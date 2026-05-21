Հայացք ԵՄ-ից․ Փաշինյանի շրջադարձը. «Ղարաբաղը Հայաստան չէ»

Փաշինյանի իրատեսական անցումը «պատմական Հայաստանի» պատմությունից կարող է վերաձևավորել երկրի ապագան և կովկասյան խաղաղությունը։
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները պետք է գնահատվեն որպես պատմական շրջադարձային կետ ինչպես կովկասյան խաղաղության, այնպես էլ այն ռազմավարական դիսկուրսի համար, որը Հայաստանը պահպանել է տարիներ շարունակ։
Նրա այսօրվա լեզուն, ի տարբերություն անցյալի, երբ իր ընտրարշավներից շատերը կառուցվել էին «պատմական Հայաստանի» պատմության վրա, ներկայացնում է կարևորագույն շեմ ինչպես Երևանի արտաքին քաղաքականության, այնպես էլ տարածաշրջանային խաղաղության գործընթացների համար։
«Ասում են՝ մենք հող կորցրեցինք։ Ինչպե՞ս էր այդ հողը մերը։ Մենք այնտեղ դպրոց կառուցե՞լ ենք, մանկապարտեզ, գործարան։ Մենք այնտեղ ապրե՞լ ենք, բնակավայր ստեղծե՞լ։ Այն մերը չէր», – ասաց Փաշինյանը, ինչը կարելի է դիտարկել որպես էական շեղում այն տեսակետից, որ Հայաստանի ազգային շահը դարձել էր գրեթե գոյաբանական հարց և սահմանադրական առաքելություն։
Այս համատեքստում նրա դիսկուրսում տեղի ունեցած փոխակերպման վերծանումը պահանջում է ոչ միայն այսօրվա նշանակալի զարգացումների, այլև Փաշինյանի հռետորաբանության պատմության մանրամասն ուսումնասիրություն։
«Պատմական Հայաստանի» պատմություն
Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից ընդամենը մեկ տարի առաջ Փաշինյանը այցելեց Ղարաբաղ, որը Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ օկուպացված էր Հայաստանի կողմից և միջազգային իրավունքի համաձայն ճանաչված էր որպես ադրբեջանական տարածք, և արտաբերեց սադրիչ խոսքեր. «Արցախը Հայաստան է, և վերջ»։
Այս հռետորաբանությունը պետական գաղափարախոսության գագաթնակետն էր, որը Հայաստանը կառուցել էր իր անկախությունից ի վեր՝ մի դոկտրին, որը կառուցվել էր հարևանների նկատմամբ թշնամանքի վրա, այլ ոչ թե տարածաշրջանային ինտեգրման վրա։ Սակայն այս թշնամական դիրքորոշումը տասնամյակներ շարունակ միայն տնտեսական լճացում բերեց և խորացրեց Հայաստանի տարածաշրջանային մեկուսացումը։
Կարևոր է հիշել, որ մինչդեռ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան և միջազգային հանրության մեծամասնությունը ճանաչեցին Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս, Հայաստանը պահպանեց դե ֆակտո օկուպացիան։ Հետևաբար, երբ Հայաստանը պարտվեց Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում, այն չկորցրեց իր սեփական ինքնիշխան տարածքը. այն ստիպված եղավ նահանջել այն հողերից, որոնց նկատմամբ իրավական պահանջ չուներ։
Նույնիսկ այդ ժամանակ այդ ժամանակաշրջանի հայ վերլուծաբաններից մեկը՝ Գրիգոր Աթանեսյանը, բացահայտ հայտարարեց, որ այս ռազմավարությունը բավարար չի լինի Բաքվի նկատմամբ գերակայություն հաստատելու համար։
Մյուս կողմից, Փաշինյանի հակասական դիրքորոշումը 2020 թվականի փետրվարի 15-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկման ձևաչափով հանդիպման ժամանակ բացահայտեց, թե որքան հեռու էր նրա հռետորաբանությունը նախորդ տարվանից։
