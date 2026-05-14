Եթե ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ քաղաքականություն վարեի, հիմա այն կաթվածահար կլիներ․ Փաշինյան. Տեսանյութ

«Եթե ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ քաղաքականություն վարեի, ԵԱՏՄ-ն հիմա կաթվածահար վիճակում կլիներ, որովհետև ԵԱՏՄ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով»:
Այս մասին «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում՝ ճեպազրույցի ժամանակ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:
«Որևէ որոշում չի կարող ԵԱՏՄ-ում ընդունվել, եթե ես դեմ եմ այդ որոշմանը։ Հետևաբար եթե ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ գործեի, այսօր ԵԱՏՄ-ն՝ որպես կազմակերպություն, նշանակում է՝ կաթվածահար է, չի գործում։ ԵԱՏՄ-ն կաթվածահար չէ, նշանակում է՝ ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ չեմ գործում»,- նշել է Փաշինյանը։
Բաց մի թողեք
Էժան սադրանքներ են, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև էսկալացիա չի լինելու. Փաշինյան
ԵՄ-ն ջերմորեն ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկը. ԵՄ. Լուսանկար
Վիզաների ազատականացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ Հայաստանի առաջընթացի առաջին զեկույցը