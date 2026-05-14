Իսպանիայի կողմից հետքովիդյան ֆոնդերի ենթադրյալ չարաշահումը զայրույթ է առաջացնում ԵՄ-ի խնայող հյուսիսային հատվածում

Գերմանիայում և Նիդեռլանդներում ԵՄ պարտքի քննադատները կառչում են այն պնդումներից, որ Իսպանիան վերականգնման ֆոնդերն օգտագործել է սոցիալական ծախսերը հոգալու համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Իսպանիայի կողմից ԵՄ հետ-Կովիդյան ֆոնդերի ենթադրյալ չարաշահումը պետական կենսաթոշակները վճարելու համար վրդովմունք է առաջացնում Գերմանիայում և Նիդեռլանդներում և կրկին քննադատում է ԵՄ համատեղ պարտքը։
Եվրահանձնաժողովը աջակցել է Իսպանիային այն վեճում, թե արդյոք Մադրիդը սխալ է ծախսել ԵՄ վերականգնման ֆոնդերից մինչև 10 միլիարդ եվրո, որոնք նախատեսված էին տնտեսական վերականգնումը խթանելու համար կանաչ և թվային նախագծեր ֆինանսավորելու համար, կենսաթոշակային համակարգում բացը լրացնելու և սոցիալական ծախսերը ֆինանսավորելու համար։
Սակայն հնարավոր սխալ ծախսը, որը Իսպանիայի աուդիտի վերահսկող մարմինը պնդում է, որ հայտնաբերել է մայիսյան զեկույցում, վերակենդանացրել է Գերմանիայում և Նիդեռլանդներում հին վեճերը, որ ԵՄ աղքատ երկրները վատնում են Բրյուսելի ընդհանուր պարտքից ստացված ֆոնդերը, որոնք, ի վերջո, պետք է մարվեն ԵՄ-ի մասշտաբով հարկեր գանձելով։
Եվրոպական հանձնաժողովը և Իսպանիայի կառավարությունը հերքել են որևէ խախտում՝ պնդելով, որ հետ-Կովիդային ֆինանսավորման տրամադրումը սովորական բյուջետային կարիքները հոգալու համար չի խախտում կանոնները։
Այնուամենայնիվ, հետ-Կովիդային վերականգնման հիմնադրամի քննադատները, որը ներդրվել է 2021 թվականին և կազմում է մինչև 577 միլիարդ եվրո, անդրադարձել են վերջին բացահայտումներին։
«Սա ընդգծում է այն կետը, որ RRF-ը (Վերականգնման և Դիմացկունության Միջոց) բյուջետային աջակցություն է», – ասել է հոլանդացի պահպանողական ԵՄ օրենսդիր Դիրկ Գոտինկը։ «Այն, ինչ մենք անում էինք զարգացող երկրների հետ, [հիմա] անում ենք ԵՄ երկրների հետ»։
Աջ ծայրահեղ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելը X-ում գրել է. «Գերմանացի հարկատուների փողերը ֆինանսավորում են սոցիալիստական վատ կառավարումը Եվրոպայում։ ԵՄ համատեղ պարտքի խելագարությունը պետք է ավարտվի. AfD-ի կառավարությունը կապահովի դա»։
Բյուջետային կարիքներ
Իսպանիայի կառավարությունը, որը չունի բյուջե ընդունելու համար անհրաժեշտ խորհրդարանական մեծամասնությունը, օգտագործել է ԵՄ հետ-Կովիդային միջոցները՝ ծրագրի նպատակներին համապատասխան ներդրումները, ինչպիսիք են կանաչ և թվային նախագծերը, ֆինանսավորելու համար։ Հանձնաժողովը հայտնել է, որ 2025 թվականի վերջի դրությամբ Իսպանիան ծախսել է COVID-ից հետո իրեն հասանելիք 79 միլիարդ եվրո դրամաշնորհների ավելի քան 50 տոկոսը։
Սակայն այն հերքում է այն մեղադրանքները, որոնք առաջին անգամ հրապարակել էր իսպանական El Mundo օրաթերթը, որ վերականգնման գումարը օգտագործել է որևէ այլ նպատակով։
«Վերականգնման, վերափոխման և դիմադրողականության ծրագրից (PRTR) ոչ մի եվրո չի օգտագործվել վերականգնման ծրագրից բացի որևէ այլ նպատակով։ Կատեգորիկ սուտ է, որ, ինչպես պնդում են որոշ հաղորդագրություններ, վերականգնման ծրագրի միջոցները ուղղվել են կենսաթոշակների ֆինանսավորմանը», – ասել է կառավարության պաշտոնյան։
