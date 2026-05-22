Եվրոպայի խաղաղությունն արդեն անհնարին է․ Չեխիայի նախագահ

Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելը հայտարարել է, որ Եվրոպայի համար խաղաղությունն արդեն ինքնին հասկանալի կատեգորիա չէ, որ այդպես էլ պետք է լինի։
Այս մասին նա ասել է Globsec միջազգային ֆորումի ժամանակ, ինչպես հայտնում է բրիտանական The Guardian պարբերականը։
Չեխիայի նախագահը նշել է, որ խաղաղության հիմքերը եվրոպական ցամաքում ներկայումս կարիք ունեն պաշտպանության, հոգացողության եւ զորակցության։ «Այն դասը, որ պետք է քաղենք ներկայիս իրականությունից, թերեւս այն է, որ Եվրոպան մնացել է միայնակ եւ պետք է լինի բավական չափով ուժեղ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում կարողանա միայն ինքն իր ոտքերի վրա կանգնած մնալ»,- ասել է Պետր Պավելը։
Բաց մի թողեք
Խուզարկություններ՝ Մակրոնի նստավայրում․ բացառիկ մանրամասներ
Թրամփը բարկացած հաշիվ է պահանջել Պենտագոնի ղեկավարից
Միայն այս տարի 800 զինվոր ենք գերեվարել․ Զելենսկին՝ ՌԴ կորուստների մասին