Հայացք ԵՄ-ից․ Հայաստանի կարևորագույն ընտրությունները. Ի՞նչն է վտանգված

Մասնագետները ուսումնասիրում են հայկական ժողովրդավարության առջև ծառացած լարվածությունը, ընտրությունների կարևորությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի համար և արտաքին գործիչների, այդ թվում՝ Ռուսաստանի և Արևմուտքի դերը։
Հունիսի 7-ին Հայաստանը կանցկացնի իր անկախության դարաշրջանի ամենակարևոր ընտրություններից մեկը, որի ընթացքում վտանգված է ոչ միայն քաղաքական պաշտոնավարումը հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում։
Ադրբեջանի հետ գրեթե չորս տասնամյակ տևած բռնի հակամարտությունը կարգավորելու համար համաձայնագրի շուրջ ինտենսիվ բանակցություններից հետո, Հայաստանի հունիսյան ընտրությունները լայնորեն դիտվում են որպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բանակցված խաղաղության պայմանների վերաբերյալ ազգային հանրաքվե, որը շատերը Հայաստանում համարում են ռիսկային։
Այս ընտրությունները նաև կլինեն Հայաստանի պատմության մեջ ամենաաշխարհաքաղաքականացվածները, որտեղ արտաքին գործիչները իրենց նախընտրությունները կբացահայտեն այնպիսի ձևերով, որոնք վտանգավոր կերպով շեղում են ուշադրությունը ժողովրդավարական գործընթացից։ Բազմակի ճնշումների ներքո 2018 թվականի «Թավշյա հեղափոխությամբ» սկսված ժողովրդավարական անցումը մնում է փխրուն և անորոշ։
Այս վեբինարը կքննարկի ընտրարշավի ներքին քաղաքականությունը, Հայաստանի քաղաքացիների համար խաղադրույքները, արտաքին գործիչների դերը և հետևանքները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող խաղաղության գործընթացի վրա։
Առաջիկա Հայաստանի ընտրությունները կորոշեն երկրի ապագա ուղղությունը
Առաջիկա ամիս Հայաստանի Հանրապետության առջև կայանալիք ընտրությունները, հավանաբար, վերջին տասնամյակում երկրի համար ամենակարևոր քաղաքական պահերից մեկը կլինեն։ 2018 թվականի թավշյա հեղափոխությունից ի վեր երկիրը բազմաթիվ ներքին և արտաքին գործընթացների միջով է անցել, որոնք էականորեն ազդել են տարածաշրջանում, միջազգային ասպարեզում նրա դիրքորոշման և քաղաքացիների կյանքի վրա։ Դրա մեծ մասը պայմանավորված է 2018 թվականի ռեժիմի փոփոխությամբ՝ սկսած հին ոճի պահպանողականներից մինչև ներկայիս իշխող կուսակցությունը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որոնք սովորաբար համարվում են «արևմտամետ»։ Առաջիկա ընտրությունների կարևորությունը կայանում է այս երկու կողմերի հիմնարար տարբեր մոտեցումներում՝ այն ուղղության վերաբերյալ, որով նրանք ցանկանում են առաջնորդել Հայաստանը։
Նախապատմություն.
Պահպանողական դաշինքը հիմնականում բաղկացած է երկու կուսակցություններից, որոնցից յուրաքանչյուրը կապված է տարբեր օլիգարխների հետ՝ «Հզոր Հայաստան» կուսակցության Սամվել Կարապետյանը և «Հայաստան» դաշինքի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկուսն էլ կողմ են Ռուսաստանի հետ շարունակական դաշինքին և համագործակցությանը, երկուսն էլ, ըստ տեղեկությունների, ստանում են Մոսկվայի աջակցությունը առաջիկա ընտրություններում, և երկուսն էլ իրենց կարողությունը կուտակել են Ռուսաստանի հետ առևտրային կամ գործարար կապերի միջոցով։
Մինչ օրս Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերներից մեկը՝ մատակարարելով Հայաստանի ցորենի, բնական գազի և նավթամթերքի զգալի մասը։ Հայաստանը Ռուսաստան է արտահանում ալկոհոլ, գյուղատնտեսական արտադրանք, իսկ վերջին տարիներին նաև ծառայել է որպես տարանցիկ և վերաարտահանման կենտրոն՝ որոշակի արևմտյան արտադրության ապրանքների համար՝ 2022 թվականից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներից հետո։ Այս ամենը Հայաստանին ապահովում է համեմատաբար կայուն եկամուտ և նավթի ու սննդամթերքի կայուն գներ։ Նման համագործակցությունը զարմանալի չէ՝ հաշվի առնելով, որ երկու երկրներն էլ Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) և Անկախ Պետությունների Համագործակցության (ԱՊՀ) առևտրային գոտու անդամներ են։
