Միրզոյանը՝ ՌԴ ԱԳ փոխնախարարի հայտարարության մասին

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնաբանել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինի հայտարարությունը, ըստ որի՝ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ անդամակցել ինչպես Եվրասիական տնտեսական միությունին, այնպես էլ Եվրոպական միությանը։
Լրագրողների հետ զրույցում Միրզոյանը նշել է, որ հայկական կողմը դեռ վաղուց է հայտարարել, որ երկու կառույցներում միաժամանակ լիարժեք ներգրավվածությունը հնարավոր չէ համատեղել։
Նրա խոսքով՝ համապատասխան որոշումը կընդունվի այն ժամանակ, երբ դրա անհրաժեշտ պահը հասնի։
