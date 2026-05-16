Լարված վիճակ պարեկների և վարորդի միջեւ

Նալբանդյանից դեպի Արամի փողոց թեքվող հատվածում լարված իրավիճակ էր ստեղծվել։ Պարեկները որոշ վարորդների թույլ էին տալիս մտնել Արամ փողոց, ոմանց ոչ։
Մի վարորդ, հետեւելով դիմացի վարորդին, փորձեց շարունակել ճանապարհը դեպի Արամի փողոց, սակայն պարեկները թույլ չտվեցին, պահանջեցին, որ դեպի Նալբանդյան գնա, որ ճանապարհը փակ է։
Այնինչ, իրենց հայեցողությամբ որոշ վարորդների թողնում էին, հատկապես կանանց։ Արդյունքում լարված իրավիճակ ստեղծվեց՝ պարեկների ընտրողական եւ կամայական գործողությունների արդյունքում։
Տեղեկացնենք, որ Հանրապետության Հրապարակից դեպի Ամիրյան տանող հատվածը փակ է երթեւեկության համար։
Բաց մի թողեք
«Grand Candy» ընկերության ոչ սթափ վարորդը բախվել է կամրջի արգելապատնեշին և կողաշրջվել․ Լուսանկար
Ի՞նչ հայտարարագիր է ներկայացրել ՔՊ-ն
«Բայց խմել չկա»․ պայմանավորվածություն՝ Փաշինյանի և վարորդականից զրկված վարորդների միջև, ընտրակաշառք չէ սա․ Տեսանյութ