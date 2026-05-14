ԵՄ հանձնաժողովը դիտարկում է տարածաշրջանային վարչությունների վերանայում ծախսերի վերակազմավորման հարցում

ԵՄ տարածաշրջանային ֆինանսավորման վարչությունը կանգնած է վերակառուցման առջև, քանի որ դաշինքը ձգտում է կենտրոնացնել իր ծախսերը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է իր ամենահին վարչություններից մեկի խոշոր վերակառուցման հարցը, քանի որ նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ձգտում է ավելի անմիջական վերահսկողություն ունենալ ԵՄ ծախսերի նկատմամբ։
Տարածաշրջանային և քաղաքային քաղաքականության գլխավոր վարչությունը, որը հայտնի է որպես DG REGIO, վերահսկում է ԵՄ ծախսերի գրեթե մեկ երրորդը՝ դաշինքի համախմբման քաղաքականության միջոցով՝ մոտավորապես 600 միլիարդ եվրո կանխիկ, որը նախատեսված է աղքատ տարածաշրջաններին օգնելու համար։
Սակայն DG REGIO-ն կարող է դառնալ Հանձնաժողովի ավելի լայն ջանքերի զոհը՝ վերակազմակերպվելու նոր առաջնահերթությունների շուրջ, այդ թվում՝ մրցունակության, պաշտպանության և ռազմավարական ներդրումների, ըստ քննարկումներին ծանոթ ԵՄ ինը պաշտոնյաների և դիվանագետների։ Նրանց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ գաղտնի ծրագրերը քննարկելու համար։
Հանձնաժողովի գործադիր փոխնախագահ Ռաֆայել Ֆիտտոն, որը պատասխանատու է տարածաշրջանային հարցերով, չորեքշաբթի օրը հաստատել է, որ DG REGIO-ի վերանայումն ընթացքի մեջ է և չի բացառել այն հնարավորությունը, որ այն կարող է լիովին անհետանալ։
«ԳՏ REGIO-ի ներսում մենք խորհում ենք ավելի արդյունավետ ԳՏ ստեղծելու հնարավորության և ճիշտ մոդելի՝ լավագույն մոդելի ընտրության շուրջ», – ասաց Ֆիտտոն։
Քննարկումը արտացոլում է Բրյուսելի կողմից գումարների կառավարման ավելի լայն փոփոխությունը։ Մինչդեռ ավանդական համախմբման ֆոնդերը համատեղ կառավարվում էին ԵՄ կառավարությունների և տարածաշրջանների կողմից, համավարակի ժամանակ դաշինքը անցավ ավելի կենտրոնացված մոդելի, որտեղ ազգային վերականգնման ծրագրերը բանակցվում էին անմիջապես մայրաքաղաքների և Հանձնաժողովի միջև։
Այդ մոդելը ցույց տվեց, որ ԵՄ-ն կարող է ավելի արագ տեղափոխել գումարները, երբ ծախսերի վերաբերյալ որոշումներն ավելի խիստ վերահսկվում էին Բրյուսելի կողմից, ասացին պաշտոնյաները՝ հավելելով, որ նույն տրամաբանությունն այժմ ձևավորում է դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի վերաբերյալ բանակցությունները։
Ֆոն դեր Լեյենը պնդել է, որ ԵՄ-ի ավելի շատ գումար ուղղվի պաշտպանության և մրցունակության ուղղությամբ։ Բրյուսելում այժմ շրջանառվող երկու վերակառուցման սցենարների համաձայն՝ նա ավելի խիստ վերահսկողություն կստանա խոշոր ծախսերի ծրագրերի նկատմամբ, ասացին պաշտոնյաները։
Մի տարբերակ է նոր գերբաժնի ստեղծումը, որը ոչ պաշտոնապես կոչվում է ԳՏ INVEST, որը կհսկի տարածաշրջանային և սոցիալական ֆոնդերը, ինչպես նաև ապագա մրցունակության ֆոնդը, ասացին չորս պաշտոնյաներ։
Նման քայլը ֆոն դեր Լեյենին հնարավորություն կտա վերաձևավորել Հանձնաժողովի մեծ մասը իր սեփական առաջնահերթությունների շուրջ, ասել է պաշտոնյաներից մեկը. «Եթե դուք կառուցում եք մի կառույց զրոյից, ապա այն ձևավորում եք ձեր սեփական պատկերով»։
Երկրորդ տարբերակը կլինի խուսափել DG REGIO-ի ամբողջական լուծարումից՝ հաշվի առնելով դրա պատմությունը և քաղաքական կշիռը։ Փոխարենը, այն կարող է միավորվել SG REFORM անունով հայտնի Բարեփոխումների և ներդրումների աշխատանքային խմբի հետ, ասել են երեք պաշտոնյաներ։ SG REFORM-ը կառավարում է ԵՄ Covid վերականգնման միջոցները և արդեն իսկ գտնվում է ֆոն դեր Լեյենի մոտ՝ Գլխավոր քարտուղարության միջոցով։
Սակայն Եվրոպական խորհրդարանի REGI հանձնաժողովի փոխնախագահ Լյուբիցա Կարվաշովան ասել է, որ գաղափարները «ձախողում են հասկանալ, թե իրականում ինչի մասին է համախմբվածության քաղաքականությունը»։
Կարվաշովան ասել է, որ Եվրոպայի տարածաշրջանները չեն կարող կառավարվել չափազանց կենտրոնացված ներդրումային մոդելի միջոցով։ Նա նաև զգուշացրել է, որ քաղաքական դիմադրություն կլինի, եթե Հանձնաժողովի մյուս բաժինները հզորացվեն DG REGIO-ի հաշվին։
DG REGIO-ի ներսում անհանգստություն է տարածվում։ Մի պաշտոնյա անձնակազմը նկարագրել է որպես «սառնարանի մեջ ձու»՝ ժամկետանց ժամկետով, հավելելով, որ չնայած շատ պաշտոնյաներ արդեն տեղափոխվել են Հանձնաժողովի այլ բաժիններ, դեռևս «խուճապային արտագաղթ» չկա։
Ցանկացած վերանայման համար կարևոր պահը, հավանաբար, կլինի Հանձնաժողովի լայնածավալ վերանայումը, որը սպասվում է 2026 թվականի վերջին՝ 2028 թվականի հաջորդ բյուջետային ցիկլից առաջ, ասել են պաշտոնյաները։
Գլխավոր տնօրեն Թեմիս Քրիստոֆիդուի հաջորդ տարի սպասվող թոշակի անցնելը նույնպես խթանում է այն ենթադրությունները, որ DG REGIO-ն կարող է ընդհանրապես վերացվել, հավելել են Հանձնաժողովի երկու պաշտոնյաներ։