Ավելին, տնտեսությունը միակ լծակը չէ, որը Ռուսաստանը ունի Հայաստանի վրա։ Մոսկվան Երևանին մատակարարել է ռազմական տեխնիկա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ողջ ընթացքում։ Այն նաև ռազմական ներկայություն է հաստատել Լեռնային Ղարաբաղում՝ պաշտոնական պատճառաբանությամբ. «դա անհրաժեշտ է այնտեղ ապրող էթնիկ հայերի պաշտպանության համար»։ Սակայն այս անվտանգության համակարգը փլուզվեց 2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին հակամարտության ժամանակ, ինչի արդյունքում մոտ 120,000 էթնիկ հայեր ակամա տեղահանվեցին Ղարաբաղից դեպի Հայաստան։ Սա հանգեցրել է անվստահության մակարդակի բարձրացմանը Հայաստանում, քանի որ Ռուսաստանը չի միջամտել հակամարտության ընթացքում՝ նրան աջակցելու համար, չնայած դա անելու պարտավորություններին։
Դրանից անկախ, երկու երկրներն էլ մնում են Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ, ինչը շարունակում է ազդել Հայաստանի ներքին քաղաքական լանդշաֆտի և Ռուսաստանի ազդեցության վրա երկրում, հատկապես հաշվի առնելով Ռուսաստանի ռազմաբազայի շարունակական գոյությունը Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի՝ Շիրակի մոտ։ Այս ամենը շարունակում է զգալի լծակներ տրամադրել Մոսկվային Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններում՝ հնարավոր դարձնելով ռուսական օրակարգը տարածել հայ հասարակության մեջ և ազդել երկրի քաղաքական ուղղության վրա՝ որպես ավելի լայն հիբրիդային մարտավարության մաս։
Նիկոլ Փաշինյանի ներկայիս իշխող կուսակցությունը՝ «Քաղաքացիական պայմանագիրը», այլ մոտեցում է ցուցաբերել։ Նախորդ կառավարությունների նման Ռուսաստանին հիմնականում ապավինելու փոխարեն, նրանք փորձում են դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի արտաքին հարաբերությունները և քաղաքական գործընկերությունները։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանը 2022 թվականից սկսած հնդկական ռազմական տեխնոլոգիաների ձեռքբերման միջոցով ձեռք է բերել իր առաջին խոշոր ոչ ռուսական երկկողմ ռազմական գործարքը: Կառավարությունը նաև ավելի ամուր կապեր է հաստատել Եվրամիության հետ, մասնավորապես՝ 2017 թվականին Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (CEPA) ստորագրումից հետո: ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունները քաղաքական և ինստիտուցիոնալ առումով ավելի ու ավելի են խորացել, երկու կողմերն էլ արտահայտել են ավելի սերտ համագործակցության պատրաստակամություն։
Այս գործընթացը արագացել է 2024-2025 թվականներին, քանի որ Եվրախորհրդարանը ճանաչել է Հայաստանի ԵՄ անդամակցության ներուժը, մինչդեռ եվրոպական ինտեգրման ներքին աջակցությունը աճել է հանրային նախաձեռնությունների և օրենսդրական գործողությունների միջոցով: Դրան հաջորդել է ԵՄ անդամակցության նպատակի պաշտոնական հաստատումը՝ ԵՄ ինտեգրման մասին օրենքի ընդունման միջոցով, ինչը ցույց է տալիս կառավարության ռազմավարական անցումը դեպի Եվրամիության հետ ավելի սերտ համաձայնեցում՝ չնայած Ռուսաստանի ճնշմանը։
Կառավարությանը նաև հաջողվել է ապահովել տարածաշրջանային կապի համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ՝ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ, «Trump Route for International Peace and Prosperity» (TRIPP) նախաձեռնության միջոցով: Նախագիծը նպատակ ունի ստեղծել տրանսպորտային երթուղի Հայաստանի հարավային Սյունիքի մարզով, որը կապելու է մայրցամաքային Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, ինչը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանային կապի, առևտրային ներուժի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։
Նախագիծը նպատակ ունի ստեղծել տրանսպորտային երթուղի Հայաստանի հարավային Սյունիքի մարզով, որը կապում է մայրցամաքային Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, ինչը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանային կապի, առևտրային ներուժի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա՝ ավելի քան երեք տասնամյակ տևած հակամարտությունից հետո։ Ըստ նրանց պաշտոնական հայտարարությունների և օրակարգի՝ Փաշինյանի կուսակցությունը հետապնդել է այս նախաձեռնությունները՝ երկրի համար ավելի բազմազան և խաղաղ քաղաքական միջավայր ստեղծելու համար։
Ընտրական մեթոդներն ու քարոզարշավները.