Այդ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը ստիպված էր հենվել գործնականում չգրված լեգենդների վրա՝ պաշտպանելով «պատմական Հայաստանի» պահանջը։ Ի տարբերություն դրա, Ալիևի միջազգային իրավունքի և դիվանագիտության վրա հիմնված ուժեղ փաստարկները դարձան երկու կողմերի միջև խորը անհամաչափության հստակ արտացոլումը։
Այնուամենայնիվ, այս սյուրռեալիստական դիսկուրսից Փաշինյանի նահանջի հիմնական պատճառը, անկասկած, Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում պարտությունն է, որը ծառայեց որպես վաղեմի ազգային երազանքի զարթոնք։
Թուրքիայի ռազմական և դիվանագիտական աջակցությամբ հզորացված ադրբեջանական բանակը ոչ միայն 44 օրում վերադարձրեց իր տարածքները, որոնք գրեթե 30 տարի գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ, այլև Ռուսաստանին Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) շրջանակներում հակամարտության մեջ ներքաշելու համար Ղարաբաղում պատերազմը Գյանջա և Բաքու տարածելու Հայաստանի ռազմավարությունը ոչնչի չհանգեցրեց՝ շնորհիվ թուրք-ադրբեջանական դիվանագիտական համերաշխության և խորհրդակցությունների մեխանիզմի։
Այս գործընթացից հետո, որը կարելի է բնութագրել որպես հարկադրական դիվանագիտության հաղթանակ, Փաշինյանը անցավ քաղաքականապես դժվարին շրջան, սակայն նա բորբոքեց դիսկուրսի 180 աստիճանի փոխակերպում։
Այս փոխակերպման առաջին կոնկրետ նշաններից մեկը նրա պաշտոնական հրաժարումն էր «պատմական Հայաստանի» պատմությունից։ 2024 թվականի մայիսին Փաշինյանը անսպասելի քայլ կատարեց՝ կոչ անելով հայերին հրաժարվել «պատմական Հայաստանի» վերականգնման նպատակից և, ավելին, Ադրբեջանի դեմ պարտությունը բնութագրելով որպես «իրական Հայաստանի ճանապարհ»։
Մոտավորապես երկու տարի անց, անցյալ շաբաթ հանրահավաքում Փաշինյանի կողմից հայ քաղաքացիներին ուղղված խոսքերը ներառում էին ինչպես իր երկրի անունից ինքնաքննադատության նշանակալի ակտ, այնպես էլ տարածաշրջանային խաղաղության համար կարևորագույն հանգրվանում ձեռնարկված քայլեր։
Այսօր Փաշինյանը հանդես է գալիս որպես առաջին հայ առաջնորդ, որը ստիպված է եղել բախվել այս աշխարհաքաղաքական իրողություններին։ Հեռանալով սերունդներ ընդգրկող ագրեսիվ դիսկուրսից՝ նա ունի ներուժ՝ Հայաստանը, թերևս առաջին անգամ, ուղղելու դեպի պրագմատիկ և իրատեսական առանցք, որը գերադասում է գոյատևումը և դիվանագիտությունը՝ ընդդեմ էքսպանսիոնիստական առասպելների։
Պալմերստոնի մոտեցումը
Մինչդեռ ոմանք Փաշինյանի փոփոխությունը համարում են պարզապես մարտավարական փոփոխություն, այն իրականում ազդարարում է պատմական անցում դեպի «Նոր Կովկաս»: Այս էվոլյուցիան թշնամանքից դեպի իրատեսական առանցք ներկայացնում է ոչ միայն հռետորաբանություն. այն ռազմավարական հնարավորությունների պատուհան է տարածաշրջանային կայունության համար: Քաղաքականությունը հիմնելով պրագմատիկ շահերի, այլ ոչ թե հին առասպելների վրա, այս նոր ուղղությունը իրական հույսի շող է առաջարկում կայուն խաղաղության և տնտեսական համագործակցության համար, որը կարող է վերջապես բացահայտել Հարավային Կովկասի ողջ ներուժը:
Ինչպես ասել է լորդ Պալմերստոնը, որը երկու անգամ զբաղեցրել է Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնը վիկտորիական դարաշրջանում. «Մենք չունենք մշտական ընկերներ կամ հավերժական թշնամիներ, մենք ունենք միայն մշտական շահեր»: Այս խոսքերը մնում են իրական քաղաքականության տևական վավերականության ամենահստակ արտահայտություններից մեկը:
Քանի որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, որը ճոճանակի պես տատանվել է Ռուսաստանի կայսերական շահերի և հայկական սփյուռքի իրականությունից կտրված պնդումների միջև, կարող է գիտակցել, որ կարող է դուրս գալ իր տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական անկայունությունից միայն իր անհիմն պատմություններից հրաժարվելով:
Հաշվի առնելով Հայաստանի համեստ 20 միլիարդ դոլարի համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ), տարեկան 3 միլիարդ դոլարի փոխանցումներից մեծ կախվածությունը և «աշխարհագրական անբարենպաստության հարկը», որը խոչընդոտում է նրա առևտուրը, տարածաշրջանի էներգետիկ և առևտրային ուղիների հսկայական ներուժը կարևոր շրջադարձային կետ է ստեղծում։
Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից կատարված ռազմավարական ներդրումները հիմք են հանդիսանում խաղաղության դիվանագիտության և տարածաշրջանային կայունության համար՝ Հայաստանին հնարավորություն տալով հաղթահարելու իր մեկուսացումը։ Զանգեզուրի միջանցքին ինտեգրվելով՝ Հայաստանը կարող է անցում կատարել սահմանափակ օտարերկրյա ներդրումներով փակ տնտեսությունից, որը ներկայումս կազմում է ընդամենը 400 միլիոն դոլար՝ համեմատած Ադրբեջանի հնգապատիկ ավելի բարձր ներհոսքերի հետ, դեպի Միջին միջանցքի կենսական հանգույց։
Այս ինտեգրումը ոչ միայն կնվազեցնի պղնձի և մոլիբդենի արտահանման լոգիստիկ ծախսերը, այլև կվերածի նրա նեղ արդյունաբերական բազան համաշխարհային մատակարարման շղթայի մրցունակ խաղացողի՝ կորցրած հնարավորությունների պատմությունը վերածելով կայուն աճի ապագայի։
Փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազը հանդիպում է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում, Երևան, Հայաստան, մայիսի 4, 2026թ. (AA լուսանկար)
Հարաբերություններ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ
Ինչպես հիմնավորված է պնդում Գիդեոն Ռոուզի կողմից հայեցակարգված նեոդասական ռեալիզմը, արտաքին քաղաքականության վերլուծությունը միջազգային զարգացումներից անջատ անցկացնելը հանգեցնում է խորապես թերի մեկնաբանության: Վերջին միջազգային զարգացումները վերջնական շտրիխն են դնում այս զարթոնքի վրա: Թուրքիայի ներկայացումը մայիսի 4-5-ը Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) 8-րդ գագաթնաժողովում փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազի կողմից նույնպես կարող է ազդել Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների վրա:
Հարևանների՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի թշնամական արտաքին քաղաքականությունը, որը տարիներ շարունակ վարվել է, ոչ մի օգուտ չի տվել, բացի Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նման արտատարածաշրջանային գործիչների շահերին ծառայելուց: Գագաթնաժողովից անմիջապես հետո նրա արած հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի համար ներկայիս փակուղուց դուրս գալը Բաքվի և Անկարայի հետ առողջ բարիդրացիական հարաբերություններ կառուցելու միջոցով է։
Այս համատեքստում, Փաշինյանից, ով, կարծես, որդեգրել է Պալմերստոնի պրագմատիզմը, հաջորդ սպասվող քայլը կլինի այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության պատմության կառուցվածքի հետ առերեսվելը։
