր է ներկայացվել ԿԳՄՍ նախարարին

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանտավիրուսից բացի ևս նոր վիրուս ու էլի մահվան դեպք․ ի՞նչ է կատարվում

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական ավտովթար Երևանում. դուրս է բերվել բեռնատարի վարորդի դին. Լուսանկար

13/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիս-Էջմիածին խճուղում հայհոյել, հարվածել են միմյանց, փախել են՝ թողնելով մեքենաները․ կրակոց չի հնչել․ ՆԳՆ

13/05/2026 infomitk@gmail.com