Տնտեսության նախարարության երկրորդ պաշտոնյան հավելել է. «Ինչ վերաբերում է բյուջեի տարբեր ծախսային տողերով միջոցների վերաօգտագործմանը, դրանք սովորական են, լիովին օրինական և համապատասխանում են ներքին և ԵՄ կարգավորումներին։ Դրանք ոչ մի կերպ չեն վտանգում Իսպանիայի կառավարության կողմից ստանձնած Դիմադրողականության ծրագրի պարտավորությունների կատարումը»։
Սակայն Իսպանիայի աուդիտի վերահսկող մարմնի զեկույցը, որը պնդում էր, որ միջոցներն օգտագործվել են սովորական սոցիալական ծախսերի համար, ինչը Իսպանիայի կառավարությունը հերքում է, բանավեճ է առաջացրել ամբողջ Եվրոպայում և հանգեցրել ԵՄ համատեղ պարտքը դադարեցնելու հետագա կոչերի։
ԵՄ գումարները սխալմամբ ծախսելու վերաբերյալ կասկածները կարող են էլ ավելի սրել ԵՄ հաջորդ յոթ տարվա բյուջեի շուրջ բանակցությունները, որոնք հակադիր են դարձնում խնայող հյուսիսային երկրներին վատնող հարավցիների հետ։
Իսպանիան հանդես է եկել որպես ԵՄ համատեղ պարտքի ջատագով (գումար, որը տրամադրվում է Հանձնաժողովի կողմից իր 27 անդամ երկրների անունից) և որպես այն քիչ երկրներից մեկը, որը աջակցել է Հանձնաժողովի կողմից անցյալ ամռանը առաջարկված 1.8 տրիլիոն եվրոյի կանխիկ գումարի ավելացմանը։
Գերմանացի պահպանողական տնտեսագետ Լարս Ֆելդն ասել է, որ հույս ունի, որ «լայն հանրությունը բավարար ուշադրություն կդարձնի այս թերություններին, որպեսզի ԵՄ մակարդակով համատեղ պարտքի թողարկում չլինի»։
Հանձնաժողովի Համախմբվածության և բարեփոխումների գծով գործադիր փոխնախագահ Ռաֆայել Ֆիտտոն, որը վերականգնման ծախսերը վերահսկող պաշտոնյաներից մեկն է, պաշտպանեց Իսպանիային՝ ասելով. «Չնայած կենսաթոշակների և ընթացիկ ծախսերի այլ ձևերի վճարումը չի կարող համարվել NextGenEU կամ Վերականգնման և Դիմացկունության (RRF) միջոցներ, անդամ պետությունների համար հնարավոր է ժամանակավորապես օգտագործել RRF-ի հատկացումներից ստացված իրացվելիության մի մասը՝ այլ բյուջետային ծախսերը հոգալու համար»։
«Անդամ պետությունների կողմից նման կանխիկ կառավարման գործողությունները ժամանակավոր են և որևէ ազդեցություն չունեն ԵՄ միջոցների պաշտպանության վրա», – հավելեց նա: Հանձնաժողովի պաշտոնյաները նշեցին, որ վերականգնման ծրագրում չներառված ցանկացած ծախս ի վերջո պետք է վերադարձվի։
Թափանցիկության քննադատություն
Սա առաջին դեպքը չէ, որ ԵՄ-ի հետկովիդային ծրագիրը, որը բաղկացած է ընդհանուր առմամբ 360 միլիարդ եվրո չվերադարձվող դրամաշնորհներից և 217 միլիարդ եվրո էժան վարկերից, քննադատության է ենթարկվում թույլ թափանցիկության և վերահսկողության համար։
Եվրոպական աուդիտորական դատարանը (ECA) երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր իսպանացի գործընկերոջ եզրակացությունները հաստատում են հիմնադրամի վերաբերյալ արդեն իսկ բարձրացված կասկածները։
«[ECA]-ն մշտապես ընդգծել է իրական ծախսերի և միջոցների վերջնական օգտագործման վերաբերյալ ավելի համակարգված հաշվետվությունների անհրաժեշտությունը», – գրել է մարմինը հայտարարության մեջ։
ԵՄ երկրները ֆինանսավորում են խնդրում Հանձնաժողովից՝ որոշակի նպատակների և բարեփոխումների կատարման դեպքում։ Քննադատները նշում են, որ նախորդ ԵՄ ծրագրերից շեղումը, որտեղ միջոցները վերադարձվում էին միայն հաշիվ-ապրանքագրերի ներկայացումից հետո, դժվարացնում է գումարի հետևումը։
Այս մտահոգությունները բարձրացրել է Եվրոպայի հարկ վճարողների ասոցիացիայի (TAE) նախագահ Միխայել Յեգերը, որը դեմ է կառավարության անարդյունավետ ծախսերին։
«Մենք պահանջում ենք, նախ, որ ցանկացած չարաշահում համապատասխանաբար հետապնդվի։ Երկրորդ, մեզ անհրաժեշտ է լիակատար թափանցիկություն։ Եվ երրորդ, ցանկացած միջոց, որը չի օգտագործվել իր նպատակային նշանակությամբ, պետք է վերադարձվի», – ասաց նա։
