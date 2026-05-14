Մակրոնի դաշնակիցները հերքում են, որ Բրիժիտը Ֆրանսիայի նախագահին ապտակել է իրանցի դերասանուհու հետ հաղորդագրությունների համար

Ելիսեյան պալատի աշխատակիցները այն ժամանակ հայտարարել էին, որ նախագահի և նրա կնոջ միջև վեճը «խաղալիք» էր։
ՓԱՐԻԶ — Բրիժիտի թիմը հակադարձում է այն մեղադրանքներին, որ իր հարաբերությունները կատարյալ չեն։
Առաջին տիկնոջը մոտ կանգնած անձը, որը գաղտնի է մնացել զգայուն հարց քննարկելու համար, ասել է, որ Բրիժիտ Մակրոնը «կտրականապես հերքել է» այն մեղադրանքները, որ անցյալ տարի տեսախցիկով նկարահանված ամուսնու հետ իր վեճը պայմանավորված էր նրա՝ դերասանուհու հետ ենթադրյալ հարաբերությունների մասին բացահայտումներով։
Պնդումը արվել է զույգի մասին նոր գրքում՝ «(Գրեթե) կատարյալ զույգ», որը հրատարակվել է Paris Match-ի լրագրող Ֆլորիան Թարդիֆի կողմից։ Թարդիֆը իր գրքում, որը վաճառքի է հանվել չորեքշաբթի օրը, գրում է, որ Բրիժիտը «կորցրել է զայրույթը», երբ նրանք երկուսն էլ Վիետնամում ինքնաթիռում էին, այն բանից հետո, երբ սխալմամբ իր հեռախոսում հայտնաբերել է իրանա-ֆրանսիական աստղ Գոլշիֆթեհ Ֆարահանիի հաղորդագրությունը։
Չորեքշաբթի օրը RTL ռադիոյով ելույթ ունենալով՝ Թարդիֆը պնդել է, որ նախագահ Մակրոնը մի քանի ամիս պահպանել է «պլատոնական հարաբերություններ» Ֆարահանիի հետ։ Սակայն լրագրողը նշել է, որ որոշ հաղորդագրություններ, որոնք Թարդիֆի խոսքով՝ իրեն փոխանցել են Մակրոնին մոտ կանգնած մարդիկ, «բավականին հեռու են գնացել»։
Թարդիֆը նշել է, որ Ֆարահանիին ուղարկված հաղորդագրություններից մեկում ասվում էր. «Ես քեզ շատ գրավիչ եմ համարում»։
Ելիսեյան պալատը, որը սկզբում ապտակի մասին հաղորդագրությունները որակել էր կեղծ լուրեր, իսկ ավելի ուշ միջադեպը որակել «խաղալիք», պաշտոնական պատասխան չի տվել։
Ֆրանսիայի նախագահին մոտ կանգնած անձը, որը նույնպես անանուն է մնացել՝ այս հարցը քննարկելու համար, ասել է, որ Բրիջիտ Մակրոնի թիմը հերքում է մեղադրանքները։
Նախագահ Մակրոնն ինքը՝ անցյալ տարի, ասել է, որ փորձությունը չափազանցված է եղել, և ինքը «կատակում էր [իր] կնոջ հետ»։ Այնուամենայնիվ, միջադեպը մեծ ուշադրություն է գրավել ամբողջ աշխարհում լրատվամիջոցների կողմից։ Նույնիսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կատակեց այդ մասին անցյալ ամիս։
Ֆարահանին նախկինում հերքել էր Մակրոնի հետ իր հարաբերությունների մասին լուրերը, բայց հրապարակայնորեն չէր մեկնաբանել Տարդիֆի գրքում տեղ գտած մեղադրանքները։
