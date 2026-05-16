ԱՄՆ-ն և Իսրայելը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ վերսկսել Իրանի վրա հարձակումները․ «The New York Times»

ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ակտիվորեն պատրաստվում են Իրանի վրա հարձակումների հնարավոր վերսկսմանը, հաղորդել է «The New York Times»-ը՝ հղում անելով Մերձավոր Արևելքի աղբյուրներին։
Նրանց խոսքով՝ ԱՄՆ-ն և Իսրայելն իրականացնում են «հրադադարի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր ամենաընդգրկուն նախապատրաստական աշխատանքները՝ Իրանի վրա հարձակումների հնարավոր վերսկսման համար արդեն հաջորդ շաբաթ»։
Երեքշաբթի օրը Պենտագոնի քարտուղար Փիթ Հեգսեթը, ցուցմունք տալով Ներկայացուցիչների պալատի պաշտպանության ենթահանձնաժողովի լսումներին, հայտարարել էր, որ ԱՄՆ զինված ուժերը պատրաստ են իրականացնել ԱՄՆ նախագահի կողմից Իրանի վերաբերյալ կայացվող ցանկացած որոշում, այդ թվում՝ հակամարտության սրումը։ Սակայն նա հրաժարվել էր լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրել՝ հղում անելով լսումների չգաղտնի ձևաչափին։
Եթե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշի վերսկսել ռազմական հարվածները, հնարավոր է Իրանի ռազմական օբյեկտների և ենթակառուցվածքների ավելի ագրեսիվ ռմբակոծություն։
Մեկ այլ տարբերակ, ըստ պաշտոնյաների, Իրան հատուկ նշանակության ուժեր ուղարկելն է՝ Սպահանի ստորգետնյա միջուկային օբյեկտում պահվող բարձր հարստացված ուրանի հեռացման կամ ոչնչացման գործողություն իրականացնելու համար: Պաշտոնյաների խոսքով՝ մարտին Մերձավոր Արևելք են ժամանել մի քանի հարյուր հատուկ նշանակության ուժեր՝ Թրամփին այս հնարավորությունը տրամադրելու համար: Այնուամենայնիվ, աղբյուրները նշել են, որ նման գործողությունը կպահանջի հազարավոր օժանդակ զորքեր՝ պարագծի անվտանգությունը պահպանելու և իրանական ուժերի հետ գործ ունենալու համար: Ռազմական պաշտոնյաները ընդունում են, որ այս տարբերակը զոհերի մեծ ռիսկ է պարունակում:
Իրանական իշխանությունները արդեն հայտարարել են ռազմական գործողությունները վերսկսելուն պատրաստ լինելու մասին: «Մեր զինված ուժերը պատրաստ են համարժեք պատասխան տալ ցանկացած ագրեսիայի: Սխալ ռազմավարությունը և սխալ որոշումները միշտ հանգեցնում են սխալ արդյունքների», – սոցիալական ցանցերում գրել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը:
