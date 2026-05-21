EU – Armenia

Վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը խաղաղության գործընթացին․ Մակրոն-Ալիև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։

Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի նախագահները մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների, դրանց զարգացման հեռանկարի, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։

Անդրադարձ է եղել տարածաշրջանային և համաշխարհային զարգացումներին:

Հեռախոսազրույցից հետո Էմանուել Մակրոնը սոցցանցի իր էջում գրել է․

«Խոսեցի Իլհամ Ալիևի հետ, վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին և դրա շարունակական առաջընթացի կարևորությանը։ Մենք նաև քննարկեցինք տարածաշրջանային հարցեր և մեր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ներուժը»։

