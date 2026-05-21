Գերմանիան ցանկանում է, որ Ուկրաինան միանա ԵՄ-ին որպես «ասոցացված» անդամ. Լուսանկար

Ֆրիդրիխ Մերցը պնդում է, որ Ուկրաինան լինի ԵՄ-ի կազմում՝ առանց «հետագա ուշացումների»:
Մեր տեսած նամակի համաձայն՝ Գերմանիայի առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը նոր առաջարկ է ներկայացրել՝ արագացնելու Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին՝ նրան անմիջապես մեկ ոտքով դռան մոտ տալով։
Պատերազմից տուժած երկիրը պետք է նախ միանա որպես «ասոցացված անդամ», որը նրան իրավունք կտա մասնակցել ԵՄ առաջնորդների և նախարարների խորհուրդներին՝ առանց քվեարկելու իրավունքի, ըստ Գերմանիայի կառավարության կողմից առաջարկված նոր ծրագրի։
«Մենք ժամանակ չունենք հետագա ուշացումների համար», – գրել է Ֆրիդրիխ Մերցը չորեքշաբթի օրը Անտոնիո Կոստային, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և Կիպրոսի առաջնորդ Նիկոս Քրիստոդուլիդեսին ուղղված նամակում։ «Այժմ ժամանակն է համարձակորեն առաջ շարժվել Ուկրաինայի ԵՄ ինտեգրման հարցում՝ նորարարական լուծումների միջոցով՝ որպես անհապաղ առաջխաղացման քայլեր», – գրել է կանցլերը։
Մերցը քննարկել է իր գաղափարները Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և ԵՄ առաջնորդների հետ ապրիլին Կիպրոսում կայացած ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։ «Իմ նպատակը շուտով համաձայնության հասնելն է», – գրել է Մերցը՝ ընդգծելով, որ սա պարզապես «անդամակցության լույս» չի լինի։
Նոր մոդելը Ուկրաինային կտա իրավունք՝ զբաղեցնելու եվրահանձնակատարի պաշտոն՝ առանց պորտֆելի կամ քվեարկության իրավունքի, ասոցացված Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ՝ առանց քվեարկության իրավունքի, և խոսելու իրավունք կարևոր հանդիպումներում, միաժամանակ շարունակելով զուգահեռ ուղին դեպի լիիրավ անդամակցություն՝ իրականացնելով ներքին բարեփոխումներ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են օրենքի գերակայությունը և փոքրամասնությունների իրավունքները։
Գործերը շարժել
Գերմանիայի առաջարկը փորձ է դինամիզմ ներարկել ԵՄ շրջանակներում մեռած բանավեճին՝ այն մասին, թե ինչպես արագացնել դաշինքի ընդլայնումը դեպի Ուկրաինա, Մոլդովա և Արևմտյան Բալկաններ, ներառյալ առաջատար Չեռնոգորիան և Ալբանիան։
Անցյալ տարվա վերջին ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ Ուկրաինա-Ռուսաստան խաղաղության բանակցությունների զարգացումները Բրյուսելում խելահեղ մտորումներ առաջացրին՝ պայմանավորված այն հեռանկարով, որ համաձայնագիրը կարող է պարտավորեցնել ԵՄ-ին ընդունել Ուկրաինային որպես անդամ արդեն 2027 թվականին։
Դա նաև այն է, ինչի համար Զելենսկին բացահայտորեն պնդել է։
Քաղաքական շրջանակներում մեծ սպասում կար, որ Եվրահանձնաժողովը գարնանը կառաջարկի վերանայել ընդլայնման գործընթացի եղանակը։ Սակայն, այդ ժամանակից ի վեր ընդլայնման վերաբերյալ բանավեճը կտրուկ անկում է ապրել։
