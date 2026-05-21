21/05/2026

EU – Armenia

Բելառուսում Ռուսաստանի հետ համատեղ միջուկային զորավարժությունները սկսվել են. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 21/05/2026 1 min read

Բելառուսում սկսվել են Ռուսաստանի հետ համատեղ միջուկային զորավարժությունները։ Նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Վլադիմիր Պուտինը տեսակոնֆերանս են ունեցել։

«Ես լիովին աջակցում եմ ձեզ. մենք ոչ մեկի համար սպառնալիք չենք ներկայացնում։ Բայց մենք ունենք այս զենքը և պատրաստ ենք պաշտպանել մեր ընդհանուր հայրենիքը Բրեստից մինչև Վլադիվոստոկ՝ ամեն կերպ։ Եթե մեր ձեռքում ինչ-որ բան կա, պետք է իմանանք, թե ինչպես օգտագործել այն», – հայտարարել է Բելառուսի առաջնորդը։

Պուտինի հայտարարությունները.

– Պետությանը, հասարակությանը և ժողովրդին ծառայելը միավորում է բոլոր նրանց, ովքեր գերազանցության են հասել իրենց մասնագիտության մեջ։

– Միջուկային զենքի կիրառումը ազգային անվտանգությունն ապահովելու բացառիկ միջոց է։

– Այսօրվա միջուկային զորավարժությունների ժամանակ կիրականացվեն բալիստիկ և թևավոր հրթիռների գործնական արձակումներ։

«Ես մի ժամանակ երազում էի այս մեքենայի [«Իսկանդեր-Մ»] մասին։ Եվ այսօր մենք ունենք մեկից ավելի։ Եվ դուք ինձանից լավ գիտեք, որ սա լավ զենք է», – զինծառայողների հետ հանդիպմանն ասել է Լուկաշենկոն։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի ռազմական կցորդների նկատմամբ

21/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը խաղաղության գործընթացին․ Մակրոն-Ալիև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել

21/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավստրիացի սպան Ռուսաստանի լրտես է ճանաչվել․ նոր սկանդալ. Լուսանկար

21/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուշադրություն․ կեղծ հաղորդագրություններ են ուղարկվում. Լուսանկար

21/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաց նամակ Սուրեն Պապիկյանին

21/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բոլոր սահմաններն անցել ես. Մանուկյանը՝ Ավինյանին

21/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեզ չեք պառակտի. ընտրարշավը վերածվում է ատելություն և նվաստացում արտահայտող գործիքի

21/05/2026 infomitk@gmail.com