Երկու պահպանողական խմբակցություններն էլ իրենց քարոզարշավներում օգտագործում են համեմատաբար նմանատիպ մեթոդներ, որոնք կարելի է ընդհանուր առմամբ բաժանել երեք կատեգորիայի։ Առաջինը «մեղադրանքի խաղն» է, որտեղ նրանք Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացնում են որպես հայ ժողովրդի դավաճան, որը ոչ միայն պարտվեց 2020 թվականի պատերազմում, այլև դավաճանեց Ղարաբաղի հայերին 2023 թվականին՝ հրաժարվելով կրկին մտնել հակամարտության մեջ։
Երկրորդ ասպեկտը նրանց ակտիվների օգտագործումն է ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկրում։ Մեկ օրինակ է Ռուսաստանում և Վրաստանի Սամցխե-Ջավախեթի շրջանում բնակվող էթնիկ հայերին, որտեղ մեծ թվով հայեր կան, դրամական միջոցներ բաշխելու միջոցով ձայների ենթադրյալ գնումը։ Չափանիշները համեմատաբար պարզ են. անձը պետք է ունենա երկքաղաքացիություն, որոնցից մեկը՝ Հայաստանի քաղաքացիությունն է։ Ընտրությունների օրը նրանց տեղափոխում են Հայաստան՝ ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի օգտին քվեարկելու համար՝ ընտրությունները ընդդիմության օգտին ուղղորդելու նպատակով։
Վերջապես, կա վախի տարածումը։ Ինչպես արդեն նշվեց, Փաշինյանը շատերի կողմից դիտվում է որպես արևմտամետ առաջնորդ։ Պահպանողական պատմությունը ենթադրում է, որ Արևմուտքը վստահելի դաշնակից չէ և չի աջակցի Հայաստանին ապագա զինված հակամարտության դեպքում, ի տարբերություն Ռուսաստանի, որին նրանք ներկայացնում են որպես պատմական դաշնակից և հարևան։ Այս պատմությունները խիստ համապատասխանում են Ռուսաստանի ներսում առկա ավելի լայն տեղեկատվական հոսքին։
Փաշինյանի սեփական քարոզարշավի ռազմավարությունը մնում է որոշ չափով անորոշ։ Նա, կարծես, ավելի հիմնավորված, դռնեդուռ մոտեցում է որդեգրում՝ ներկայանալով որպես ժողովրդի մարդ։ Սակայն, սա ներկայումս զգալի արձագանք է ստանում հասարակության որոշ հատվածների կողմից։ Շատերը շարունակում են նրան բացասաբար վերաբերվել վերը նշված իրադարձությունների պատճառով, մասնավորապես՝ ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքի և մոտ 120,000 տեղահանված հայերի ժամանման պատճառով, որոնցից շատերը խիստ հակափաշինյանական տրամադրություններ ունեն։ Բացի այդ, նրա պաշտոնական հայտարարությունները Ղարաբաղի վերաբերյալ՝ հակամարտությունը ներկայացնելով որպես անխոհեմ և, ի վերջո, ինքնասպանական պատերազմ, խորապես վիճահարույց են մնում հայ հասարակության մեջ։ Նա հայտարարել է, որ պատերազմը երբեք չպետք է սկսվեր։ Զարմանալի չէ, որ սա հասարակության մեջ մնում է չափազանց զգայուն թեմա, քանի որ ավելի քան երեք տասնամյակ տևած հակամարտության վերքերը դեռ թարմ են, և շատ մարդիկ պատերազմում կորցրել են ընտանիքի անդամներին, ընկերներին կամ սիրելիներին։
Հնարավոր արդյունքներ.
Հակիրճ քննարկելով առաջիկա ընտրությունների հնարավոր արդյունքները, «Քաղաքացիական պայմանագրի» հաղթանակի դեպքում Հայաստանը, հավանաբար, կշարունակի իր ներկայիս ընթացքը՝ դիվերսիֆիկացնելով իր միջազգային հարաբերությունները և հաստատելով նոր գործընկերություններ ինչպես արևմտյան, այնպես էլ արևելյան դերակատարների հետ, ինչը կհանգեցնի նրան, որ երկիրը ավելի կհեռանա ռուսական ազդեցությունից։
Պահպանողականների հաղթանակի դեպքում մեծ հավանականություն կա, որ Փաշինյանի կառավարության վերջին ութ տարիների ընթացքում ձեռնարկված բազմաթիվ նախաձեռնություններն ու նվաճումները կարող են չեղարկվել՝ Հայաստանը վերադարձնելով Ռուսաստանի ավելի ուժեղ ազդեցության ոլորտ: Կա նաև ղարաբաղի հարցի շուրջ հակամարտության վերսկսման հավանական ռիսկ, քանի որ նման անկայունությունը, հավանաբար, կշարունակի ծառայել որպես Ռուսաստանի համար հզոր լծակ՝ ինչպես հայկական պետության, այնպես էլ հասարակության վրա ազդեցության համար:
