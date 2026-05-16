Համապատասխան որոշում կկայացնեն․ փոխվարչապետը՝ ԵՄ – ԵԱՏՄ ընտրության մասին

Հայաստանը հիանալի հասկանում է, որ հանրապետության համար անհնար է լինել և՛ Եվրամիության, և՛ Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) անդամ, և երբ նման անհրաժեշտություն առաջանա, Հայաստանի քաղաքացիները կկայացնեն համապատասխան որոշում։
Այս մասին ՏԱՍՍ-ին ասել է ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը դուրս կգա ԵԱՏՄ-ից և արդյոք հանրաքվե կանցկացվի այս հարցի շուրջ՝ հաշվի առնելով հանրապետության՝ երկու միություններին էլ անդամակցելու անկարողությունը։
«Մենք հիանալի հասկանում ենք, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ լինել և՛ ԵԱՏՄ-ի, և՛ ԵՄ-ի անդամ, և պարզ է, որ ապագայում մենք պետք է կայացնենք համապատասխան որոշում։ Ավելին, այս հարցի վերաբերյալ որոշումը, իհարկե, կկայացնեն ՀՀ քաղաքացիները։ Այս պահին նման անհրաժեշտություն չկա», – ասել է գործակալության աղբյուրը։
Միևնույն ժամանակ, Գրիգորյանը ընդգծել է, որ «Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի լիիրավ անդամ է, կառուցողականորեն համագործակցում է և լիովին մասնակցում է քննարկումներին և որոշումների կայացման գործընթացներին»։
Մայիսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Երևանը պետք է որքան հնարավոր է շուտ որոշի՝ միանալ ԵՄ-ին, թե՞ ԵՏՄ-ին, այդ դեպքում հնարավոր կլինի «խելացի ամուսնալուծություն»։
2025 թվականի մարտի 26-ին Հայաստանի խորհրդարանը երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց օրենք՝ երկրի՝ Եվրամիությանը միանալու գործընթացի մեկնարկի մասին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ դա ավտոմատ կերպով չի մեկնարկի Երևանի միանալու գործընթացը, քանի որ հարցը պահանջում է հանրաքվե։
Ինչպես նշեց Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Ռուսաստանը այս գործողությունները դիտարկում է որպես հանրապետության՝ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ։ Նա հայտարարեց, որ ԵՄ-ին միանալը անհամատեղելի է երկրի՝ ԵՏՄ-ին անդամակցության հետ։
