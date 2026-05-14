ԵՄ հանձնաժողովի կառուցվածքը Բրյուսելի կանաչ ակտիվիստներին ապշեցրել և շփոթեցրել է

Լոբբիստները մտահոգված են հանձնաժողովի վերևից ներքև բնույթով և բաժանել են պորտֆելները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի Եվրոպական հանձնաժողովի կառուցվածքը գլխացավանք է դառնում կանաչների և հավասարության պաշտպանների համար, ովքեր ասում են, որ արդյունաբերությունն ավելի հարթ ճանապարհ ունի հաստատությունում լոբբինգ անելու համար։
Քանի որ շատ պորտֆելներ բաժանված են հանձնակատարների միջև, ավելի ու ավելի դժվար է դառնում հասնել ճիշտ մարդուն, որը կփորձի ձևավորել օրենսդրությունը, ասել են պաշտպանները «ԵՄ ազդեցություն» լրատուին։
Բոլոր տեսակի լոբբիստները նույնպես մտահոգված են ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի վերևից ներքև բնույթով, որտեղ իշխանությունը հակված է կենտրոնանալ նախագահի և նրա մտերիմ խորհրդականների ձեռքում։
Հանձնաժողովի ղեկավարության փոփոխությունները, որոնք մտցվել են, երբ ֆոն դեր Լեյենը սկսեց իր երկրորդ ժամկետը 2024 թվականի դեկտեմբերին, արտացոլում են ավելի լայն քաղաքական տեղաշարժ շրջակա միջավայրի թեմաներից (Կանաչ գործարքը նրա առաջին ժամկետի հիմնական մասն էր) դեպի բիզնես և պաշտպանություն։ Հանձնաժողովն այժմ ունի իր առաջին հանձնակատարը, որը նվիրված է պաշտպանության հարցերին, մինչդեռ շատ եվրոպական կառավարություններ անցել են քաղաքական աջ կողմին։
Արդյունքում, ասաց Սվեն Հարմելինգը, քաղաքացիական հասարակության CAN Europe կազմակերպության կլիմայի ղեկավարը, «երբեմն պարզ չէ, թե որ գլխավոր տնօրինությունները [գլխավոր տնօրինությունները կամ բաժինները] են ներգրավված», ինչը «դժվարություններ է ստեղծում որոշ քննարկումների վայրի հասկանալու առումով»։
Բրյուսելում բնակվող կորպորատիվ հաճախորդներին ներկայացնող մի խորհրդատու, որի անունը չի հրապարակվել՝ անկեղծ խոսելու համար, ասաց. «Կարծում եմ՝ կառուցվածքը [խնդիրը] «Կանաչ գործարքի» հարց է», այլ ոչ թե արդյունաբերության կամ այլ ոլորտների վրա ազդող, հավելելով, որ իրենց մասնագիտացված առողջապահության ոլորտում «բաները այդքան էլ չեն փոխվել»։
Ներքին շուկայի հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնի՝ բիզնեսների հետ հանդիպումների մասին հարցին նրա թիմի անդամը անկեղծորեն պատասխանեց. «Այն փաստը, որ արդյունաբերության համար պատասխանատու հանձնակատարը հիմնականում հանդիպում է արդյունաբերության ներկայացուցիչների հետ, մի փոքր ինքնաբացատրելի է թվում»։
Ու՞մ եք զանգահարելու
Ֆոն դեր Լեյենի կողմից ստեղծված կառուցվածքը, երբ նա ապահովեց իր երկրորդ ժամկետը Հանձնաժողովի ղեկավարության համար, ունի վեց գործադիր փոխնախագահներ, որոնք նախատեսված են մյուս հանձնակատարների աշխատանքը համակարգելու և վերահսկելու համար (ԵՄ օրենսդրության համաձայն, բոլոր հանձնակատարները պետք է հավասար լինեն):
Ֆոն դեր Լեյենի առաջին ժամկետում բավականին ակնհայտ էր, թե ում դիմել, եթե ձեր ուշադրության կենտրոնում էր կլիման. «Կանաչ գործարքի» ճարտարապետ Ֆրանս Թիմերմանսին և նրա թիմին: Այժմ, ըստ լոբբիստ Մայք Ուոքերի, որը հիմնականում աշխատում է կլիմայի հարցերով, իրավիճակն ավելի երկիմաստ է. Թիմերմանսի իրավահաջորդը՝ փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերան, նույնպես պատասխանատու է մրցակցային քաղաքականության համար:
Ուոքերն ասել է, որ հանձնակատարների կոլեգիայի «կառուցվածքային երկիմաստությունը» «սահմանափակ ռեսուրսներով նպատակային պաշտպանությունը դարձնում է քաղաքացիական հասարակության համար մարտահրավեր»:
Դրա օրինակներից մեկը համալիր պարզեցման առաջարկն էր, որը «հիմնականում կտրեց սովորական խորհրդակցական ընթացակարգերի մեծ մասը», – ասել է Ուոքերը:
Նա հավելել է, որ խորհրդակցությունները «շտապում էին» և «հաճախ անցկացվում էին միայն շահագրգիռ կողմերի շատ ընտրյալ խմբի հետ»՝ համապատասխանելով քաղաքական միջավայրին, որտեղ կանաչ քաղաքականությունը փոխարինվել է մրցունակությամբ և անվտանգությամբ:
Ուոքերն ասել է, որ խնդիրը, հավանաբար, «սրվել է որոշումների կայացման VDL-ի և իր թիմի վրա հստակ կենտրոնացման պատճառով»:
2024 թվականի սեպտեմբերին, իր նոր թիմը ներկայացնելիս, ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ ազատում է Հանձնաժողովը «նախկին համեմատաբար կոշտ վառարաններից», դարձնելով հաստատությունը պակաս հիերարխիկ:
Նա պնդել է, որ դա կխթանի հանձնակատարների և նրանց պետական ծառայողների միջև համագործակցությունը և նրանց կտա «հավասար պատասխանատվություն» իրենց առաջնահերթությունները կատարելու համար: Սակայն մտահոգություն կար, որ նոր կառուցվածքը թույլ կտա ֆոն դեր Լեյենին բաժանել և տիրել:
«Ես չեմ կարծում, որ դա սխալ է, այլ նոր կոլեգիայի համակարգի առանձնահատկություն», – ասել է գերմանացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ռենե Ռեպասին ֆոն դեր Լեյենի ռազմավարության մասին:
Սա մի օրինաչափություն է, որը նշել է նաև Greenpeace-ի գյուղատնտեսության ղեկավար Մարկո Կոնտիերոն: «Հանձնաժողովի ներսում որոշումները կայացվում են շատ ավելի ուղղահայաց ձևով, նույնիսկ ֆոն դեր Լեյեն I-ի համեմատ», – ասաց նա։ «Ներգրավված մարդկանց թիվը կրճատվել է, և ես ունեմ հանձնակատարների կաբինետի աշխատակիցներ, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և տնօրեններ, որոնք չգիտեն, թե ինչ է սպասվում»։
Կորպորատիվ հաճախորդներին ներկայացնող խորհրդատուն համաձայնեց՝ ասելով. «Կարծես թե շատ որոշումներ կայացվում են ավելի բարձր մակարդակում»։
«Եթե ուզում եք, որ ինչ-որ բան արվի, ավելի հեշտ կլինի քաղաքական ուղղություն սահմանել կամ չեղարկել կամ առաջ մղել գործերը քաղաքական մակարդակում՝ ծառայությունների փոխարեն», – շարունակեց խորհրդատուն՝ նկատի ունենալով ԵՄ գործադիր մարմնի հանձնակատարի մտերիմ խորհրդականներին՝ ընդդեմ գերատեսչությունների։
«Հավասարության կրճատում»
Պատրաստվածության և հավասարության հանձնակատար Հաջա Լահբիբը հիասթափեցրել է մարդու իրավունքների ոլորտում աշխատող ակտիվիստներին, ովքեր ասում են, որ իր ուշադրությունն ավելի հաճախ գրավում է իր պորտֆելի մյուս մասը։
«Հանձնաժողովը լիովին կրճատել է հավասարության վրա կենտրոնանալը», – ասաց Եվրոպական հաշմանդամության ֆորումի Ալեխանդրո Մոլեդոն։ Դա դարձել է «երկրորդ կարգի նպատակ»։
Չնայած Լահբիբը հանդես է եկել բազմաթիվ ռազմավարություններով, դրանք չեն ստացել դրական արձագանքներ։ Նրա ԼԳԲՏՔ+ ծրագիրը «ակնհայտորեն հետ է մնում նախորդի հավակնություններից», ըստ ILGA-Europe իրավապաշտպան խմբի։ Նրա հակառասիստական ծրագիրը «բաց թողնված հնարավորություն» էր, որը «վերամշակեց հին մոտեցումները», ըստ ENAR հակառասիստական ցանցի։ Եվ նրա գենդերային հավասարության ռազմավարությունը լի էր «դատարկ խոստումներով, որոնք ամենամարգինալացվածներին թողնում էին լուսանցքներում», ինչը Mental Health Europe-ը որակեց որպես «ևս մեկ բաց թողնված հնարավորություն»։
ԵՄ պաշտոնյան, որին անանուն մնալու հնարավորություն չտրվեց, ասաց, որ չնայած հանձնակատարն ունի «լայն» պորտֆել, նրա հանձնառությունը «հստակ և հետևողական» է, հավելելով. «Նա անձամբ նվիրված է հավասարության առաջխաղացմանը»։
Լահբիբը «հետևողականորեն համագործակցել է շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի հետ», – ասաց պաշտոնյան՝ մատնանշելով գնչուների ներառման վերաբերյալ իրականացման երկխոսությունը, հաշմանդամության իրավունքների վերաբերյալ երիտասարդական քաղաքականության երկխոսությունը և անցյալ տարի Բուդապեշտ կատարած այցը՝ շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպելու և «ցույց տալու, որ ԵՄ-ն ամուր կանգնած է» ԼԳԲՏՔ+ համայնքի կողքին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը դիտարկում է տարածաշրջանային վարչությունների վերանայում ծախսերի վերակազմավորման հարցում
ԵՄ հանձնաժողովը խումբ կուղարկի Բուդապեշտ, քանի որ քննարկում է հունգարական ներդրումային բանկից ԵՄ կանխիկ գումար ստանալու հարցը
Եվրոպան Պեկինի գագաթնաժողովին հետևում է կողքից և վախենում է վատագույնից