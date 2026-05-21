Եվրախորհրդարանի պատգամավորները, ակնկալվում է, կաջակցեն ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագրին՝ չնայած թույլ երաշխիքներին

Վաշինգտոնը կվերանայի նոր համաձայնեցված առևտրային պայմանները։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները զգալիորեն հրաժարվել են երաշխիքային կասեցման կետից, քանի որ ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի փոխզիջման գինը, որը, կարծես, սահուն կանցնի Եվրախորհրդարանում՝ չնայած վերապահումներին։
Գիշերը մշակված և Euractiv-ի կողմից ձեռք բերված տեքստի համաձայն, Խորհրդարանի նախնական ճնշումը՝ կասեցնել առևտրային համաձայնագիրը, եթե ԱՄՆ-ն չկատարի գործարքի իր մասը, այնքան խիստ չի լինի, որքան շատ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ հույս ունեին։
Տեքստը այժմ պարզապես «լիազորում է» Եվրահանձնաժողովին կասեցնել համաձայնագիրը երկրորդային օրենսդրության միջոցով՝ հիմնվելով «իր սեփական նախաձեռնությամբ հավաքված կամ ցանկացած հուսալի աղբյուրից, այդ թվում՝ անդամ պետությունից կամ Եվրախորհրդարանից ստացված հիմնավորված տեղեկատվության» վրա։
Կասեցման հնարավոր պատճառներից մեկը կլինի այն, եթե ԱՄՆ-ն չկարողանա 15%-ով իջեցնել պողպատի և ալյումինի ածանցյալների վրա անցյալ ամռանը Թըրնբերիի համաձայնագրից հետո սահմանված լրացուցիչ մաքսատուրքերը, ինչը կարմիր գիծ է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների համար բանակցությունների ընթացքում։
Կանաչների բանակցող գերմանացի ավագ եվրապատգամավոր Աննա Կավազինին ափսոսանք հայտնեց, որ խորհրդարանը չի կարողացել ապահովել «կասեցման կետը ակտիվացնելու ավտոմատ մեխանիզմ», սակայն ենթադրեց, որ փոխզիջումը մեծացրել է «տնտեսական կայունությունը»՝ նշելով, որ որոշ կանաչներ, ի վերջո, կարող են աջակցել համաձայնագրին հաջորդ ամսվա քվեարկության ժամանակ։
ԵՄ վեհաժողովի հիմնական քաղաքական խմբերի մեծ մասը աջակցություն է հայտնել բանակցությունների արդյունքին՝ չնայած կասեցման պայմանների զգալիորեն մեղմացմանը։
«Renew» խումբը գովաբանեց այն, ինչն անվանեց «Թրամփի դեմ դիմացկուն գործարք», ազդարարելով աջակցություն՝ չնայած այն հանգամանքին, որ չի հաջողվել ապահովել համաձայնագրի կասեցման կետ՝ Վաշինգտոնի կողմից տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող սպառնալիքների պատճառով, ինչը լիբերալ եվրապատգամավոր Կարին Կարլսբրոյի հիմնական պահանջն էր՝ ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիան բռնակցելու սպառնալիքներից հետո։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) և Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ԵՊՌ) խմբի աջակողմյան բանակցողներն արդեն բացահայտորեն աջակցել էին երեկ ձեռք բերված համաձայնագրին և սպասվում է, որ այն կաջակցի ճնշող մեծամասնությամբ։
«ԵՊՌ-ն միշտ պաշտպանել է պրագմատիկ և հեռանկարային տրանսատլանտյան առևտրային հարաբերություններ՝ կենտրոնանալով աճի, կայունության և համագործակցության վրա», – ասաց բելգիացի եվրապատգամավոր Քրիս Վան Դեյքը։
Խորհրդարանի գլխավոր բանակցող Բերնդ Լանգեն ասել է, որ վստահ է, որ գործարքը կապահովի այն օրենսդիրների աջակցությունը, ովքեր նախկինում աջակցել են իր բանակցային մանդատին՝ 417 կողմ, 154 դեմ և 71 ձեռնպահ ձայներով: «Ես հստակ տպավորություն ունեմ, որ այս 417 մարդկանց մեծ մասը նույնպես կքվեարկի արդյունքի օգտին», – ասել է նա չորեքշաբթի առավոտյան։
Մեկ այլ հարց է այն, թե արդյոք Վաշինգտոնը կընդունի նոր պայմանները, նույնիսկ եթե դրանք թուլացվեն: ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Փուզդերը չորեքշաբթի օրը շնորհավորել է բանակցողներին գործարքի համար, բայց ասել է, որ Վաշինգտոնը «մանրակրկիտ կուսումնասիրի մանրամասները»։
Գործարքի վերաբերյալ քվեարկությունը նախ կանցկացվի խորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովում հունիսի 2-ին, չորեքշաբթի օրը ասել է Լանգեն՝ հունիսի 15-18-ը կայանալիք լիագումար նիստում սպասվող վերջնական քվեարկությունից առաջ։