ԵՄ 27 երկրների դեսպանները մերժեցին Եվրոպական հանձնաժողովի արմատական գաղափարը՝ Ուկրաինան նախ ամբողջությամբ միացնել դաշինքին, որը հայտնի է որպես «հակառակ ընդլայնում»։
Այդ ժամանակվանից ի վեր քննարկումները հիմնականում գաղտնի են անցել, բացառությամբ Արևմտյան Բալկանների ավելի արագ ինտեգրման համար պայքարող երկրների կողմից առաջարկված որոշ թեթև փոփոխությունների։
Ընդլայնումը դուրս է մնացել ԵՄ առաջնորդների օրակարգից, որոնք պետք է այն էականորեն քննարկեին մարտ և ապրիլ ամիսներին կայանալիք գագաթնաժողովներում։ Նույնը վերաբերում է նաև հունիսին կայանալիք հաջորդ գագաթնաժողովին։
ԵՄ ինստիտուտների ղեկավարները նույնպես դժկամությամբ են նշել Ուկրաինայի անդամակցության վերջնաժամկետը՝ չնայած Զելենսկու հրապարակային կոչերին։ Եթե խաղաղության բանակցությունները կրկին արագանան, ԵՄ-ն ճնշման տակ կլինի՝ Ուկրաինայի համար պատասխան ունենալու համար։
Դիտորդների ուշադրությունը
Գերմանիայի ծրագրի համաձայն՝ այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Մոլդովան և Արևմտյան Բալկանների պետությունները, չեն դառնա ասոցացված անդամներ, այլ կստանան ավելի ցածր կարգավիճակ՝ որպես դիտորդ ԵՄ ինստիտուտներում։
«Մենք կարող ենք պատկերացնել Հանձնաժողովի կամ Եվրախորհրդարանի կանոնավոր համատեղ նիստ՝ Արևմտյան Բալկանների երկրների ներկայացուցչի մասնակցությամբ», – ասել է գերմանացի պաշտոնյան։
Այս երկրները նաև կշահեն ԵՄ ծրագրերին և միասնական շուկայի ոլորտներին ավելի մեծ հասանելիությունից՝ որպես ներքին բարեփոխումների առաջընթաց՝ աստիճանական ինտեգրացիա կոչվող գործընթացի շրջանակներում։
Բեռլինի խթանիչը
Մերցի առաջարկը փորձ է շոշափելի օգուտներ տալ ուկրաինացի ժողովրդին և մեղմել Զելենսկու բազմիցս հնչող բողոքները ԵՄ անգործության վերաբերյալ։
«Մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ անդամակցությունը տեղի չի ունենա մի քանի տարի անց, իհարկե՝ ոչ այս տասնամյակում», – ասել է գերմանացի կառավարության պաշտոնյան։
«Սակայն սա անդամակցության ճանապարհին միջանկյալ քայլ է, և մենք կարծում ենք, որ դա խթան է բանակցությունների համար», – հավելել է պաշտոնյան։ Նպատակը կլինի, որ Ուկրաինան լիովին միանա դաշինքին, ասել է անձը։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ երկրները, ինչպիսին է Ավստրիան, որոնք միավորվել են Արևմտյան Բալկանների բարեկամներ անվամբ ոչ պաշտոնական ակումբում, դեմ են Ուկրաինայի հետ տարբեր կերպ վարվելուն, քան այն երկրների հետ, որոնք դեռ շատ տարիներ սպասման հերթում են եղել ԵՄ-ին։
Այն նաև տեղի է ունենում հունիսի սկզբին Մոնտենեգրոյում կայանալիք Արևմտյան Բալկանների գագաթնաժողովից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի հրամանատար. Եվրոպան այլընտրանք չունի Palantir-ի ռազմական տեխնոլոգիային
ԵՄ-ն խաղադրույք է կատարում, որ Գերմանիան կաջակցի առևտրային սահմանափակումներին, քանի որ «չինական շոգեքարշը» ճնշում է արդյունաբերությունը
Եվրոպական կառավարությունները քննադատում են Իսրայելի վերաբերմունքը նավատորմի ակտիվիստների նկատմամբ՝ այն անվանելով «անընդունելի»